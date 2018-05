Reyes Monforte: «Es espectacular la sed de lectura que existe en Latinoamérica» Reyes Monforte firmó ayer ejemplares de su novela 'La memoria de la lavanda' en Murcia. / N. García / AGM La escritora y periodista, que acaba de publicar 'La memoria de la lavanda', participa mañana en el II Foro Futuro en Español en el Palacio Almudí de Murcia ROSA MARTÍNEZ Martes, 8 mayo 2018, 04:15

La literatura no entiende de género. Hay novelas, sostiene Reyes Monforte (Madrid, 1975), buenas o malas independientemente de que quien las firme sea un hombre o una mujer. La literatura no está hecha, reconoce, de etiquetas femeninas o masculinas, y sí de historias en las que dejar volar anhelos o sueños; o en las que imprimir inquietudes, recuerdos o emociones. Precisamente eso es lo que ella hace en 'La memoria de la lavanda' (Plaza & Janés, 2018), novela de la que ayer Monforte firmó ejemplares en la sala de ámbito cultural de El Corte Inglés de Murcia, y en la que, partiendo de su propia experiencia -hace cinco años dijo adiós al amor de su vida, el actor Pepe Sancho-, narra el dolor de la pérdida y el pedregoso camino hacia la luz.

Monforte, periodista y autora del 'best seller' 'Un burka por amor' (2007), basado en una historia real -«todas la novelas parten de un hecho que hace saltar la chispa», dice- participa mañana en el II Foro Futuro en Español en Murcia, que acogerá desde las 9.30 horas el Palacio Almudí convocado por Vocento y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Lo hará en la mesa redonda 'Lectoras y escritoras: ¿fenómeno o revolución?', en la que también intervendrán las autoras Julia Montejo y Reyes Calderón, a las 11.00 horas.

Literatura femenina: «El papel de la mujer es igual que el del hombre; hay que tender a unificar géneros y no crear diferencias»

-¿Qué libro fue el primero que le marcó?

-'Momo', de Michael Ende. Me encantó y de él guardo buenos recuerdos. He sido una gran lectora desde que tengo uso de razón, de pequeña devoraba libros y he leído de todo; bueno y malo.

-¿Qué le han enseñado esas lecturas?

-Los libros te enseñan como los buenos maestros: sin darte cuenta. Vas absorbiendo todo como una esponja. Cuando empecé en la radio lo hice con Luis del Olmo, que ha sido mi maestro, pero él nunca se sentó a explicarme cómo tenía que hacer un programa, simplemente le observaba, y eso es lo que pasa con los libros, con los buenos y los malos, de todos se aprende.

'La memoria de la lavanda': «No tengo que acudir a nadie para saber cómo se vive en mitad de la pérdida y qué te pasa por la cabeza»

-¿A cuáles regresa?

-Hay tanto por leer, tanto nuevo que va saliendo y tanto clásico que aún no conozco, que prefiero no repetir lecturas. Hay quien puede tirarse años viajando de un lugar a otro, y yo podría hacerlo metida en una biblioteca, que es otra manera de viajar y de vivir otras vidas sin moverte del sofá o de la cama.

-¿Qué entiende por literatura?

-La vida. La literatura es pura vida. Cuando escribes, te da la posibilidad de utilizar la ficción para contar aquello que sientes o te emociona y que de otro modo no podrías compartir.

-¿Existen palabras mágicas?

-Existen palabras mágicas y palabras que duelen. Existen palabras que te descolocan y que nunca quieres escuchar. En 'La memoria de la lavanda', la protagonista, Lena, se queda viuda, pierde al amor de su vida. Y esa palabra, viuda, que antes pasaba inadvertida para ella, ahora adquiere un significado diferente. Suena de un modo distinto, igual que suena diferente un 'te amo'. La palabra tiene el poder de cambiarlo todo; de cambiar el mundo, para bien y para mal. Estamos hechos de palabras.

-¿A dónde le lleva a usted el recuerdo de la lavanda?

-Esta es una novela que habla de cómo se vive en mitad de la pérdida, y sobre cómo se gestiona la soledad, el vacío, la muerte, la herencia de los afectos y los odios... La verdad es que, literariamente, la lavanda me ha dado mucho juego para convertir el negro del luto en un mar violeta. Los campos de lavanda son un personaje más en el libro. Esta no es una novela triste, porque también habla de esperanza y de la perspectiva del tiempo. Al final del túnel, por muy largo y profundo que este sea, siempre se enciende una luz. Y en ese camino la memoria es importante. Gracias a ella siempre se puede seguir adelante: te da fuerzas para volver a encontrarte con la gente, para sonreír, para regresar a los lugares donde has sido feliz.

-¿Qué ocurre una vez que uno se vacía por dentro?

-Que se queda muy a gusto. No he sido madre, pero supongo que es algo parecido a cuando estás embarazada, en el noveno mes, y sientes que ya no puedes más y que necesitas soltar al bebé porque si no te va a matar. Esta es la novela que me ha llevado más tiempo empezar a escribir. La historia no tiene nada que ver conmigo, pero los personajes de ficción necesitan una biografía emocional, y en ella sí que Lena tiene algo mío. Yo viví una pérdida hace cinco años y no tengo que acudir a nadie para saber cómo se vive en mitad de la pérdida y qué te pasa por la cabeza o cómo cambia el mundo en esa situación.

-¿Qué agradece?

-Que me lean, que a los lectores les gusten mis historias. Como escritora, lo que más me emociona es que algo que a mí me ha podido conmover, pueda hacerlo también al lector, y que se produzca esa empatía, aunque cada uno luego interprete la historia de forma distinta.

Unificar géneros

-'Lectoras o escritoras: ¿fenómeno o revolución?' es el título de la mesa redonda en la que participa mañana dentro del II Foro Futuro en Español en Murcia; ¿cómo de importante es la mirada femenina en la literatura?

-Soy bastante crítica con esto de literatura femenina o mirada femenina. Creo que hay miradas buenas o malas, equivocadas o certeras, literatura que te gusta o no te gusta, pero no creo que tenga género. Yo leo libros e historias que me interesan independientemente de que estén escritos o no por hombres o mujeres. Con todo lo que está pasando con esta, que yo llamo, cuarta ola feminista, no me parece bien seguir haciendo esta diferenciación. El papel de la mujer es igual que el del hombre. Yo tiendo a unificar; hay que tender a unificar géneros y no crear diferencias.

-La unión, en este caso entre América Latina y España, es precisamente el objetivo que promueve Futuro en Español. ¿Somos realmente conscientes del potencial que para el intercambio cultural tiene nuestra lengua?

-No, no lo somos, porque si lo fuésemos lo explotaríamos mucho más. Gracias a las redes sociales estoy muy en contacto con lectores de Argentina, de México, de Venezuela, de Cuba... y es espectacular la sed de lectura que existe en Latinoamérica. Tenemos casi los mismos genes y tendríamos que aprovecharlo más.

-¿La literatura es un regalo?

-Todo lo bueno que te pasa en la vida es un regalo, y para mí la literatura es algo muy positivo. Me ha dado muchas alegrías y creo que ningún disgusto. En ella encuentras otros mundos que, a lo mejor, no tienes la posibilidad de vivir; o encuentras un desahogo que muchos pueden entender como una terapia. Es un regalo que hay que cuidar, agradecer y disfrutar a diario.