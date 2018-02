'Got Talent' marca récord de temporada en medio de la guerra de la contraprogramación

SUBEN:

-'Got Talent': En medio de la guerra de la contraprogramación, en la que Telecinco había anunciado que ayer se estrenaba al fin su serie 'La Verdad', la cadena de Mediaset reculó después de que Antena 3 amenazara con programar la película 'Palmeras en la nieve'. Eso le hizo apostar por una nueva gala de 'Got Talent', que acabó marcando récord de temporada con el 18,7% de 'share' y 2.147.000 espectadores.

-'First Dates': En el día de San Valentín el programa de citas a ciegas de Cuatro no podía hacer otra cosa que no fuera un buen dato. Anoche 'First Dates' cosechó un buen 8,5% de cuota de pantalla con 1.552.000 espectadores, dos décimas más que el día anterior.

-'3 bodas de más': Aunque renunció al poderoso dato que le iba a dar el estreno de 'Palmeras en la nieve', que arrasó en taquilla en 2016, a Antena no le fue mal con la emisión de la comedia '3 bodas de más'. La película promedió un 13% de 'share' con 1.668.000 espectadores.

BAJAN:

-'Desaparecidos': El gran perjudicado de esta guerra fue TVE y más concretamente el programa que conduce Silvia Intxaurrondo y dirige Paco Lobatón. 'Desaparecidos' bajó siete décimas en comparación con el miércoles anterior y cayó hasta el 8,5% de cuota de pantalla con 1.257.000 espectadores.

-'Los reyes del barrio': El 'docurreality' de Cuatro sigue sin enganchar a la audiencia y anoche volvió a perder seguidores una semana más. Esta vez se dejó medio punto de 'share' para acabar promediando un 4,6% de cuota de pantalla y 598.000 espectadores.