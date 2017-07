Vigésima etapa Landa se queda a un segundo del podio Mikel Landa. / Jean-Paul Pelissier (Reuters) El alavés amenazó hasta el último momento a Bardet en una contrarreloj en la que Froome sentenció su cuarto triunfo en el Tour COLPISA / AFP MARSELLA Domingo, 23 julio 2017, 17:04

El británico Chris Froome (Sky) sentenció su cuarto Tour de Francia, tras mantener el liderato de la general en la contrarreloj de la vigésima y penúltima etapa, disputada en Marsella, en la que el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) ascendió de la tercera a la segunda plaza de la general en detrimento del francés Romain Bardet (Ag2R). El español Mikel Landa, gregario de Froome en el Sky, vivió la cara más amarga al quedarse a un segundo del podio pese a su excelente desempeño en la crono.

Froome fue tercero en la etapa de 22,5 kilómetros con salida y llegada este sábado en el estadio Velodrome de Marsella, a seis segundos del polaco Maciej Bodnar (28:15) y a cinco del también polaco Michal Kwiatkowski, del Sky. Urán entró a 31 segundos de Bodnar, siendo octavo, con lo que se hizo con la segunda plaza en la general, superando los seis segundos que le llevaba Bardet, que ocupó el puesto 52 en la etapa, a 2 minutos y 3 segundos de Bodnar.

El colombiano tuvo un problema con el pedal y se fue a la derecha chocando contra una valla, a pocos metros de entrar en el Velodrome, lo que le hizo perder unos preciosos segundos, pero ya llevaba un diferencia cómoda sobre Bardet en la pelea por la segunda plaza de la general. A los diez kilómetros, en el tiempo intermedio, ya se adivinaba que Urán se haría con el preciado puesto, ya que Froome marcó 11 minutos y 55 segundos, mientras Urán hacia 11 segundos más (12:06) y Bardet estaba lejos, a 19 segundos del colombiano (12:38). "Fue muy duro. Todos arriesgamos. No me salió bien la última curva y casi me caigo. Sabíamos con quién nos enfrentábamos y que era difícil sacar el primer puesto a Froome, pero estoy más que contento", afirmó Urán.

Froome se aseguró su cuarto triunfo en el Tour de Francia, antes de la simbólica última etapa en los Campos Elíseos de París, tras los conseguidos en 2013, 2015 y 2016. Sin embargo, el británico se marchará por primera vez sin ganar una etapa de la ronda gala. "No puedes ganar todo siempre. Pensábamos más en un esfuerzo en las tres semanas y eso es lo que hicimos", señaló.

Con Froome como gran favorito, pese a los 23 segundos que llevaba a Bardet y los 29 a Urán, el suspense radicaba en quién se haría con el segundo puesto entre estos dos ciclistas. Y sería Urán el que se llevaría el gato al agua, colocándose segundo en la general a 54 segundos de Froome, mientras que Bardet pasa a ser tercero, a 2 minutos y 20 segundos.

Landa, el alavés que ha pasado toda la ronda 'encadenado' por la dictadura de Froome en el Sky, amenazó hasta el último momento el tercer puesto de Bardet, quedándose finalmente a un segundo del francés en la general pese a que antes del comienzo de la vigésima etapa el galo le aventajaba en 1 minuto y 13 segundos.

"He hecho la contrarreloj de mi vida. He dado todo lo que tenía", señaló el ciclista vasco. "Pero lo importante es que el líder de mi equipo ha mantenido el maillot amarillo. Ese era el principal objetivo. Lo más importante", añadió el alavés.

La única oportunidad que le queda a Landa para meterse en el podio es hacerse con una de las bonificaciones de la etapa del domingo en los Campos Elíseos, para lo que tendría que entrar entre los tres primeros, algo que parece imposible al parecer destinada la jornada a un esprint masivo. "No lo he visto con el resto del equipo, pero dudaría mucho que eso estuviera en nuestra agenda. En lo que a mí se refiere, la batalla por la clasificación general está terminada y mañana es un día para los esprinters", señaló Froome sobre esa posibilidad para su compañero.

A un paso de Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain

A sus 32 años, el británico, con contrato hasta 2020 con el Sky estará el domingo a un paso de igualar el récord de cinco triunfos de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.

Chris Froome entra en meta al término de la vigésima etapa. / Philippe Lopez Afp)

Por su parte, Rigoberto Urán, que antes de este Tour tenía como mejor resultado un vigesimocuarto puesto en la edición de 2011 de la ronda francesa, iguala la mejor posición de un ciclista colombiano, un segundo puesto, que tenía Nairo Quintana, duodécimo en la general en este Tour, con sus subcampeonatos en 2013 y 2015.

La 104ª edición del Tour concluirá el domingo con la tradicional llegada en los Campos Elíseos de París, en la que un esprint decidirá salvo sorpresa el ganador de la vigesimoprimera y última etapa de la ronda gala. La salida de los 103 kilómetros de etapa tendrá lugar en Le Reveil Matin, desde donde partió el primer Tour de Francia, en 1903.

-Clasificación de la vigésima etapa:

1. Maciej Bodnar (POL/Bora-Hansgrohe) 28:15

2. Michal Kwiatkowski (POL/Team Sky) a 01

3. Christopher Froome (GBR/Team Sky) a 06

4. Tony Martin (ALE/Katusha-Alpecin) a 14

5. Daryl Impey (RSA/Orica-Scott) a 20

6. Alberto Contador ESP/Trek-Segafredo) a 21

7. Nikias Arndt (ALE/Team Sunweb) a 28

8. Rigoberto Urán (COL/Cannondale-Drapac) a 32

9. Stefan Küng (SUI/BMC Racing Team) a 34

10. Sylvain Chavanel (FRA/Direct Energie) a 37

-Clasificación general:

1. Chris Froome (GBR/Sky) 83h55:16

2. Rigoberto Urán (COL/Cannondale-Drapac) a 54

3. Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale) a 2:20

4. Mikel Landa (ESP/Sky) a 2:21

5. Fabio Aru (ITA/Astana) a 3:05

6. Daniel Martin (IRL/Quick-Step Floors) a 4:42

7. Simon Yates (GBR/Orica-Scott) a 6:14

8. Louis Meintjes (RSA/UAE Team Emirates) a 8:20

9. Alberto Contador (ESP/Trek-Segafredo) a 8:49

10. Warren Barguil (FRA/Sunweb) a 9:25