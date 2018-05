Óscar Pereiro: «Valverde ha demostrado que puedes tener una gran trayectoria sin un Tour» El excorredor Óscar Pereiro, en una marcha. / A. Quintero / El Norte «Alejandro no hay más que uno y es irrepetible; es el corredor con más calidad que he visto en toda mi vida profesional», afirma el exciclista JUAN A. CALVO MURCIA Viernes, 18 mayo 2018, 02:59

Su triunfo en el Tour en el año 2006 queda ya un poco lejos, pero Óscar Pereiro (Pontevedra, 1977) sigue siendo conocido y recordado por haber sido uno de los pocos ciclistas españoles -Alberto Contador, Federico Martín Bahamontes, Luis Ocaña, Pedro Delgado y Carlos Sastre, además de él- que han ganado la ronda gala.

Polifacético deportista, después del ciclismo se dedicó al fútbol y llegó a jugar en el Coruxo, equipo gallego de Segunda B, ha corrido rallies, tanto como piloto como copiloto, y ejerce de comentarista deportivo en los micrófonos de la Cadena Cope. Mañana estará en Murcia invitado especialmente a la inauguración de una tienda de bicicletas de la casa Trek, de la que es embajador deportivo, además de representar a una marca de ropa. Lo que no hace ya es correr carreras, aunque sigue montando en bicicleta en plan 'amateur': «Es curioso. Ahora que lo hago por gusto y por afición monto más en bicicleta que antes cuando era profesional aunque solo sea para ir de paseo. ¿El Tour? Está ya olvidado. No se puede vivir de recuerdos. Fue bonito pero esa es una época que pasó y ahora hay que vivir del presente. Yo he asimilado que ya no soy ciclista profesional y que, por lo tanto, mi vida ha dado un giro total.

-¿No se retiró demasiado pronto? Ahí tiene usted a Alejandro Valverde, que sigue en la brecha a sus 38 años.

-Si me compara con Valverde, claro que podía haber seguido corriendo, pero es que Alejandro no hay más que uno. Y es irrepetible. A sus 38 años está en plena forma y está consiguiendo triunfos destacados, viviendo, quizás, su mejor momento como ciclista. Solo hay que ver la cabeza que tiene y las ganas que atesora de ser el primero siempre. Es una persona que vive por y para la bicicleta y que se cuida muchísimo. Es el ciclista con más calidad que he visto en toda mi vida profesional.

-Usted conoce bien a Valverde, con el que coincidió durante cuatro años en el Movistar.

-Es un orgullo haberlo conocido y haber corrido a su lado. Alejandro ha demostrado que se puede tener una gran trayectoria deportiva sin haber ganado el Tour.

-Usted, en cambio, lo ganó.

-Sí, pero me faltaba el enorme talento deportivo que tiene Alejandro. Es un ganador nato. Estoy convencido de que llegará a los 40 corriendo en primera línea y cosechando victorias. No tengo ningún inconveniente en reconocer que es mi ídolo deportivo. Yo idolatro a Alejandro. Lo que está haciendo después de la grave caída que tuvo en el Tour del año pasado es algo que solo está al alcance de las grandes figuras. Muchos dudaron de que, después de la caída, pudiera volver a ser el mismo o tan siquiera volver a correr. Y ahí está, todavía gana con más facilidad. Eso solo está al alcance de los superdotados.