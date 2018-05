Una veintena de creadoras participan en el Festival MAM La cantautora Lelé Terol, el pasado año en La Postiza. / S. Antolinos La cita, dedicada a las Mujeres Artistas Murcianas, se celebrará el sábado en La Postiza y ofrecerá actuaciones de danza, música y DJ R. MARTÍNEZ Murcia Martes, 15 mayo 2018, 03:05

El Festival Mujeres Artistas Murcianas (MAM), organizado por las violinistas de la Región Julia Torres y Sofía Ortigosa, y la bailarina Begoña Ruiz, celebrará su segunda edición el sábado en la residencia de artistas La Postiza, en La Cueva de Monteagudo, en Murcia. El evento, que repite convocatoria dada la buena acogida de su primera entrega, en mayo del pasado año, reunirá en torno a un mismo escenario a bailarinas, poetas, artistas multidisciplinares, DJ's y cantautoras, todas ellas mujeres creadoras que presentarán sus trabajos en un festival cuyo objetivo es, explican sus responsables, «dar a conocer proyectos artísticos liderados por mujeres de la Región y del resto del panorama nacional».

En total, están previstas once actuaciones que darán comienzo a partir de las 16.30 horas; en primer lugar, con una sesión DJ a cargo de Empanito, a la que seguirán una 'performance' colectiva creada por Úrsula Bravo; las actuaciones de las cantautoras murcianas Carmesí y Eliana Poveda; el recital de poesía y guitarra 'A cuatro manos', a cargo de Ana Soto; las piezas de danza 'Paroxismo', de Laia Mora; 'Brisa', de Sophie Thirion; y 'Futuras', de Marina Rubiales e Irene García; una intervención musical basada en la improvisación a cargo de la violinista Luz Pardo; y un concierto del grupo madrileño The Dawlins. Cerrará la jornada la DJ murciana Carrie Palmer. Junto a estas propuestas, se instalará un pequeño mercadillo en el que otras once artistas de diferentes ámbitos mostrarán su trabajo. Habrá ilustración, diseños de moda y joyería, fanzines, libros, etc.

Para participar en esta segunda edición del MAM, las organizadoras del festival lanzaron una convocatoria a la que se presentaron una treintena de proyectos, de los que se realizó una selección, que es la que ahora se podrá ver en La Postiza.

Las entradas para asistir a esta cita, a la que los niños accederán gratis, se pueden adquirir de forma anticipada al precio de 7 euros en la web www.compralaentrada.com; o en taquilla, el día del evento, a 10 euros (ambas incluyen una bebida).