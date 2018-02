Pablo González-Conejero: «Este premio no lo gana Cabaña Buenavista, sino toda la Región» Pablo González-Conejero, en la cocina de su restaurante Cabaña Buenavista. / Vicente Vicéns / AGM La Academia Internacional de Gastronomía distingue como Chef del Futuro al murciano Pablo González-Conejero SERGIO GALLEGO MURCIA Jueves, 8 febrero 2018, 02:46

«Lo verdaderamente importante de haber conseguido este premio es que se oiga el nombre de Murcia en París. Eso es lo importante. No ganamos en Cabaña Buenavista este tipo de premios internacionales, sino que gana Murcia entera al situarse en el mapa de la gastronomía internacional», afirmaba ayer el cocinero murciano Pablo González-Conejero horas después de recibir la noticia de que se había impuesto al resto de candidaturas a Chef del Futuro en los premios que otorga la Academia Internacional de Gastronomía, con sede en París.

Tras recibir la segunda estrella Michelin el pasado mes de noviembre y convertirse en el único restaurante de la historia en la Región de Murcia en conseguirlo, Pablo González-Conejero y su restaurante Cabaña Buenavista,vuelven a cobrar protagonismo nacional e internacional- al hacerse con el Prix Chef de l'Avenir (Chef del Futuro), representando a España ante un total de veinticinco países miembros de la organización gastronómica mundial.

González-Conejero se suma así a nombres como Ángel León (Aponiente), David Muñoz (DiverXO), Jordi Cruz (ABaC) y Martín Berasategui, que se hicieron con el prestigioso título anteriormente. «Para nosotros es una muestra más de que tenemos que seguir el camino que llevamos sin dejarnos influir por los agentes externos al restaurante. Siempre hemos creído en el equipo y en el proyecto que llevamos a cabo y estos reconocimientos no hacen más que confirmar que estamos en el buen camino», asegura el cocinero a 'La Verdad'.

«Lo cierto es que me enteré por la prensa de que estaba nominado y no sabía muy bien en qué consistía o lo que tenía que hacer, pero al ver junto a quién estaba nominado y quién había ganado en otras ediciones supe de la trascendencia del premio. Sé que me van a hacer entrega del premio, pero no sé si la Academia lo hará en Murcia o tendré que ir a Madrid a recogerlo», explica el copropietario del restaurante Cabaña Buenavista.

Pese al orgullo por un galardón tan prestigioso, el chef murciano mantiene que el premio más importante que recibe es «el de los clientes que día a día ocupan las veinticinco sillas del restaurante y se van satisfechos tras vivir una experiencia gastronómica que va más allá de platos que están muy buenos», lo que ha prpiciado que no haya mesa disponible un viernes al mediodía hasta el mes de abril. «Estamos viviendo un momento importante para nosotros, pero seguimos trabajando para seguir sorprendiendo e intentando llevar la gastronomía murciana lo más lejos posible», concluye.