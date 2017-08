Ique regresa con ilusión y sueños Ique y Pelé, ayer en Los Habaneros. / J. M. Rodríguez /AGM Pelé arranca en Cartagena su primera experiencia en la Liga Nacional de fútbol sala, tras una carrera íntegra en su Brasil natal MAITE FERNÁNDEZ CARTAGENA Miércoles, 9 agosto 2017, 01:21

Ique y Pelé ya han pasado el reconocimiento médico y ayer fueron presentados como jugadores del Plásticos Romero Cartagena, que tiene muchos componentes no nacionales en este curso. Carlos Cabezos hizo de maestro de ceremonias, aunque a Pelé le tradujo ayer el propio Ique.

Llega de Rumanía para ser uno de los pivots del equipo. «Estoy ilusionado. Quería volver a España y hacerlo en un equipo con ilusiones en el que poder ganar lo máximo posible y dejar al equipo donde se merece», indica Ique.

El brasileño ya ha jugado en ElPozo Murcia y en el Jumilla y tiene clara cuál debe ser su aportación al equipo de Guillamón. «Juego de espalda. Aporto pases e intento hacer goles que es lo que le corresponde a un pivot. Queremos la permanencia, pero el 'playoff' y la Copa no son imposibles». Lucirá el dorsal 9 en la espalda.

Por su parte, Pelé debutará en la Liga Nacional de Fútbol Sala tras una carrera íntegra en Brasil. «Quiero agradecer la oportunidad de jugar por primera vez en España. Estoy muy feliz de llegar a este equipo y espero corresponder a las expectativas». Aunque su portugués se entendía, fue su compañero el que le fue traduciendo.

La adaptación necesitará poco tiempo. «Las dimensiones son las mismas y la adaptación será fácil. La defensa en Brasil es diferente, pero con el trabajo del míster cogeré el ritmo muy pronto». Conocía mucho de la Liga. «De Cartagena, Xota y de otros equipos, porque allí se ve la Liga española».

Ya ha tenido el primer contacto con el míster Guillamón «Bien. Tranquilo. Me respalda y me da tranquilidad y me pide confianza para ir poco a poco cogiendo el ritmo. Hay muchos brasileños en el equipo y me ayudan para comunicarme y me hace sentir más a gusto, aunque me iré adaptando a todos», indica e Ique recalcaba que también con el eslovaco Draho.

Pelé, que llevará el número 6, reconocía que sus paisanos Cupim y Carioca le han hablado muy bien de la Liga y de la vida en Cartagena.