Intratable Valverde Valverde se impone en la etapa de ayer. / EFE El murciano sentencia la Vuelta a la Comunidad Valenciana con otro triunfo y demuestra estar plenamente recuperado de su grave lesión COLPISA COCENTAINA Domingo, 4 febrero 2018, 08:54

El murciano Alejandro Valverde (Movistar) ganó ayer la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, disputada entre las localidades alicantinas de Orihuela y Cocentaina, consolidándose como líder de una prestigiosa carrera que prácticamente dejó sentenciada.

Ganador de la segunda etapa el jueves pasado, el veterano ciclista del Movistar desplegó su poderío en la subida final de la etapa reina, para imponerse al británico Adam Yates (Mitchelton-Scott), segundo, y al muleño Luis León Sánchez (Astana). «Es fenomenal, segunda victoria en la Vuelta a Valencia y sigo como líder. Segunda victoria esta temporada con 6 o 7 días de competición que llevo», dijo Valverde a la televisión Eurosport, tras llegar a la meta.

El ciclista del Movistar está disputando su primera ronda por etapas desde que sufriera una grave caída en la primera etapa del pasado Tour de Francia que le obligó a pasar por el quirófano. Valverde alabó el trabajo de su equipo para contrarrestar los ataques del equipo Sky durante esta penúltima etapa de la ronda valenciana.

El equipo británico intentó animar desde muy lejos esta etapa adornada con siete altos, con una ofensiva dirigida por el polaco Michal Kwiatkowski, buscando ayudar al holandés Wout Poels, ganador de la Vuelta a Valencia 2016. Pero, el holandés no pudo con la última y durísima subida a Cocentaina. «Al final me he encargado yo de rematar la gran faena del equipo», añadió Valverde.

Luisle, segundo

Con esta victoria y los 10 segundos de bonificación para el vencedor, Valverde prácticamente se ha asegurado la victoria final hoy en una prueba que ya ganó en 2004 y en 2007. En esta jornada tendrá lugar la quinta y última etapa de 135 km, entre Paterna y Valencia, destinada a los velocistas, una etapa que no debería modificar la general salvo caída. Ahora mismo Valverde es líder con 14 segundos de ventaja sobre Luis León Sánchez.