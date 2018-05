Baloncesto La última bala para el UCAM Ibon Navarro saluda a Clevin Hannah en un cambio. / Javier Carrión / AGM Los de Navarro deben ganar en Bilbao para seguir luchando por el 'playoff' EMILIO S. BOLEA MURCIA Domingo, 20 mayo 2018, 08:14

El partido de la jornada 33 del UCAM tiene lugar hoy en Bilbao a las 12.30. Pero emocionalmente empezó en la tarde de ayer, cuando el conjunto murciano seguía desde la distancia cómo se desarrollaban los acontecimientos en Málaga y Tenerife. No salió la jornada redonda, y es que lo que más interesaba, que era que el Iberostar cayera derrotado, no se dio. Sí cedió al menos el Andorra, a quien aún se puede implicar en un triple empate para el que ya no se puede contar con el Fuenlabrada, pues las 18 victorias de los tinerfeños son inalcanzables para unos madrileños con 15.

Y aunque la victoria del Iberostar era lo último deseado, aún pudo ser peor para los hombres de Ibon Navarro, que muy cerca estuvieron de quedar eliminados de la lucha por el 'playoff' ayer mismo, pues el Andorra llegó a ganar por hasta 19 puntos al Unicaja antes de ser remontado (87-86). Una combinación, el doble triunfo de andorranos y tinerfeños, que habría convertido en irrelevante el partido de hoy en Bilbao.

Entrenador Jaka Lakovic. Suplentes Rebic, Hammink, Redivo, Salgado, Mumbrú, Gladness y Bentil. Entrenador Ibon Navarro. Suplentes Mendiola, Urtasun, Benite, Kloof, Martínez, Delía y Lima.

Ahora, con la victoria de los de Katsikaris en un encuentro muy reñido ante el Obradoiro (73-69), el UCAM queda obligado a ganar. Una derrota este mediodía le elimina y clasifica matemáticamente al Iberostar, ahora mismo con 18 victorias por las 16 de un UCAM con un partido menos. Esto quiere decir que el UCAM ya no puede superar en número de triunfos al Iberostar, y como tiene perdido el 'basket-average' particular, necesita la implicación de un tercer equipo con quien los de Katsikaris lo tengan perdido.

Hasta el sábado por la tarde, estos podían ser el Andorra y el Fuenlabrada. Ahora es solo el Andorra, también con 18 victorias, por lo que las cuentas del UCAM son tan difíciles como claras: ganar todo lo que queda y que sus rivales pierdan. El negocio para el equipo murciano pasa así por ganar hoy en Bilbao, hacerlo lo propio el jueves que viene ante el Estudiantes en el Palacio, y que el Andorra claudique en su propia cancha ante el vigente campeón, el Valencia, y el Iberostar caiga en su visita a un descendido Betis.

Clasificación engañosa

Y el primer paso del plan del UCAM es más difícil de lo que parece. El Bilbao jugará hoy su último partido en casa con ganas de dar la última alegría a su fiel afición, pero no solo eso: también será el último partido de la carrera de Álex Mumbrú ante su público, pues se retira esta temporada. El equipo bilbaíno, que ha mejorado en los últimos encuentros con el debut de Jaka Lakovic como entrenador, no es tan buen cliente como su clasificación indica.