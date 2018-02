«Estamos todos como un poco groguis» La actriz Lola Herrera. / Antonio Sánchez La popular y veterana actriz Lola Herrera recibirá mañana en el Real Casino de Murcia, en el marco de la Jornada de Teatro Clásico, la distinción como académica de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España ANTONIO ARCO Lunes, 26 febrero 2018, 09:45

«Soy una duda andando», dice Lola Herrera (Valladolid, 1935), una de las actrices españolas más populares, queridas y respetadas de la escena española. Amiga de los retos y de protagonizar algunos saltos al vacío que hicieron historia, es imposible olvidar su trabajo en 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant', de Fassbinder, uno de los montajes que la consagraron en 1985 y con el que elevó la temperatura de la escena española deleitándose al acariciar el cuerpo escultural de Victoria Vera. Atrás había quedado el infierno que vivió durante los años que precedieron a 'Función de noche' (1981), la película que dirigió Josefina Molina y que ella protagonizó junto a su marido, Daniel Dicenta. Ambos mostraron en público todas sus miserias como pareja y el dolor que arrastraban. «Fue muy liberador, mi terapia personal y a lo bestia», recuerda Herrera, cuya interpretación en varias ocasiones a lo largo de su carrera de la pobre viuda Carmen Sotillo en 'Cinco horas con Mario', el montaje basado en la novela homónima de Miguel Delibes, dejó conmocionados los patios de butacas de todo el país. Precisamente, 'Cinco horas con Mario', con dirección de Josefina Molina, es el nuevo proyecto en el que se embarcará y con el que regresará al Teatro Romea en junio próximo. De momento, la actriz estará mañana en Murcia, en el marco de la Jornada de Teatro Clásico organizada por la Academia de las Artes Escénicas de España y la Universidad de Murcia (UMU), para ser distinguida como académica de honor.

-¿Qué es usted?

-Soy una duda andando. Siempre resolviendo, eso sí, pero con muchas dudas. Cuanto más sé de una cosa, más dudas surgen. Y a eso hay que sumarle que sigo siendo una inconformista, y que me parece que ya no voy a dejar de serlo hasta el final.

LO QUE DICE El momento presente «No veo a la gente en la calle, cuando lo cierto es que hay motivos para salir a la calle a protestar desde por la mañana hasta por la noche» El reconocimiento «Como actriz, para mí lo más importante de todo es contar con la aprobación del público, y en eso siempre he sido afortunada» La política «Mi manera de entender y de sentir la vida es de izquierdas, pero estoy muy enfadada con los partidos de izquierdas porque no son capaces de entenderse entre ellos» El paso del tiempo «Asumo los años que tengo. Estoy cogiendo la recta final con la tranquilidad de saber que yo no he pasado como una maleta por esta vida»

-¿Y las consecuencias de ser así?

-Por un lado, las dudas hacen que siempre esté batallando, empezando por hacerlo conmigo misma; el inconformismo no es, desde luego, cómodo de sobrellevar, pero es que la realidad no me deja ser de otro modo. ¿Cómo no ser inconformista con el día a día que estamos viviendo? En nuestra sociedad hay todos los días motivos para protestar, incluso para estar completamente airada con muchas situaciones que se dan, todas ellas muy injustas y dolorosas para muchísima gente. Y yo no me echo de comer aparte, no voy solo a lo mío porque es que, entre otras cosas, 'lo mío' es lo de todos.

-¿Qué actitud considera especialmente negativa?

-El cruzarse de brazos y ya está, el esperar siempre que alguien resuelva por ti los problemas. En esta vida nada te viene dado, todo hay que conseguirlo con esfuerzo y luchando por ello. Yo sí que creo que todo puede tener arreglo si nos empeñamos en solucionarlo, si nos implicamos de verdad. Pero me da la impresión de que muchos estamos muy acomodados frente a una realidad que, antes de la crisis y después de la crisis, hace que la vida sea desesperante para muchísimas personas que lo tienen muy complicado para llevar una vida en condiciones: muchas personas que no tienen trabajo, que no tienen para comer, o una casa en la que vivir o medios para pagar la educación de sus hijos. Pero no veo a la gente en la calle, cuando lo cierto es que hay motivos para salir a la calle a protestar desde por la mañana hasta por la noche. No sé lo que pasa, es como si nos hubiesen aplicado una semianestesia y estamos todos como atontados, un poco groguis. No hacemos lo que tendríamos que hacer, que es no tolerar que jueguen con nosotros como si formásemos parte de un juego macabro que, sin embargo, da la impresión de que para ellos debe ser muy divertido.

-¿Usted se atrevería a ponerse como ejemplo de algo?

-Pues no, yo no quiero ponerme como ejemplo de nada. Yo soy una batalladora que ha llegado hasta aquí batallando, y ahí sigo: sin parar de hacerlo. Si acaso, lo que yo puedo hacer es hablar de mi experiencia personal, y desde ahí es desde donde digo que lo que yo sé es que la vida es un no dejar de pelear; con algún alto en la lucha que te permite respirar y poder seguir adelante, pero cuando no hay que batallar por unas cosas hay que hacerlo por otras. Y mucho mejor no dormirse.

-¿Y qué armas vienen bien para esa batalla de la que habla?

-Hay que hacerse a la idea de que no te regalan nada y, a partir de ahí, tener empuje y estar alerta para que no te engañen.

-Mira su larga trayectoria profesional y ¿qué se dice?

-Lo que me digo es que me parece mentira que haya pasado tanto tiempo; de eso te das cuenta cuando te paras, y yo de trabajar paro poco. Cuando lo pienso exclamo: '¡Qué barbaridad!'. A veces me preguntan, por ejemplo, '¿y cuándo pasó esto o lo otro?'. Pues esto y lo otro pasó hace ya... ¡50 o 60 años!, ni más ni menos [risas]. Pero, bueno, la cosa es que, afortunadamente, a mí me entusiasma todo lo que me va sucediendo día a día. No me he quedado instalada nunca en ninguna época de mi vida, ni en ningún éxito o acontecimiento. Lo que más me importa es lo de hoy y lo que va a pasar mañana, y ese es el motor que me mueve.

-¿Y el teatro? Mañana será distinguida en Murcia con el reconocimiento de académica de honor de la Academia de las Artes de España.