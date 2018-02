«No sé si me han puesto dos caballos más con los tornillos» Domingo, 4 febrero 2018, 08:54

Alejandro Valverde señaló que este año se encuentra mejor que el pasado, pese a la lesión que se produjo, tras una caída en el Tour de Francia. «Es increíble, no sé si he vuelto igual o incluso mejor y eso que el inicio del año pasado fue el mejor de mi carrera. Este año va todo muy bien, me estoy encontrando fenomenal y está respondiendo todo a la perfección», comentó.

El murciano fue operado el pasado julio de las lesiones que se produjo en la rodilla, con una fractura en la rótula e importantes heridas en la tibia, lo que le mantuvo varios meses alejado de las carreteras. «No sé si me han puesto un par de caballos más con los tornillos», bromeó. «Después de todo lo que he pasado, yo mismo estoy sorprendido», confesó.