El Alhama jugó bien, pero no tuvo puntería ante la meta rival. Al final del partido reclamó dos goles fantasma que el colegiado no dio. El Balsicas no supo aprovechar dos ocasiones para romper un empate que le sigue dejando como colista. Ninguno de los dos equipos fue capaz de desequilibrar el partido, que acabó con un empate justo.