FÚTBOL SALA Una alegría antes del parón Jesús Izquierdo, Juanpi e Ique celebran el primer gol de los cartageneros, anoche en el Central. / Pablo Sánchez / AGM El Plásticos doblega por fin al Zaragoza y pasará el mes de descanso en la octava plaza FRANCISCO J. MOYA Cartagena Miércoles, 17 enero 2018, 02:04

El El Plásticos Romero logró anoche una victoria reconfortante, de las que valen doble. Le sirve en lo material (tres puntos que le mantienen una semana más en la idílica octava plaza) y en lo mental (necesitaba reponerse tras el golpe del pasado sábado en Murcia y vivir estas cuatro semanas de parón de la competición liguera por la disputa del Europeo del modo más apacible posible). Superó sus fantasmas el conjunto cartagenero, ya que hasta anoche el Zaragoza le parecía un gigante imposible de doblegar. Cayó el Zaragoza. Cayó el mito.

3 Plásticos Romero Cartagena FS Marcao, Jesús Izquierdo, Pelé, Juanpi e Ique -quinteto inicial-. Después jugaron Attos, Fran Fernández, Rahali, José Carlos, Drahovsky y Casas. 1 Ríos Renovables Zaragoza Arturo, Óscar Villanueva, Víctor Tejel, Richi Felipe y Retamar -quinteto inicial-. Después jugaron Anás, Iván Beltrán, Nano Modrego, Carlos García, Adri Ortego y Thiago Cabeça. Goles 1-0, Juanpi (minuto 12). 2-0, Drahovsky (minuto 15). 2-1, Richi Felipe (minuto 31). 3-1, Fernández (minuto 35). Árbitros Peña Gómez y Ramos Marín (andaluces). Amarilla al visitante Víctor Tejel. Incidencias Pabellón Central. Unos 1.000 espectadores.

Entró mejor al partido el equipo de Guillamón, que pudo adelantarse en el primer minuto en una estupenda acción de Juanpi. El Ríos Renovables Zaragoza había ganado dos veces esta temporada al Plásticos Romero y además se plantaba en el Central metido de lleno en su mejor racha del curso. Y eso se notó desde el inicio, en las ganas de los locales por acabar con su bestia negra y en la suficiencia de los maños, que se lo tomaron con mucha calma en el primer cuarto del choque.

No aprovecharon los cartageneros su dominio en esos diez primeros minutos, más por su falta de puntería en el remate final que por las paradas de Arturo, ya que el meta visitante apenas tuvo que intervenir. La pista, eso sí, parecía inclinada hacia el lado zaragozano. Y al final llegó el gol que tanto buscaba el equipo de Guillamón. Drahovsky e Ique salieron perfectamente de la presión rival en media pista y Juanpi se plantó solo delante de Arturo. El de Campos del Río no perdonó.

Poco después llegó el segundo. Vino de un modo tan rudimentario como eficaz. El intermitente Drahovsky sacó de banda en corto, Attos pisó la pelota y la dejó muerta y el eslovaco se inventó un punterazo raso y fuerte que Arturo se tragó como si fuera un juvenil. Quiso acortar distancias el Zaragoza antes del descanso, pero Marcao, titular anoche para dar descanso a Raúl Jerez, hizo un par de paradas de mucho mérito, ante el pichichi Adri Ortego y ante el peligroso Richi Felipe.

Pelé roza el tercero

No bajó el pistón el Plásticos Romero tras el descanso y Pelé mereció hacer el tercero. Soltó un trallazo espectacular que explotó en la madera e incluso movió la portería. También lo tuvo José Carlos, pero chutó fuera en buena posición, aumentando su mala suerte de cara a gol de las últimas jornadas. Marcao evitó el tanto de Anás, pero no pudo impedir que Richi Felipe apretara el marcador con un tanto de genio. De espaldas a portería y vigilado por dos rivales, el jugador visitante se inventó un taconazo en el que Marcao tocó el balón pero no llegó a atajarlo. Así llegó el 2-1. Y las estrecheces para los de casa.

La jugada clave de la noche llegó poco después, cuando un error de Ique en campo ajeno posibilitó una sencilla contra del cuadro maño. Pero Marcao estuvo soberbio en esa acción y salvó el mano a mano ante su compatriota Thiago Cabeça. Lo celebró por todo lo alto. Y no era para menos. Y del posible 2-2 se pasó al definitivo 3-1. Porque en la siguiente jugada, Fran Fernández disparó un misil que se coló en la portería visitante. Fue en un saque de esquina en el que el '90' del Plásticos Romero empaló la pelota sin dejarla caer. Efectividad y belleza para amarrar un triunfo que no podía escaparse tras regresar el equipo cartagenero de vacío de Murcia el pasado sábado.

Puso Santi Herrero a Retamar como portero-jugador, pero los de casa se defendieron con brillantez y no permitieron ningún disparo claro. Es más, casi llega el cuarto en dos tiros lejanos de Juanpi. Al final, el Plásticos Romero se queda con tres puntos que le mantienen una semana más en la octava plaza, la última que da derecho a jugar las eliminatorias por el título. Así, en esa posición de privilegio, pasarán los cartageneros el mes de descanso que viene ahora, obligado por el Europeo de Eslovenia.