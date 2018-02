Los Premios Web celebran su aniversario El concurso organizado por laverdad.es abre hoy el plazo de inscripción de su décima edición con la categoría de 'start-ups' como principal novedad FERNANDO CASTILLO MURCIA Miércoles, 21 febrero 2018, 08:40

Diez años no se cumplen todos los días, y los Premios Web de laverdad.es pueden presumir de llegar a tan señalada fecha con muy buena salud. Convertidos ya en uno de los eventos de referencia del sector de las nuevas tecnologías e internet en la Región de Murcia, en esta convocatoria tan destacada presentan como principal novedad la aparición de la categoría de webs de 'start-ups'. A esta sección pueden concurrir todas las páginas de empresas murcianas que se hayan constituido a partir del 1 de enero de 2015. Con la creación de este apartado, los Premios Web mantienen su filosofía de reconocer el trabajo de las entidades y particulares afincados en la Comunidad Autónoma en un colectivo que necesita como ninguno un empujoncito para destacar: el de las empresas jóvenes. Sin duda, la creación de esta categoría supondrá una oportunidad de hacerse oír para las candidatas, que además se desarrollan en los tiempos actuales con el imprescindible apoyo del medio online para llegar a sus clientes.

Junto a las 'start-ups' convergerán todas las páginas web creadas desde la Región en las categorías ya habituales de empresas, asociaciones, blogs personales, páginas de ocio o servicios y aplicaciones móviles, además del apartado para los negocios 'e-commerce', que tienen su hueco propio en el certamen desde la edición pasada. Todas ellas podrán inscribirse hasta el día 8 de marzo en la web premioswebmurcia.laverdad.es, a la que es posible acceder desde laverdad.es.

Dónde En la página premioswebmurcia.laverdad.es Cómo Registrándote en laverdad.es o empleando tus credenciales si ya estás registrado, y rellenando el formulario de inscripción para cada candidata. Cuándo El plazo de inscripción está ya abierto y permanecerá así hasta el 8 de marzo.

La presentación de candidaturas es totalmente gratuita, y todas las páginas y apps inscritas dispondrán desde el principio de una ficha descriptiva en la web del concurso, en la cual, por supuesto, habrá un enlace para acceder a la candidata. Por tanto, es una buena idea darse un paseo de vez en cuando por el sitio para descubrir lo bueno que se está haciendo en la red desde la Región. Los requisitos para unirse a esta iniciativa no son complicados. Solo es necesario disponer de dominio propio (excepto en la categoría de webs personales, que acepta dominios de proveedores de blogs) y que el propietario del dominio sea una institución, organismo, empresa, asociación o particular registrado, ubicado o residente en la Región de Murcia. Las apps deben ser originales (no basadas en códigos de aplicaciones previamente existentes) y disponer de acceso desde algún 'market place' (Google Play, App Store...). Las personas que consideren que un sitio es bueno pueden inscribirlo sin necesidad de ser las propietarias del mismo. Una misma persona puede proponer cuantas candidatas desee. Las bases del concurso están disponibles en la página de los Premios Web.

La calidad y cantidad de los contenidos, la actualización, el diseño gráfico, la usabilidad, la accesibilidad, la comunicación y generación de comunidad, el grado de participación e interactividad con los usuarios, la integración con varios sistemas informáticos, la creatividad, la originalidad y la innovación serán los aspectos que el jurado tendrá en cuenta para elegir a los finalistas, cuatro por categoría, una vez cerrada la fase de inscripción. Estas 28 webs elegidas se publicarán en las páginas de 'La Verdad' y en laverdad.es, con una captura de pantalla, la URL y una breve descripción, incluyendo el nombre del propietario y el creador, obteniendo así una bien merecida promoción por el trabajo bien hecho. Las páginas ganadoras de los trofeos se darán a conocer en una gala de entrega de premios que se celebrará en abril. A este evento se invitará a los representantes de todos los finalistas, así como a miembros destacados de la sociedad murciana y del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. En el acto, además, se proyectará un vídeo de cada una de las 28 páginas seleccionadas, en el que se hará un resumen de las virtudes que las han llevado hasta el final.

Los X Premios Web cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Bankia, Cablemurcia, Kia M. Gallego, La Envidiosa y Claudio Galeno. Colaboran ENAE y Timur.