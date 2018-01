Pepón Nieto: «¿Trabajar con Woody Allen? ¡Claro, me encantaría!» Pepón Nieto. / Jordi Alemany El actor vive un momento dulce en el cine, donde triunfa con 'Perfectos desconocidos', de Álex de la Iglesia, y en los escenarios con 'La comedia de las mentiras', que hoy se representa en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena ANTONIO ARCO Domingo, 28 enero 2018, 12:55

Dice Pepón Nieto de su goloso personaje en 'La comedia de las mentiras', llamado Calidoro: «Soy una especie de criado-madre que cuida de dos niños imbéciles y maleducados. Y, como tal, me caen todos los palos». 'La comedia de las mentiras', escrita por Sergi Pompermayer y Pep Anton Gómez, y dirigida por este último, a partir de la obra de Plauto, clausuró en agosto el 48 Festival de Teatro de San Javier con un lleno rotundo y la ovación cerrada de un público que no cesó de reír durante dos horas. Hoy, a las 20.00 horas, se representará en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena. Cachondeo puro, cachondeo que no provoca ni el menor mareo de cabeza, cachondeo que te distancia de la dura realidad durante un par de horas muy bienvenidas y que te deja el cuerpo hecho una fiesta. Y, claro, al enorme éxito de esta comedia de enredos, amoríos, muchas mentiras, bobos de manual, ardor sexual sufrido en silencio, ardor sexual disfrutado a gritos, golfos de campeonato, juventud divino tesoro, esclavos con corazón y pico de oro, piratas inexistentes y alusiones disparatadas a la mitología y a las grandes tragedias clásicas, contribuye de un modo capital él, Pepón Nieto (Marbella, 1967), que parece colonizado y bendecido, a la vez, por los espíritus de Paco Martínez Soria y de Enrique Jardiel Poncela.

El actor malagueño, que no es un gracioso de manual, aguantalotodo y dado por obligación a hacerse el simpático y el cariñoso las veinticuatro horas, es un intérprete excelente; un corredor de fondo en el mapa de los grandes secundarios del cine español que, como tiene sobradamente demostrado, eleva siempre al alza los proyectos en los que trabaja. Ha vuelto a pasar con lo nuevo de Álex de la Iglesia, la recomendable y divertidísima comedia 'Perfectos desconocidos', en la que el cómico da vida a Pepe y se mete a los espectadores en el bolsillo con una naturalidad y una interpretación que apabullan. Siete semanas después de su estreno, más de dos millones y medio de espectadores han aplaudido la película, que lleva recaudados más de 16,7 millones de euros. Nieto, también recordado por su trabajo en series tan populares como 'Periodistas' (Telecinco, 1998-2002) y 'Los hombres de Paco' (Antena 3, 2005-2010), ha trabajado a las órdenes de cineastas señeros como Imanol Uribe, Pedro Olea, Manuel Gutiérrez-Aragón y Fernando Colomo. ¡Eh, Almodóvar, a ver si espabilas!

Actor por encima de todo, capaz de decir en un directo de televisión, dejando en evidencia al periodista que ha intentado hacerse él sí el gracioso, que está «un poco hasta los huevos» de comentarios que también le hacen «estar hasta el gorro de la 'gordofobia'», habla con 'La Verdad' vía móvil, desde Málaga, una vez que logró que Álvaro se quitase los cascos y escuchase lo que tenía que decirle. Se dirige a él muy serio, voz imponente: «¡Álvaro!, ¡Álvaro!... ¡Áaaaaaaalvaro!, ¿cómo que no me escuchas? ¡Pues claro que no me escuchas, si no te quitas los cascos cómo quieres escucharme». Y tiene Pepón toda la razón, Álvaro.

«Estamos todos muy tiquismiquis con todo, y eso no es bueno para la convivencia»

«Soy partidario de guardarnos solo para nosotros una parte de nuestra intimidad»

«Yo pensaba que lo de los dos bandos en este país se iría acabando, y no: me equivoqué»

-Qué buen momento profesional el suyo, ¿satisfecho?

-He cumplido 51 años hace unos días, llevo trabajando hace ya muchísimo tiempo, nadie me ha regalado nada en esta profesión y si sigo aquí es porque el público me apoya. Es verdad que vivo un buen momento profesional, pero eso no quiere decir nada porque hoy estás arriba y mañana no se acuerda nadie de ti. Lo tengo claro, así es que vivo este momento con alegría, muy contento, pero consciente de que no me puedo permitir bajar ni la guardia ni mi nivel de exigencia, que está siempre altísimo. Sí, es agradable que te digan que contratarte para una película, una serie de televisión o una obra de teatro es una garantía, por lo menos, de que me voy a dejar la piel en el empeño.

Y habla Pepón Nieto de sus últimos éxitos: «Con 'La comedia de las mentiras', que estrenamos en Mérida el verano pasado y con la que estuvimos también en el Festival de San Javier, seguimos llenando teatros y las funciones acaban con unas ovaciones que nos emocionan mucho; y en cuanto a 'Perfectos desconocidos', ¿qué quieres que te diga?, la película está funcionado muy bien. Estamos todos muy felices porque es como un milagro, yo nunca había trabajado en una película tan taquillera».

-¿Qué no hace?

-No doy nada por ya conquistado. Los reconocimientos y los aplausos son muy de agradecer, pero lo que importa es cómo lo vas a hacer la próxima vez que te subas a un escenario. Los currículos en esta profesión no valen para nada; 'El eunuco' [obra estrenada en 2014] fue un éxito clamoroso, pero eso no te sirve para relajarte, porque luego llegó 'La comedia de las mentiras' y había que volver a ir a por todas, y no una vez, sino cada noche, en cada función, en cada teatro, una y otra vez; al público que viene a verte al teatro no le sirve de nada que tú estuvieses maravilloso no sé qué día, eso no le importa en absoluto, no le sirve, lo que quiere es que estés maravilloso en la función de hoy. Y eso, desde luego en mi caso es así, hace que no me duerma en los laureles, que ni se me pase por la cabeza vivir de las rentas de éxitos anteriores. ¿Quieres ser actor? Pues ya sabes: cada día, a ponerte las pilas y a dejarte la piel para que el público se vaya contento, porque ese debe ser nuestro objetivo: que si hacemos una comedia, el público salga contento, y que si hacemos un drama se vaya con un nudo en el estómago.

-¿Qué no puede imaginarse?

-La vida sin sentido del humor y sin reírte, porque hay que reírse mucho. Yo lo procuro cada día, y me río mucho también de mí mismo. No creo que esa gente que se lo toma todo a la tremenda, que se toma la vida con demasiada solemnidad, sea muy feliz. La vida hay que tomársela un poco a cachondeo.

Humor y sentido común

-¿Todo humor es lícito, podemos reírnos de todo, mofarnos sin límite de lo humano y lo divino?

-A ver, yo creo que, como todo en la vida, el sentido común es muy conveniente y suele ponerlo todo en su sitio. ¿Ponerle barreras al humor? No soy partidario de aceptar todas las prohibiciones que a cada uno se le vayan ocurriendo. Creo que en el humor vale todo siempre y cuando no agredas al otro, pero que no lo agredas de una forma descarada, porque también hay que reconocer que hay gente que tiene el pellejo muy fino y se siente agredida por todo. No hay que demonizar a todo el que intenta, a través del humor, contar o denunciar cosas, o simplemente divertir. No se puede sentir agredido todo el mundo con todo, esa situación sería irrespirable. Recuerdo que, cuando empezamos a representar 'El eunuco', Anabel Alonso decía en la obra: «¡Quiero una fuente con enanos!». Pues tuvimos que quitar del texto lo de enanos porque nos llegaron protestas de enanos y de padres con hijos enanos. Pero, vamos a ver, ¿de verdad podían pensar que pretendíamos burlarnos de ellos? ¡No! No pretendíamos reírnos de los enanos, estábamos hablando de una fuente con enanos, como si decimos una fuente con leones o con sirenas. Estamos todos muy tiquismiquis con todo, y eso no ayuda en nada a la convivencia. Agota ver fantasmas y malas intenciones en todo, no me gustan ni el victimismo ni la agresión. Los límites del humor tienen que ser los del sentido común.

-Insiste en lo del sentido común.

-Sí, porque nos falta. Estamos yendo hacia atrás en muchas cosas, y en otras no hay modo de que avancemos un paso.

-¿Por ejemplo?

-Mire, de verdad que yo pensaba que lo de los dos bandos en este país se iría acabando, y no, me equivoqué: cada vez las diferencias son más profundas. ¿Por qué no podemos respetarnos todos, respetar al que piensa distinto a ti? Yo no quiero acabar con los que piensan distinto, lo que quiero es que me respeten a mí como yo los respeto a ellos.

Una buena educación

-¿Qué está fallando?

-La educación, básicamente. Una buena educación es la base para que una sociedad funcione bien. Cuando hablamos de qué podemos hacer frente a realidades tan tremendas como la violencia de género, o a tanta agresividad y tanto insulto, está claro que la asignatura pendiente es la educación. Pero, bueno, somos como somos y hay mucha gente maravillosa.

-¿De cuánta fe en sus semejantes podemos hablar?

-De mucha, sí, sí. De cada vez más fe en mis semejantes, porque yo antes veía las cosas de una manera más negativa y ahora, por una cuestión de salud mental, quiero pensar que no todo está perdido, que tiraremos para adelante y que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan a unos y otros. Lo que sería fundamental es que todos hiciésemos el ejercicio de ponernos en la piel del otro, creo que eso sería muy útil. Ponerse por ejemplo en la piel de un señor que tiene que coger una patera, y atravesar el Estrecho jugándose la vida, porque le falta lo básico para llevar una vida digna; ponerse en el pellejo de alguien que tiene que abandonar su país, su casa, a la gente que quiere... A lo mejor, entonces, seríamos menos racistas y menos cabrones con el prójimo.

-Prójimo al que, por otro lado, le solemos mentir abundantemente. Tanto 'La verdad de las mentiras' como 'Perfectos desconocidos' hablan de este tema.

-Pues es verdad, no lo había pensado. Yo tengo que decirle que creo que la vida debe estar engrasada de alguna manera con un poco de mentiras piadosas. Eso de decir siempre la verdad a bocajarro, eso de ser siempre totalmente sincero, pues mira: no, no es necesario. No es necesario y además te hace ser un maleducado muchas veces. Mentir un poco está bien, aunque nos acostumbramos tanto a hacerlo que es cierto que la cosa puede ir liándose mucho y llegar a salirse de madre, pero la vida es así. También es verdad que, todos lo hacemos, a veces nos tragamos las mentiras, sabiendo que lo son, porque nos conviene hacerlo. Yo creo que 'Perfectos desconocidos', ¿no?, va más sobre los secretos que sobre las mentiras, porque una cosa es mentir y otra es no contar. Y yo soy partidario de eso, de guardarnos sólo para nosotros una parte de nuestra intimidad. Es necesario que tengamos un cajoncito, con parte de nuestra intimidad, al que no puedan acceder ni tu familia, ni siquiera tu pareja. No creo que tengas que contárselo todo a todo el mundo. Desde luego, lo que no tenemos es la obligación de hacerlo si no queremos. Es lo que yo pienso, pero cada uno vive la vida como puede y cada uno sabrá lo que hace y si quiere vivir con secretos o no.

-¿Usted trabajaría con Woody Allen si lo llamase para ofrecerle un papel?

-¿Trabajar con Woody Allen? ¡Claro, me encantaría!

-¿Que sería lo primero que usted le diría?

-Que va a tener que tener paciencia con mi inglés, que no es muy bueno [risas].

-Sabe que son varios ya los actores -Rebecca Hall, Thimotée Chalamet, Greta Gerwig...- que han dicho, tras volver a insistir su hija adoptiva, Dylan Farrow, en que abusó de ella cuando era una niña, que no volverán a trabajar con él.

-Yo no quiero entrar en eso ahora. Lo que tengo claro es que los abusos de poder son lamentables y se dan en todos los ámbitos. Me repugnan los maltratos al más débil, la violencia, la chulería. Me asquean.

-María Barranco, compañera suya de reparto en 'La comedia de las mentiras', me contó lo siguiente: «Al principio me llamaban mucho la atención las reacciones que la gente tenía conmigo. Por ejemplo, si volaba en un avión y le pedía una Coca-Cola a la azafata, la señora de al lado exclamaba: '¡Qué graciosa es, pero qué graciosa que es!'. Ya ves tú».

-[Risas] Es verdad que la gente espera que seas gracioso, espera encontrarse con los personajes que te han visto hacer. Hay veces en las que te piden que te hagas una foto, tú vas y te la haces, luego dices ¡adiós! y notas que, a tu espalda, se van diciendo: '¡Joder, qué borde es el tío!'. ¿Borde? ¡Tampoco te voy a contar un chiste! Creo que es fácil de entender que yo, como todo el mundo, tengo días mejores y días peores. Es así y ya está.