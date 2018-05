¿Cuánto sabes de 'Star Wars'? Descúbrelo con este test Promo Este 4 de mayo se celebra el 'Día de Star Wars', ¿te atreves a comprobar cuánto sabes sobre la saga? LA VERDAD Murcia Viernes, 4 mayo 2018, 20:18

Desde que en 1979 un diario británico dedicó a Margaret Thatcher el juego de palabras 'May the 4th Be With You' (que el 4 de mayo sea contigo), que en inglés suena como 'May the Force be with you' (que la Fuerza te acompañe), los seguidores de la saga galática han convertido la fecha en el 'Día de Star Wars'.

Durante este día, miles de fanáticos de todo el mundo celebran su amor por las aventuras galácticas ideadas por George Lucas y en la actualidad continuadas por la factoría Disney.