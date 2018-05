La visita Hasta el 17 de mayo se difundirán los trabajos del concurso en 'La Verdad' y laverdad.es. Rendibú: El arte toma los medios M. Saura PERSEO (PSEUDÓNIMO) Domingo, 6 mayo 2018, 22:31

Abrí los ojos antes de que sonara el despertador y ya, por más que volviera a cerrarlos y me perdiera en pensamientos inanes y faltos de interés, no conseguí conciliar el sueño de nuevo. Mi compañera sí continuaba durmiendo, ocupando distante en su sueño impertérrito su lado de la cama. La ducha volvió a ser la excusa y el momento para ordenar las ideas, repasar mentalmente los asuntos del día; la radio arrojaba junto al chorro de agua tibia la melodía de una nueva mañana; como siempre, me hacía sentir bien. Sería una jornada tranquila, con una consulta no demasiado cargada y, luego, disfrutaría de una tarde libre. No pude despedirme de nadie al salir de casa, los chicos aún dormían.

Ya en la calle, asistí al despertar lento de la ciudad, los haces de luz matutina filtrándose entre los edificios, atravesando las delgadas hojas de los árboles, colmando poco a poco la atmósfera urbana de un ambiente sereno y apacible. Con algo de tiempo por delante, pude deleitarme como pocas veces en un paseo tranquilo por la ciudad camino del hospital, observando las calles casi vacías, las aceras desiertas, los escasos coches alterando con su ruido y el humo la placidez de la mañana.

A la entrada del edificio sonreí amablemente y cedí el paso a Berta, la chica de la cafetería que cada día me servía el desayuno en mi rato de descanso a media mañana, con quien no recordaba haber coincidido nunca a esas horas; ella me devolvió una sonrisa con su simpatía habitual. Subí las escaleras y, sin cruzarme con nadie más, abrí la puerta de la consulta. Siempre me ha sobrecogido el ambiente hospitalario fuera del horario laboral: su intensa quietud, su calma incierta, como presta a sucesos inesperados. Una vez dentro, la luz exterior acariciaba con su baño dorado los objetos de la estancia en un desorden aparente: el estetoscopio abandonado el día anterior sobre el respaldo de la silla; la bata desplegada sobre una percha torcida; el juramento hipocrático colgado en la pared junto a la puerta… Sobre la mesa del despacho, la foto de mi padre contemplaba en silencio desde la fecha de su muerte, hacía ya casi dos años, mi quehacer cotidiano. Un recuerdo emotivo, también íntimo, que me hacía más agradable el trabajo de cada día y me recordaba con su imagen la importancia de la probidad en mi oficio.

Cambié la chaqueta por la bata y me senté en el sillón del despacho. Sobre la mesa, descansaba el listado de los pacientes citados aquel día. El rostro de mi padre parecía mirarlos con su habitual benevolencia. ¿O acaso era inocencia? Siempre he pensado que nunca supo encontrar el término medio entre la bondad y la estulticia; o quizá su rectitud nunca reparó en el menoscabo que producía a su fortuna su manera de hacer las cosas, ajena a los intereses y siempre confiando en la buena voluntad de cuantos se llamaban sus amigos.

El listado de pacientes lo encabezaba un nombre peculiar, de apellidos inusuales y, sin embargo, de una sonoridad que me resultaba familiar, Andrés Osorio Pintado era el nombre completo. El eco de estas palabras visitó mi infancia y buscó entre mis recuerdos más íntimos, encontrando un remedo de frase hecha en boca de mi madre, «Andrés Osorio Pintado, menudo sinvergüenza», una afirmación tantas veces repetida por ella y ya completamente olvidada que volvía ahora, como todo acaba regresando cuando menos se lo espera, siempre puntual para cerrar el círculo de una historia incompleta, para saldar una deuda pendiente.

Con determinación, abrí la ficha del paciente en el ordenador para comprobar su edad y cerciorarme de que tenía sesenta y siete años, la edad que tendría mi padre entonces de no haber fallecido antes de tiempo. La niebla que cubría los recuerdos se fue disipando poco a poco, trayendo a mi memoria que Osorio Pintado había sido el responsable de la ruina económica de mi padre años atrás, cuando yo era pequeño y apenas entendía. Amparándose en la estrecha amistad que los unía desde su infancia, Andrés había propuesto a mi padre participar en un negocio que exigía una importante inversión monetaria, obligándolo a solicitar un crédito oneroso. El negocio acabó siendo una ruina para mi padre (no así para su amigo), quien, para poder hacer frente a las deudas adquiridas, hubo de pedir nuevos favores y préstamos, y trabajar a destajo el resto de sus días. Mi madre culpó a mi padre por su candidez y a su amigo por su oportunismo y deslealtad. Y, pasado el tiempo, aún defendía que el cáncer que acabó finalmente con su vida a los pocos meses de haberse jubilado había sido sembrado entonces por ese amigo indigno, impidiéndole disfrutar de un merecido descanso tras toda una vida de duro trabajo.

En estos pensamientos estaba cuando Alicia, la enfermera que trabajaba en la consulta, llamó a la puerta con su habitual discreción para interrumpirlos un momento.

-El primer paciente ya está aquí, y al parecer no se encuentra bien. Dice que de camino al hospital ha empezado a notar un dolor muy intenso en el pecho, y pide que lo vean cuanto antes.

Miré hacia la ventana con cierta desazón; en aquel momento hubiera querido estar en cualquier otro lugar, lejos de la consulta.

-En ese caso, será mejor que acuda directamente a Urgencias- dije encogiéndome de hombros.

-Ya se lo he dicho, pero insiste en que lo vea el cardiólogo ya que está citado; dice que no quiere vagar por Urgencias. Ya sabes, ciudadano VIP- dijo con una sonrisa muy elocuente.

Esperé unos segundos y, respirando hondo y despacio, pedí a Alicia que lo hiciera pasar.

Cruzó el umbral de la puerta un hombre más alto que yo, fornido, de buena apariencia, el rostro algo pálido, moteado por una fina lluvia de sudor. Con la mano sobre el pecho y una voz que parecía quebrarse por momentos, me preguntó:

-¿Puedo sentarme? No me encuentro bien.

Miré fugazmente la foto de mi padre. Él me miraba y sonreía, el gesto con que siempre lo había recordado.

Será mejor que se tumbe en la camilla. Debió acudir directamente a Urgencias como le dijo la enfermera. No parece encontrarse bien, y este no es el mejor sitio para atenderlo en estas circunstancias. Dígame qué le pasa- requerí con frialdad.

El paciente me explicó brevemente cómo, cuando se dirigía hacia el hospital, comenzó a sentir un dolor sordo, opresivo, en el centro del pecho, mucho más intenso que el que venía notando en las últimas semanas y por el que acudía a la consulta, y cómo había empezado minutos después a sudar y sentirse desfallecer, ya prácticamente a las puertas del hospital.

Y, mientras oía sus palabras transmitiéndome su malestar como un murmullo distante, mi mente vagaba distraída entre los recuerdos perdidos y momentos antes recuperados, la sonrisa de mi padre mirándome desde el pasado sobre la mesa, el juramente hipocrático presidiendo la habitación… hasta que una voz angustiada me trajo de vuelta.

-¡Por Dios, haga algo!- gritó aparentando encontrarse cada vez peor.

Y, mientras descolgaba despacio el teléfono para llamar a Urgencias y solicitar la ayuda de alguien que llevara al paciente a ese departamento para que lo atendieran debidamente, mirándolo con firmeza a los ojos, no la mía, sino una voz que parecía venir desde muy lejos, de los años remotos de mi infancia, respondió con calma:

-¿No ve que ya lo estoy haciendo? Estoy haciendo todo cuanto puedo hacer por usted.