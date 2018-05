Santiago Sánchez: «Educar en el uso de las nuevas tecnologías es fundamental» Santiago Sánchez. / eci Los grandes almacenes patrocinan la IX edición del concurso escolar 'Mi Periódico Digital' FERNANDO CASTILLO MURCIA Viernes, 1 junio 2018, 02:48

La IX edición del concurso escolar toca a su fin. El certamen organizado por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y laverdad.es entrega sus premios el lunes. Esta convocatoria ha contado con el patrocinio de hospital QuirónSalud Murcia, centro comercial Thader, Grupo Fuertes, Terra Fecundis y El Corte Inglés. El director regional de Comunicación y Relaciones Institucionales de este último, Santiago Sánchez, cree que el éxito del concurso está fundamentado.

- El Corte Inglés patrocina una vez más 'Mi Periódico Digital'. ¿Cómo valora estos nueve años ya de trayectoria del certamen?

-Es un concurso totalmente consolidado y que todos los centros educativos y alumnos de la Región esperan año tras año. Reúne todos los requisitos y valores necesarios para que tenga el éxito que está teniendo: formativo, divertido, fomenta el trabajo en equipo, la iniciativa, el conocimiento del entorno, de las nuevas tecnologías y la comunicación y además tiene grandes premios. ¿Qué más se puede pedir?

- ¿Cree que nuestros hijos están educados suficientemente en el uso de las nuevas tecnologías?

-Toda labor de formación y educación con los jóvenes en el uso adecuado de las nuevas tecnologías siempre será poca. Las nuevas tecnologías ponen al alcance de la mano de todo el mundo una infinidad de posibilidades, gran cantidad de información y contenidos, y ahí está la clave. Distinguir lo positivo de lo negativo. Lo beneficioso de lo perjudicial. Y la formación, como este tipo de concursos, es fundamental.

- ¿Qué volumen suponen para El Corte Inglés las compras 'on line'?

-Nuestro canal de comercio electrónico, www.elcorteingles.es, ofrece un millón y medio de referencias aproximadamente, y ya ha superado los 8,5 millones de clientes registrados. Hemos aumentado nuestro negocio 'on line' a un ritmo que duplica el crecimiento del mercado español. El comercio electrónico no es el futuro. Es el presente. Nuestro objetivo es llevar al mundo 'on line' los mismos principios de surtido, especialización, calidad, servicio y garantía que han distinguido a El Corte Inglés a lo largo de nuestra historia.

- Las nuevas tecnologías avanzan muy rápido y es fácil quedarse obsoleto. ¿Cómo mantiene El Corte Inglés su competitividad en el mercado durante tantos años?

-Nadie en el mercado aporta nuestros valores: surtido, especialización, calidad, servicio y garantía, y a esto sumamos todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. En El Corte Inglés dedicamos importantes inversiones a la innovación y las nuevas tecnologías, lo que nos permite estar siempre muy atentos a las demandas de nuestros clientes y nuestro entorno, y responder adecuadamente. Esto es lo que nos permite ser competitivos durante tanto tiempo.