Osasuna, la primera montaña Los jugadores del Plásticos Romero en el entrenamiento del pasado miércoles, en el Palacio de Deportes. / J. M. Rodríguez / AGM El Plásticos Romero inicia hoy en Pamplona el mes más duro de toda la temporada FRANCISCO J. MOYA Cartagena Viernes, 16 febrero 2018, 01:11

La Liga de fútbol sala regresa hoy, tras el parón por la disputa del Europeo. Y el primer partido se juega en el pabellón navarro de Anaitasuna, que acoge un duelo entre dos de los equipos que estarán presentes en la próxima edición de la Copa de España. En una semana marcada por la renovación del meta Asier, el Osasuna Magna recibe en su feudo a un Plásticos Romero Cartagena que intentará lograr su segunda victoria a domicilio de la presente campaña, y así afianzarse en la octava plaza. Lo van a tener difícil en una cancha tan complicada.

El equipo de Imanol Arregui regresa a la competición con la novedad del brasileño Alan Jefferson, único fichaje de la escuadra de Irurtzun en el mercado invernal. De sumar los tres puntos, como ya sucediese en la primera vuelta en Cartagena (2-6), el conjunto navarro podría ascender hasta la tercera posición de la tabla, dependiendo siempre del resultado que se dé mañana en el duelo entre ElPozo Murcia y FC Barcelona Lassa.

«Venimos de un mes de parón, pero en el que hemos trabajado bastante, incidiendo en las cosas que estábamos haciendo mal. No obstante, el parón nos llegó en mal momento, porque antes del Europeo ganamos a Ferrol y Zaragoza. Ahora nos vienen cuatro partidos muy difíciles, pero hay que sumar. Si somos capaces de sumar en Liga llegaremos reforzados a la Copa dentro de un mes», comentó ayer el técnico del equipo cartagenero, Juan Carlos Guillamón.

Sin lesionados

«Osasuna es un gran equipo. Juega muy bien al fútbol sala y es complicado sacar algo de su pista. La realidad es que se trata de uno de los mejores equipos de España. Pero nosotros tenemos que intentar dar la sorpresa. Todos los jugadores están a tope y no hay lesionados. Esperamos tener nuestras opciones y ser capaces de competir ante un rival muy bueno», añadió Guillamón.

El Plásticos Romero es octavo, a dos puntos del séptimo, que es el Palma, y con tres puntos de ventaja con respecto al noveno y al décimo, que son Levante y Ribera Navarra, respectivamente. Tras el partido de esta noche en Pamplona, que se juega en un pabellón con capacidad para 3.000 espectadores al que suelen acudir de media unos 2.500, los cartageneros irán la semana próxima a Jaén, recibirán al Barça en el Palacio de Deportes y visitarán el pabellón de El Cabanyal para jugar ante el Levante, rival directo en la pelea por la octava plaza. Se trata, por tanto, del mes más duro de competición para los cartageneros.

En el Osasuna Magna aún andan dándole vueltas a la noticia conocida hace menos de un mes. Su capitán, Javi Eseverri, anunciaba entonces su retirada de las pistas a final de temporada. Tiene 40 años. Roberto Martil, su compañero durante más de diez temporadas, se deshace en halagos hacia el gran capitán: «Javi ha aportado todo al Xota. Él es el Xota y el Xota es Eseverri. Sin él, no habríamos llegado tan lejos. Es una persona tan importante a nivel grupal que es indescriptible. Es un jugador que no solo en Navarra, sino a nivel nacional se le respeta, se le quiere, se le admira en cada pabellón, y eso es muy bonito. Javi me ha enseñado desde pequeño lo que es el fútbol sala», destaca Martil, quien añade que «los puntos en Liga cada vez son más importantes y contra Cartagena no se puede fallar».