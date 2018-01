Thomas Kuebler muestra en la galería murciana Two Art sus brujas, monstruos y asesinos

Murcia. 'De brujas, monstruos y asesinos' es el título de la exposición de esculturas de Thomas Kuebler (Cleveland, Ohio, 1960) que, hasta el 31 de marzo, podrá visitarse en Two Art Gallery (Murcia). Es la primera vez que Kuebler, considerado todo un ejemplo de escultor de lo bizarro, expone en Europa. En esta muestra, Thomas Kuebler desvela al espectador un sorprendente universo mágico en el que sus protagonistas toman las más siniestras formas; seres fantásticos, bestias y monstruos, demonios, vampiros, brujas y enanos, locos o extrañas mutaciones de la naturaleza pasan por sus manos hasta convertirse en una realidad paralela donde el aburrimiento no tiene cabida.

Sus esculturas están realizadas a partir de un boceto en arcilla que posteriormente es modelado en silicona y policromado hasta conseguir un nivel de detalle que no solo dota de verdadera vida a sus extraños personajes sino que, además, cada obra supone la narración de una historia. Para el artista, no se trata de la representación de meras esculturas hiperrealistas, él va mucho más allá, intentando conseguir crear verdaderos personajes con vidas propias. Cuando se miran sus brujas, duendes, demonios, monstruos... no solo se está viendo una perfecta resolución técnica de la textura de la piel o la expresión de los ojos, sino que se trata de seres dotados de verdadero carácter y personalidad que cuentan al espectador la historia de su fantástica realidad.

TOME NOTA Exposición 'De brujas, monstruos y asesinos'. Esculturas. Artista Thomas Kuebler. Dónde y hasta cuándo Two Art Gallery, en Murcia. Hasta el 31 de marzo.

Ya a muy temprana edad, Thomas Kuebler comenzó a mostrar su gran creatividad y su habilidad para trabajar con las manos modelando figuras de barro, haciendo marionetas, muñecos de papel maché e incluso reparando todos aquellos juguetes que tenía a su alcance, inquietud que finalmente canalizó. En 1984 se graduó en Bellas Artes, pese a que sus padres no estaban del todo de acuerdo pues creían que ser artista era sinónimo de morirse de hambre y preferían que se hubiera dedicado al diseño gráfico.

Tras más de dos décadas trabajando en el diseño de juguetes y robots animatrónicos, optó por explorar todo su potencial creativo como artista independiente haciendo realidad todo ese sinfín de personajes fantásticos que desde pequeño rondaban sus sueños y formaban parte de su gran imaginación. Así surgieron sus galerías de brujas y sabios, freaks y mendigos, monstruos y locos, demonios, sirenas, troles maléficos, terroríficas criaturas de la noche, calaveras o el mismo Nosferatu junto con sus personajes clásicos y leyendas como Alfred Hitchcock o la figura de Superman que DC Comics le encargó para sus oficinas de Nueva York. Todo un imaginario influenciado por el mítico Rod Serling y sus series de terror y ciencia ficción 'En los límites de la realidad' y 'Galería nocturna', los espectáculos del circo, las antiguas películas de monstruos y las cosas extrañas en general.