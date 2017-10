Un ciclón llamado Juanpi Juanpi lucha con Miguelín en el pasado derbi. / P. Sánchez / AGM El gran momento del ala de Campos del Río lanza en Liga y Copa al invicto Plásticos Romero FRANCISCO J. MOYA Cartagena Jueves, 12 octubre 2017, 01:45

Fue 'cortado' por Duda hace 16 meses tras tres temporadas en ElPozo Murcia en las que hubo luces y sombras. «No tengo una sensación de haber fracasado allí y además miras mis estadísticas en ElPozo y los tres años hice buenos números de minutos jugados, goles marcados y asistencias», ha alegado recientemente Juan Gaspar Hernández, Juanpi, (Campos del Río, 1991). Sea como fuere, para un canterano de ElPozo que se ha acostumbrado a ganar casi siempre y a luchar por todos los títulos desde categorías inferiores, el hecho de salir de Murcia puede ser un golpe mortal. Son muchos los que ya no remontan el vuelo.

Pero Juanpi es un tipo especial. No es de los que se arruga fácilmente. Al revés. Se crece en la adversidad. «Si fuera uno más, ya habría dejado el fútbol sala. Necesito sentirme importante y me motiva que todo el mundo me vea como el líder. Eso es lo que me hace seguir. Me gusta saltar a la pista y ser capaz de cumplir con las expectativas que hay puestas en mí», confesó la semana pasada en una entrevista concedida al portal 'Cartagonia'.

Dicho y hecho. Juanpi, que ya fue el mejor del Plásticos Romero la pasada campaña en su primer año en Cartagena, se ha echado el equipo a sus espaldas en este tramo inicial del curso y sus dos últimas actuaciones, en Liga y en Copa, han sido decisivas para que el cuadro entrenado por Juan Carlos Guillamón mantenga su condición de invicto. El sábado fue el mejor del derbi (3-3), marcando el primer gol del equipo local en el estreno del Palacio de Deportes y dando dos asistencias que fueron claves para rescatar un punto que parecía perdido en el descanso, cuando ElPozo vencía por 0-3 tras aplastar a los cartageneros en el primer periodo.

«En el derbi dimos un espectáculo muy bonito y al final es de lo que se trata. Más allá de que uno gane y el otro pierda, hay un aficionado que paga por su entrada y quiere disfrutar. Y creo que la gente disfrutó y fue un partido precioso entre los dos equipos de la Región», indica Juanpi, quien admite que le hacía «una especial ilusión» convertirse en el primer jugador del Plásticos Romero en marcar un gol en el nuevo Palacio de Deportes de Cartagena.

Acabado el derbi, Juanpi no se relajó. El pasado martes en el partido de Copa del Rey ante el Mengíbar, jugado en la localidad jienense y saldado con triunfo cartagenero (4-7), el de Campos del Río tuvo que tirar del carro y de nuevo fue el gran protagonista del encuentro. Marcó tres goles que fueron los que metieron al Plásticos Romero en los octavos de final, ya que el Mengíbar, de Segunda, apretó mucho, llegó a igualar el encuentro en el segundo tiempo y pudo dar un susto a los cartageneros en un partido mucho más abierto e igualado de lo que señala el marcador.

La Copa queda ahora aparcada porque el calendario no da tregua. Mañana hay que coger un autobús rumbo a Zaragoza, donde los de Guillamón buscarán el sábado por la tarde mantener su imbatibilidad en una pista que históricamente se les ha dado muy mal. Con Juanpi convertido en un ciclón cualquier cosa puede pasar.

«Acabar la primera vuelta entre los ocho primeros y jugar la Copa de España sería un sueño para nuestro equipo. Pero esto acaba de empezar y no nos vamos a descuidar ni nos vamos a venir arriba», promete el ala de Campos del Río.