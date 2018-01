El Puertas de Castilla apuesta en su nuevo programa por la investigación artística La coreógrafa Piedad Albarracín. La innovación y la creación son también pilares de su propuesta, en la que tienen cabida la danza, la fotografía, la arquitectura y la música LA VERDAD MURCIA Martes, 16 enero 2018, 02:23

La investigación, la innovación y la creatividad para el desarrollo del pensamiento y de la economía creativa son las apuestas de la nueva programación del Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, presentada ayer por el concejal de Cultura del Ayuntamiento murciano, Jesús Pacheco, y el director de centro, Jesús de la Peña.

La propuesta pretende demostrar, subrayaron ambos responsables, que existen discursos creativos contemporáneos y creadores que atienden a las últimas tendencias artísticas, algo determinante para el desarrollo de una estructura económica creciente. En ese sentido, la nueva programación del Centro Puertas de Castilla invertirá «en un caldo de cultivo que generará condiciones favorables para la evolución del trabajo artístico local».

Murcia Ciudad Creativa Con alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena. Sala Negra. Del 25 de enero al 22 de febrero. 'Cuando el río suena' Exposición comisariada por el profesor de Bellas Artes Antonio García. 'Inner Nature' Muestra sobre arte y ecología coordinada por Chiara Sgaramella. Del 2 de febrero al 12 de abril. 'Photo architecture' Con el trabajo del fotógrafo David Frutos. Del 19 de abril al 27 de julio. 'Witch in the dark scandinavian wilderness, witch in the woods' De Darby Old Hag Lahger y Juanjo Martínez Cánovas. Del 20 de septiembre hasta el 29 de noviembre. 'New Curators' Con exposiciones comisariadas por Pablo Sandoval y Daniel Soriano. 'New dance proyect' Con la bailarina y coreógrafa Piedad Albarracín. SONM Fonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro.

Para su desarrollo contará con exposiciones realizadas por estudiantes de Bellas Artes de la Facultad de Murcia, que aprenderán de una manera innovadora la gestión cultural en todos sus ámbitos; con estudiantes de arquitectura de la UPCT, que plantearán nuevas formas de entender la ciudad, la creatividad y la cultura a través de diferentes propuestas de proyectos efímeros; y con artistas de ámbito nacional e internacional que darán una visión creativa en relación a la fotografía, la 'performance' y el sonido.

La Sala Negra acogerá las ideas de los alumnos de la UPCT para mejorar el urbanismo de la ciudad

Se podrá contemplar el trabajo del fotógrafo David Frutos, el pintor Juanjo Martínez Cánovas y la artista estadounidense Darby Old Hag

Entre los trabajos a desarrollar figura MUCC (Murcia Ciudad Creativa), un proyecto de I+D+i comisariado por Ramón Gómez Ruiz y el profesor de la UPCT Ricardo Carcelén González dirigido a aportar soluciones e ideas creativas para mejorar el urbanismo de la ciudad de Murcia. Se ubicará en la Sala Negra del centro y se extenderá por diferentes espacios del mismo del 25 de enero al 22 de febrero.

'Cuando el río suena' es el título de otra de las propuestas expositivas, en este caso comisariada por el profesor de Bellas Artes Antonio García Cano, y desarrollada por los alumnos del máster en producción y gestión artística de esta facultad de la Universidad de Murcia tras una profunda investigación sobre los efectos del cambio climático. Propondrán soluciones y situaciones irreales que replantean el compromiso y la situación del planeta en el que vivimos.

El proyecto creativo se relacionará directamente con el denominado 'Inner Nature', una muestra internacional coordinado por Chiara Sgaramella que nace de la suma de diferentes artistas y comisarios como Ronnie Karfiol, Nobina Gupta, Johanna Reich, Juanma Valentín, Lucía Loren, Roosje Verschoor y Pat Van Boechel, entre otros, con el objetivo de reflexionar sobre arte y ecología a través de la creación audiovisual. Se podrá visitar del 2 de febrero al 12 de abril.

Bajo el nombre 'Photo architecture' se exhibirá el trabajo del fotógrafo especializado en arquitectura David Frutos, quien ha incluido sus obras en más de 300 publicaciones de todo el mundo.

Por su parte, 'Witch in the dark scandinavian wilderness, witch in the woods' exhibirá el trabajo conjunto de la artista estadounidense afincada en Suecia Darby Old Hag Lahger y el murciano Juanjo Martínez Cánovas, quienes experimentan a través de la música, el vídeo, la fotografía y el dibujo.

El Puertas de Castilla acogerá asimismo el trabajo de jóvenes comisarios, diversos ciclos de cine y conciertos, así como la próxima edición del Festival Ibaff, entre otros.