La Semana Grande de la Fundación Cajamurcia apuesta por el humor El Teatro Romea acogerá los estrenos de 'Toc Toc' y 'The Opera Locos' LA VERDAD MURCIA Jueves, 24 mayo 2018, 09:12

La Semana Grande de la Fundación Cajamurcia, que el próximo otoño cumplirá su vigésimo octava edición, apuesta por el humor con el estreno de dos grandes espectáculos, que se representarán en el Teatro Romea, y cuyas entradas ya están a la venta. Con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, la Fundación Cajamurcia ha programado, dentro de su Semana Grande, 'The Opera Locos', nuevo show de Yllana, y la obra 'Toc Toc', un fenómeno teatral de los últimos años en la cartelera de Madrid que ahora se estrena en Murcia.

'The Opera Locos', un espectáculo cómico operístico para todos los públicos, crea una experiencia nueva y diferente a la hora de experimentar la ópera y la acerca al gran público de una manera fresca, original y divertida. En el guion de 'The Opera Locos', cinco de los más prestigiosos cantantes de ópera del momento se unen para un recital único, aderezado con un repertorio de los más grandes compositores del género. Todo comienza a lo grande, pero pronto el escenario se convierte en un campo de batalla, demasiado pequeño para el tamaño de los egos de las estrellas, con consecuencias disparatadas e impredecibles.

'The Opera Locos' Viernes 12 de octubre, 21.00. 15, 20 y 22 &euro 'Toc Toc' Sábado 13 de octubre, 19.00 y 21.00. 19, 23 y 25 euros Entradas Taquilla del teatro 968 315 170 y www.teatroromea.es

Este es un espectáculo cómico operístico pensado para todos los públicos, basado en los grandes éxitos de la ópera, que se fusionan con otros estilos musicales de una forma original y divertida, y aderezado con la comedia gestual y el clown de la prestigiosa compañía Yllana.

Una obra incombustible

Permanecer en cartel durante nueve temporadas en Madrid no es frecuente, pero hay excepciones, y una de ellas es 'Toc Toc', extraordinaria comedia de Laurent Baffie, adaptada por Julián Quintanilla y dirigida por Esteve Ferrer. 'Toc Toc' es una delirante comedia donde se encadenan chispeantes e imprevisibles situaciones que provocan la constante carcajada del público. Narra el encuentro, en la sala de espera de la consulta de un prestigioso psiquiatra, de seis personas, cada una con un Toc (trastorno obsesivo compulsivo) diferente. A uno de los personajes le da por contar; a otro por no pisar rayas y por colocarlo todo de manera asimétrica; una tercera enferma evita el contacto físico con el resto de la humanidad y se lava las manos cada pocos minutos; otra revisa su bolso una y otra vez para comprobar que todo está en su sitio y se santigua con la misma frecuencia con la que pestañea; un quinto personaje no puede evitar soltar exabruptos a la mínima oportunidad; y la sexta enferma repite dos veces cada una de sus frases.

Durante el tiempo de estancia en la sala los seis personajes harán su espera más llevadera conociéndose, intercambiando experiencias, poniéndose a prueba a sí mismos y c una curiosa terapia de grupo.

La Semana Grande de la Fundación Cajamurcia suma así dos nuevos espectáculos a su programación que se completa con 'The Primitals' en el Teatro Circo Murcia y la vuelta de Tricicle al Auditorio de Murcia.