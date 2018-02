«El 'playoff' no es el objetivo, pero nos vamos a clasificar» Alvaro Buendía, en el Príncipe de Asturias. / Juan Carlos Caval / AGM El presidente del Real Murcia Baloncesto, Álvaro Buendía, no tiene miedo al futuro: «Me reuní con Mauricio García de la Vega y me aseguró que apoya nuestro proyecto» EMILIO SÁNCHEZ-BOLEA Murcia Domingo, 25 febrero 2018, 10:31

Ha sido casi un año de muchos cambios en el CB Myrtia, hoy absorbido por esta temporada y dos más por el Real Murcia, que se hizo con su control el pasado verano no sin significativos cambios. La elección de Raúl Moro para la presidencia fue Álvaro Buendía, uno de sus primeros hombres de confianza en Murcia, un hombre que ya fue presidente del Balneario de Archena cuando este militó en la LEB Bronce, tomando el legado de su añorado Joaquín López Fontes.

-¿Cómo llega usted a la presidencia del Real Murcia Baloncesto?

-Yo llevaba tiempo patrocinando al Real Murcia. Cuando entra Raúl Moro cogemos confianza y es en julio cuando surge la posibilidad de entrar en la directiva del CB Myrtia. No querían que fuera alguien del fútbol quien se encargara de esta parcela. Quedó en suspenso un mes, hasta que Raúl Moro me llamó preguntándome si quería ser yo el presidente, y no lo dudé.

-La temporada empezó de manera fulgurante, llegaron las curvas y ahora parece que el equipo da una de cal y otra de arena. ¿Qué hay que esperar de este equipo?

-Desde el momento en que llegué me dijeron que era un equipo para consolidarse en la LEB Plata. Creo que empezamos demasiado bien, algo alejados de la realidad. Después de ganar en Granada el equipo cogió una moral que, llegadas las lesiones, no supimos gestionar. Cuando perdemos seis partidos consecutivos es cuando tomamos la decisión de destituir al entrenador. Nos duele porque son muchos años de Quini en el club, pero fue una decisión que debíamos tomar y creo que hemos acertado con su sustituto, Armando Gómez, que está cambiando esta dinámica negativa.

-La destitución de Quini García fue muy sorprendente tras un balance de 7-8 para un recién ascendido que no estaba nada mal.

-Mi grupo de trabajo y yo veíamos que los jugadores y el entrenador ya no estaban en la misma línea, pasaban cosas raras. Después de perder en la pista del Canoe, donde ganamos el primer cuarto 16-32 y nos remontan anotando nosotros solo tres puntos en el último, el director deportivo me dice que el entrenador se reúne con los jugadores y la sensación es que no parece posible sacar la situación adelante, lo que me confirma que necesitábamos un cambio radical. Me duele por Quini, pero dependemos de resultados.

-También llegó Javi Múgica, jugador que estaba en la LEB Oro.

-Cuando nos lo ofrecen no nos lo creíamos. Yo le tuve en Archena hace diez años, y viene aquí rechazando ofertas de Oro por su amistad con Pepe Llorente, Félix Laporta y demás, y porque le encanta la ciudad. Con él la plantilla queda cerrada, los jugadores tienen mi confianza y creo que el equipo se va meter en el 'playoff' sin apuros. No es nuestro objetivo, pero ahí veremos si queremos hacer el año que viene un equipo que busque ascender.

-¿Cambia algo con la nueva gerencia del Real Murcia y la salida de Raúl Moro del club grana?

-Mauricio García de la Vega me llamó para hacer una entrevista en la que le presenté el proyecto y las cuentas. Lo aprobó, nos apoya y este proyecto sigue en la misma línea.

-¿La plantilla de baloncesto está cobrando todas las mensualidades en tiempo y forma?

-Todo está al día. Esta directiva es muy estricta en este aspecto y cada mes se ha pagado todo sin retrasos.