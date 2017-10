LEB PLATA El Real Murcia sigue en racha y se agarra a la zona alta LA VERDAD Murcia Domingo, 15 octubre 2017, 11:10

El Real Murcia Baloncesto que dirige Quini García no pudo entrar con mejor pie en la LEB Plata. Tras tres jornadas disputadas, el equipo murciano no conoce la derrota y el pasado sábado se impusieron al Ávila, en un choque en el que no tuvo dificultades. Al final del primer cuarto ya mandaba en el marcador (21-19), circunstancia que se repitió hasta el final del choque, que acabó con un claro 82-69. La victoria coloca a los murcianos entre los cuatro primeros, junto a Alicante, Morón y Albacete, todos ellos invictos.

Matagrano fue el máximo anotador para los locales, con 26 puntos en casi veinticinco minutos de juego, y un 85% de acierto en el tiro de dos puntos, mientras que Juan Ballesta, que sumó 14 puntos, anotó tres triples de los cinco que intentó. Además, más de 700 espectadores asistieron al choque.