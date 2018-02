Podemos pide a Cultura el cese de la directora del ICA, Marta López-Briones

Tras hacerse públicos los datos del Observatorio de la Cultura a nivel nacional, que vendrían a demostrar, según Podemos, que «no hay proyecto cultural, no hay ideas que transmitir ni objetivos claros que alcanzar, y se tapa todo esto con la puesta en marcha de macroeventos que no despiertan ningún interés», el diputado Miguel García Quesada solicita al consejero de Cultura, Javier Celdrán, una reestructuración del ICARM -Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia- «que debe pasar por el cese de su actual directora general, Marta López-Briones», y por un cambio en los procesos de selección de los responsables del Auditorio, Centro Párraga y Cendeac.