NBA Un All Star bajo lupa Stephen Curry y LeBron James, capitanes de los equipos del All Star Game. / Bob Donnan-USA TODAY Sports El fin de semana de las estrellas de la NBA pone a prueba los cambios acometidos para añadir alicientes a un espectáculo cuyo atractivo competitivo se había depauperado ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 16 febrero 2018, 18:24

El Staples Center de Los Ángeles, escenario del All Star Weekend, acogerá este fin de semana a las figuras más refulgentes de la NBA, que tratarán de hacer resurgir un acontecimiento de indiscutible impacto mediático pero cuyo atractivo competitivo se había depauperado en los últimos años. Una demostración circense de vuelos imposibles y duelos de cañoneros sin ataduras que alcanzó su cénit el pasado año en Nueva Orleans, donde el Partido de las Estrellas estableció un registro de 374 puntos anotados entre el equipo de la Conferencia Este y el de la Conferencia Oeste, el más abultado de la historia. Exhibición ofensiva que provocó una cascada de críticas hacia la primacía del lucimiento individual sobre el desafío competitivo. La respuesta del comisionado Adam Silver no se hizo esperar, con la introducción de una serie de cambios que se someten a reválida en la 67ª edición del evento, la cuarta que tiene como anfitriona a la ciudad californiana y en la que, a diferencia de lo sucedido el curso pasado, cuando acudieron Marc Gasol (All Star Game), Willy Hernangómez y Álex Abrines (Rising Stars), no habrá españoles.

Los fastos se inaugurarán en la madrugada de este viernes al sábado con el Celebrity Game, un encuentro que medirá las capacidades de viejas glorias del baloncesto y famosos de distinto pelaje. Simple divertimento al que seguirá un ya mucho más interesante Rising Stars Challenge (03:00 horas, #0 y Movistar Deportes 1), que enfrentará a una selección de jugadores estadounidenses de primer y segundo año contra un combinado del resto del mundo. Una cita marcada por la presencia de jóvenes talentos que lejos de conformarse con un papel secundario, han adoptado ya un rol determinante en la principal liga del planeta como Joel Embiid y Ben Simmons, estiletes de los resucitados Philadelphia 76ers, o Lauri Markkanen, el finlandés que en su año de ‘rookie’ oposita ya a heredero del alemán Dirk Nowitzki.

Rising Stars Challenge Equipo de Estados Unidos: Donovan Mitchell (Utah Jazz), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Dennis Smith Jr. (Dallas Mavericks), Brandon Ingram (Los Angeles Lakers), Jaylen Brown (Boston Celtics), Kris Dunn (Chicago Bulls), Taurean Prince (Atlanta Hawks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y John Collins (Atlanta Hawks). Equipo del Resto del Mundo: Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Jamal Murray (Denver Nuggets), Frank Ntilikina (New York Knicks), Buddy Hield (Sacramento Kings), Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings), Dillon Brooks (Memphis Grizzlies), Dario Saric (Philadelphia 76ers), Lauri Markkanen (Chicago Bulls), Domantas Sabonis (Indiana Pacers) y Joel Embiid (Philedelphia 76ers).

La madrugada del sábado al domingo (02:00 horas, #0 y Movistar Deportes 1) llegará el turno de los concursos. En el de habilidades, gigantes como Joel Embiid (Sixers) o Andre Drummond (Detroit Pistons) pugnarán con bajitos como Buddy Hield (Sacramento Kings) o Jamal Murray (Denver Nuggets) por suceder al letón Kristaps Porzingis (New York Knicks), vencedor el año pasado y al que una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda le ha obligado a decir adiós a la temporada.

Tampoco defenderá su título en el concurso de mates Glenn Robinson III, alero de los Indiana Pacers que acaba de salir de una larga lesión. Su ausencia, sumada a la del lesionado Aaron Gordon, estrella de los Orlando Magic y que el año pasado cayó a las primeras de cambio pese a partir como gran favorito, deja abiertas las opciones de los cuatro participantes: Victor Oladipo, que está completando una sensacional temporada en los Indiana Pacers y que tratará de resarcirse de su derrota ante Zach LaVine en 2015; Donovan Mitchell (Utah Jazz), sustituto de Aaron Gordon y gran amenaza de Ben Simmons en la pelea por ser escogido como ‘rookie’ del año; Dennis Smith Jr. (Dallas Mavericks), también en su primer año en la NBA y con una asombrosa capacidad de propulsión con su 1’88 de estatura; y Larry Nance Jr., recién traspasado por los Lakers a los Cleveland Cavaliers, el equipo en el que se retiró su padre, que precisamente fue el primer ganador del concurso de mates allá por 1984, cuando aún defendía la camiseta de los Phoenix Suns.

Espectáculo y morbo

Quien sí aspirará a revalidar su cetro de mejor pistolero de la NBA será Eric Gordon (Houston Rockets), que tras sorprender el año pasado en la final a Kyrie Irving, tendrá entre sus principales contrincantes a Klay Thompson (Golden State Warriors), ávido de desquitarse de su mala actuación en Nueva Orleans, donde cayó en primera ronda; Kyle Lowry (Toronto Raptors), otro que vivió una aciaga jornada en la ciudad de Luisiana; o Paul George (Oklahoma City Thunder), que llega con el segundo mejor promedio esta campaña (43,2%) entre los participantes, sólo superado por Thompson (45,5%).

Aunque donde estarán puestos todos los focos será en el All Star Game, el partido que medirá la madrugada del domingo al lunes (02:00 horas, #0 y Movistar Deportes 1) al equipo capitaneado por LeBron James y al que abanderará Stephen Curry. Los dos mejores jugadores de la NBA, frente a frente comandando dos combinados escogidos por ellos a modo de draft entre los seleccionados por aficionados, prensa y jugadores y del que se han ido cayendo en las últimas semanas por lesión DeMarcus Cousins, Kevin Love, Kristaps Porzingis y John Wall. Un pulso cargado de morbo que viene a sustituir al tradicional encuentro entre la Conferencia Este y la Conferencia Oeste y que constituirá la principal prueba de fuego de las modificaciones aplicadas para rehabilitar el All Star Weekend. El espectáculo, en cualquier caso, está asegurado.