«Ha ganado el ciclismo murciano», dice el muleño

Domingo, 11 febrero 2018, 09:51

Luis León Sánchez aseguró que «ha ganado el ciclismo murciano, que goza de muy buena salud». El de Mula no ocultó su satisfacción tras bajar del podio como vencedor en su tierra y se acordó de los organizadores de esta carrera por su ímpetu a la hora de mantenerla pese a las dificultades económicas con las que se han encontrado. «Ha ganado el ciclismo murciano. No se sabía si saldría o no la Vuelta, pero finalmente salió y ha sido una carrera muy peleada, en la que nosotros conseguimos una victoria muy importante».

El veterano ciclista muleño, de 34 años, se impuso tras estar fugado durante casi los últimos 50 kilómetros con el también murciano Alejandro Valverde. «Cada uno hizo su carrera y esta vez gané yo, igual que él venció en la Vuelta a la Comunidad Valenciana», apuntó Luis León.

Por su parte, Valverde admitió que fue «un día muy trabajado desde la salida por parte del equipo de Luis León, el Astaná, y el Movistar». El de Las Lumbreras, de 37 años, señaló que tuvo «muy buenas sensaciones».