Juan Fernando Romero: «Estamos en nuestro mejor momento y no ha llegado ni el cansancio ni la monotonía» Juan Fernando Romero, en la fábrica de Plásticos Romero, hace unos días. / Martínez Bueso «Cada año confirmamos si seguimos o nos vamos cuando termina la temporada y en esta ocasión no vamos a hacer nada diferente», avanza el director comercial de Plásticos Romero FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 22 febrero 2018, 02:25

El empresario molinense Juan Fernando Romero tiene 45 años y se enamoró del fútbol sala hace más de dos décadas. Lo que en 1995 empezó siendo casi un pasatiempo entre amigos -un equipo de empresa en la Liga Local de fútbol sala de Molina de Segura- se ha convertido con el paso de los años en uno de los proyectos más respetados y con mejor futuro de este deporte a nivel nacional. Plásticos Romero, como empresa patrocinadora de fútbol sala, debutará esta temporada en una fase final de la Copa de España, un torneo que el Cartagena FS no disputaba desde 2010.

Será el próximo mes, en Madrid, donde se pretende organizar el mejor torneo de la historia del fútbol sala español, el de más repercusión y el que será más visto, tanto en la pista del WiZink Center como por televisión. Con 250 empleados, presencia en más de quince países europeos y 70 millones de euros de facturación anual, la empresa familiar que echó a andar en 1979 en Molina de Segura ahora también pisa fuerte en el deporte. Y eso se debe a la indisimulada pasión por el fútbol sala de su jefe y director comercial, Juan Fernando Romero.

La Copa: «Jaén es un rival duro, pero tenemos nuestras posibilidades. A un partido podemos ganarles»

Sin subvención regional: «La Comunidad Autónoma puede hacer mucho más por el deporte modesto. No es solo nuestro caso»

Pocas ayudas: «Estamos muy solos, pero no se puede responsabilizar al tejido empresarial de la ciudad. Sería absurdo»

El Palacio de Deportes: «Ha costado muchísimo tenerlo y ahora que está abierto, solo se puede usar cuando viene la televisión»

- ¿Qué balance hace de lo que llevamos de temporada?

- Entrar en la Copa es algo que no estaba previsto. Sí que soñábamos con jugar la fase final, pero nunca nos hicimos ilusiones. Cuando viva la Copa en directo, pues supongo que será más bonito aún. De momento, estamos contentos, claro.

- Sinceramente, ¿cuando mejoraron la plantilla el pasado verano no pensaron en que alcanzar la octava plaza era una posibilidad más que real?

- Nuestra idea en verano era reforzar la plantilla para no sufrir tanto como el año pasado, que lo pasamos muy mal para poder salvarnos. Dotamos al equipo de más nivel y experiencia, pero veíamos que muchos equipos se estaban reforzando muy bien. Por ejemplo, pensábamos que Peñíscola y Levante iban a estar ahí. Pero están un poco más abajo. La idea era no sufrir y dar un paso más. Y lo estamos logrando. Estamos en la séptima posición, vamos a jugar la Copa y queremos seguir soñando en lo que resta de temporada.

- ¿Entrar en la Copa de Madrid es la mayor alegría que se ha llevado desde que está en el fútbol sala?

- De primeras, soy una persona a la que le cuesta asimilar las cosas. Es verdad que tras ganar al Palma y meternos en la Copa, sí que recibí muchas felicitaciones y vi que salíamos mucho en la prensa. Fueron unos días de ajetreo y eso te da una idea de que has conseguido algo que está bien. Pero tampoco le he dado muchas vueltas.

- ¿Le gustaría jugar todos los partidos en el Palacio de Deportes?

- Mi única preocupación con el Palacio es que no haya una buena afluencia de público cuando estemos instalados allí. En la 'Bombonera, que es una cancha pequeña, siempre viene gente y estamos muy bien arropados. De momento, siempre que hemos jugado en el Palacio hemos tenido mucho público. Pero nos falta jugar allí de manera permanente. Lo que sí que me gustaría es terminar ya con este debate de Palacio sí o Palacio no. Yo no entiendo el motivo por el que no está solucionado ya el asunto del parqué y acabamos ya con esta sensación de que siempre que jugamos allí lo hacemos de prestado. Tengo la sensación de que en otros sitios se arreglan las cosas antes que en Cartagena. Ha costado muchísimo tener el nuevo Palacio y ahora que lo tenemos abierto, no podemos usarlo, salvo cuando viene la televisión y nos presta la pista azul. Yo ya tengo ganas de que se deje de hablar del Palacio. Casi es más noticia el hecho de que vamos a jugar en el Palacio que del partido en sí. A ver si se soluciona pronto este tema.

- ¿Está usted contento con la repercusión mediática y el retorno de la inversión que está teniendo su patrocinio en los cuatro años y medio que lleva en Cartagena?

- En la vida todos queremos mejorar y superarnos. En Molina de Segura estábamos clavados y el proyecto ya no podía avanzar. Había que cambiar. Ir a Cartagena nos llevaba a otra dimensión y sinceramente no sabía la repercusión que podíamos lograr. Nosotros no vinimos a Cartagena buscando repercusión mediática. La apuesta por Cartagena fue porque queríamos subir varios peldaños a nivel deportivo. Y lo estamos logrando.

- ¿Se siente suficientemente respaldado en Cartagena?

- A nivel social, sí. La afición nos apoya y está con nosotros a muerte. A nivel del Ayuntamiento, sí, también. No hay quejas. Al contrario. El apoyo económico del Ayuntamiento de Cartagena es muy bueno y estamos muy agradecidos. Solo nos falta un poco de apoyo institucional. Hemos pedido una reunión con la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y estamos esperando a que nos reciba para conocernos. Nos hubiera gustado contar con ella en algún partido de los que hemos jugado en el Palacio y esperamos que venga pronto al palco. El club es de Cartagena, de todo el mundo.

- El Instituto de Turismo de la Región de Murcia, a través de la Fundación 'Camino de la Cruz de Caravaca', ha subvencionado con cerca de 300.00 euros a ElPozo Murcia en las dos últimas temporadas. Ustedes no han recibido ni un céntimo. ¿Qué le parece?

- ¿Qué pasa en la Comunidad Autónoma que no se ayuda a clubes como el nuestro o a otros muchos de otros deportes pequeños? Entiendo que la comparación con ElPozo viene porque nosotros competimos en la misma Liga. Pero yo no hablo de nuestro caso. Sí me parece que, en líneas generales, la Comunidad Autónoma puede hacer más por el deporte modesto. En cuanto al tema de Caravaca nosotros estuvimos hablando con ellos y nadie nos supo indicar de qué manera nosotros, como empresa, podíamos hacer algo que beneficiara a las dos partes. Hemos preguntado y nadie nos ha orientado ni nos ha informado. Nadie nos ha dado la oportunidad a nosotros, como empresa, de entrar en ese tema. Esto me perjudica a mí y le perjudica a muchos clubes más de toda la Región de Murcia.

- ¿Se siente apoyado por otras empresas en su proyecto?

- Estamos muy solos, pero no se puede responsabilizar al tejido empresarial de Cartagena. No sabemos los motivos por los que hay tan pocas empresas de Cartagena que colaboren activamente con nosotros.

- Pero la realidad es que tuvo que venir su empresa, de Molina de Segura, para salvar al club de la desaparición en un momento muy crítico, en el verano de 2013.

- Ya. Pero los motivos por los que eso pasa yo no los sé. Podemos especular sobre muchas cosas. Puede ser que la sombra de Plásticos Romero como primer patrocinador eche para atrás a otras empresas. Echo en falta apoyo, pero tampoco podemos ir por la vida recriminando a la gente que no invierta en el fútbol sala de Cartagena. Eso sería una cosa absurda. Igual que yo lo hago de una manera libre, la gente tiene toda la libertad del mundo para apostar o no por un patrocinio.

- Volvemos a la Copa del mes que viene. ¿Se ve dando la sorpresa?

- A un partido podemos ganar al Jaén. Mi equipo está preparado, aunque si analizamos los resultados de la temporada, quitando la victoria del otro día en Pamplona y el triunfo en casa con Palma, no le hemos ganado a ningún equipo de la zona de arriba. Nuestro balance de resultados en la primera vuelta contra los seis primeros no ha sido bueno. Pero también pienso que podemos dar la sorpresa ante cualquiera.

- ¿Le gusta Jaén como primer rival?

- Evidentemente, prefiero al Jaén que a Inter, Barça o ElPozo. Creo que tenemos nuestras posibilidades, dentro de que el rival es duro.

- ¿Y cómo ve ahora mismo a su equipo?

- Cada jornada que pasa, el equipo mejora. Estamos ahora en una fase de partidos muy duros, pero estoy tranquilo porque al equipo lo veo cada vez mejor. Y contra los de arriba, aunque hayamos perdido, siempre hemos hecho buenos partidos.

- ¿Cómo valora el trabajo del entrenador, Juan Carlos Guilamón?

- Se está siendo muy injusto con él, sobre todo por parte de algunos aficionados. Ya fueron injustos la temporada pasada, porque la plantilla que teníamos no era de muchas garantías y aún así él le sacó provecho. Y este año, con la plantilla reforzada, estamos mucho mejor. A veces se focalizan todos los problemas y las derrotas en la figura del entrenador. Y pienso que eso es una injusticia.

- Mientras usted esté en el fútbol sala de Cartagena, Guillamón va a ser su entrenador. ¿Lo sigue manteniendo?

- Pero no es un imperativo ni una imposición mía. Es una cuestión de confianza en su trabajo. Lo que él ha logrado hacer con niños de 10 años que no sabían jugar al fútbol sala solo lo hemos visto unos pocos. Es que yo sé lo que ha hecho durante estos 20 años y confío plenamente en él. Es un entrenador perfectamente capacitado y cualificado para estar en Primera División. Es un técnico osado, valiente, arriesgado y que conoce perfectamente este deporte. Es un técnico de Primera. Y lo está demostrando.

- ¿Está usted cansado? ¿Lo deja cuando acabe esta temporada?

- Desde que estamos en Cartagena, confirmamos siempre en verano, una vez terminada la temporada, si nos vamos o nos quedamos. Renovamos año a año. Y este año no vamos a hacer nada diferente a lo habitual. Nuestra política de renovación de patrocinio es anual.

- ¿Está deteriorada su relación personal con Roberto Sánchez, el presidente del club?

- La relación con Roberto [Sánchez] es espectacular. Lo aprecio y creo en él firmemente. ¿Cansancio? Yo lo veo justo al revés. Cada año damos un pasito. Ascenso, permanencia y ahora Copa. Cansa la monotonía, pero en este club no hay monotonía. ¿Llegará? Es posible porque en esta vida todo tiene un principio y un final. Pero de momento no ha llegado. Estamos en nuestro mejor momento.