Un 'Tourmalet' en el regreso Los jugadores del Plásticos Romero celebrando su clasificación para la Copa. / Pablo Sánchez / AGM Tres salidas a Pamplona, Jaén y Valencia y el duelo contra el Barça esperan al Plásticos Romero antes de la Copa de Madrid FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 14 febrero 2018, 03:12

Terminó el parón por la disputa del Europeo de fútbol sala y este viernes regresa la Liga. Y para el Plásticos Romero Cartagena cada partido es ya una final en busca de su objetivo por finalizar la competición regular en octava posición y jugar las eliminatorias por el título. La vuelta al tajo va a ser muy dura, un auténtico 'Tourmalet', ya que en este mes se juntan tres salidas muy complicadas, a Pamplona, Jaén y Valencia, así como el duelo ante el Barça en el Palacio de Deportes de Cartagena. Tras estos cuatro partidos llegará la Copa de España, que se jugará en el WiZink Center de Madrid. En los cuartos de final espera el Jaén.

«El 'playoff' es algo posible, ya que estamos octavos y en la primera vuelta hemos demostrado que podemos estar ahí. Está claro que nuestras opciones se van a ver en estos cuatro próximos partidos. Si somos capaces de sacar puntos y nos mantenemos en la pelea, vamos a dar un paso importante», opina Roberto Sánchez, presidente del club cartagenero. El Plásticos Romero es octavo, a dos puntos del séptimo, que es el Palma, y con tres puntos de ventaja con respecto al noveno y al décimo, que son Levante y Ribera Navarra, respectivamente.

«La realidad es que estamos por encima de nuestras posibilidades. No entraba en nuestros cálculos jugar la Copa y lo hemos conseguido. Es brutal para nosotros estar en el evento más importante que se ha visto nunca en el fútbol sala. En la Copa de Madrid vamos a tener un pabellón con más de 10.000 espectadores y una repercusión a nivel mundial sin precedentes en la historia de nuestro deporte. Y a nuestro club esto le va a dar un impulso muy necesario y que nos mete en una nueva dimensión», cuenta un ilusionado Sánchez.

El rival será Jaén. «Lo prefiero antes que Inter, Barça o ElPozo. Es verdad que es un equipo muy bueno, que nos ganó en Liga [2-3] y que su pista es una de las dos o tres más difíciles de España. Pero nosotros vamos con mucha ilusión y sin presión. Es verdad que ellos están todavía más contentos que nosotros por el rival que les ha tocado», confiesa el presidente del Plásticos Romero. Ya se han vendido casi 200 entradas para ese partido y la previsión es que esa tarde haya cerca de 300 cartageneros en Madrid animando al equipo de Juan Carlos Guillamón. Desde 2010 no jugaba el equipo cartagenero la Copa de España. Entonces fue en Santiago de Compostela y el Reale Cartagena cayó en cuartos de final contra el Barça.

Un pequeño desfase

A nivel económico, el club sigue pagando cada día 1 a su plantilla y está al día con Hacienda y Seguridad Social. «No debemos nada a nadie. Eso sí, vamos a terminar la temporada con un pequeño desfase, porque se nos cayeron dos patrocinadores al principio de la temporada, hicimos previsiones de taquillas en el Palacio de Deportes y al final estamos jugando en el Pabellón Central. No es lo mismo meter a 4.000 personas como logramos meter en el último partido en el Palacio que a 1.000 personas en el Central. Estamos buscando otras ayudas atípicas, en el sector privado y en el público, para cuadrar todo el presupuesto cuando termine este ejercicio», reconoce Sánchez.

En el club no solo miran lo que sucede con el primer equipo. También están apostando fuerte por el ascenso del filial, que es primero en su grupo de Tercera División y el año próximo podría debutar en Segunda B. Y las bases siguen creciendo. «Tenemos a 200 chavales y nueve equipos compitiendo en categorías inferiores. El proyecto va a más», resume Sánchez, quien añade que la relación con el patrocinador, Juan Fernando Romero, es «muy buena» y no está «deteriorada». No obstante, «ellos renuevan año a año y hasta junio no sabremos si van a seguir o no la próxima temporada», apunta el presidente de la entidad cartagenera.