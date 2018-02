Ese pino rojo, ese bosque azul El pintor Manuel Pérez. / Enrique Martínez Bueso El pintor Manuel Pérez inaugura hoy en la galería murciana Chys su nueva exposición, 'Cosechando la siembra' ANTONIO ARCO Lunes, 5 febrero 2018, 08:17

Pregunto a Manuel Pérez (Murcia, 1976):

-¿Qué es un placer?

-Pintar descalzo.

Creador de exposiciones recomendables para toda la familia, y sobre todo para quienes disfruten con la pintura, los bosques encantados, el colorido imposible de olvidar, el juego de sombras sobre las que poder mecerte, las insinuaciones, la calma, el verano, la luz, los besos y las macetas en las terrazas y en los patios soleados, Manuel Pérez inaugura hoy en la galería Chys de Murcia, a las 20.00 horas, la muestra 'Cosechando la siembra', donde habitan bosques azules, pinos rojos, reflejos, marismas... y un paisaje al que te gustaría poder entrar de inmediato para recorrerlo entre risas con 'Ciro y Carla'; así se titula esta pintura. Ciro es el hijo del pintor, llamado así por Ciro II el Grande, rey de Persia. El artista murciano, devoto de David Lynch y retratista de gente corriente a la que él convierte en pintura sin tiempo, a veces siente la necesidad de hacer lo que propone el poeta Leopoldo María Panero: «Brindemos con champán sobre la nada».

-¿Cómo es usted?

-Soy un tío 'enrollao'.

-¿Qué más?

-Intento hacer lo posible para que las cosas mejoren, pero sé que la vida, que es muy complicada de por sí, cada vez se está complicando más. Yo reflexiono mucho sobre la vida, porque me interesan las grandes preguntas de siempre, para las que tampoco yo encuentro respuestas, tipo de dónde venimos y para qué. Y la reflexión sobre la vida me lleva a tener conciencia de la muerte. Intento aportar algo positivo a los demás; por ejemplo, no quiero que mi pintura resulte lúdica sin más, sino que también sea una forma de reflexión y de conocimiento, en el sentido de que actúa en contraposición a lo que hay y ofrece alegría, naturaleza, sensualidad... Para mí, la pintura es una herramienta de conocimiento, sirve para conocerme a mí mismo y me ayuda a conocer el mundo que me rodea. Intento volcar en mi obra las cosas positivas que percibo y que también están ahí. Deseo que mi obra esté viva y que hable por sí sola.

-¿Qué le ha enseñado la vida?

-Que no merece la pena vivirla sin sexo, amor, riesgo, belleza y siendo conscientes de que vamos a morir. Ser conscientes de que la muerte nos espera es muy importante, porque sin ella no se entiende la vida; van de la mano. No hay luz ni colores si no fuese porque existe la oscuridad. La vida en todo su esplendor incluye el final.

-¿Qué se ha propuesto?

-No dejarme seducir por las apariencias. Ir cada vez más al meollo, al corazón; no quiero aceptar como importante lo que no lo es. Ahora estoy más preparado, más calmado, para disfrutar de las cosas positivas. Lo aprecio todo más, y soy más agradecido con la vida. No lo sé cierto, pero puede ser que a esto que le estoy contando sea a lo que se le llama madurez [risas]. Estoy bien, sí; voy de la mano con mi obra: yo también celebro la vida, cada mañana la celebro, y eso no quiere decir que sea tonto, aunque pueda parecerlo [risas], porque la celebro a pesar del dolor, del sufrimiento, de la pérdida.

-¿Qué le sucede cuando pinta?

-Que lejos de poder olvidarme de todo, ¡que a veces me gustaría!, lo que sucede es que tengo la impresión de que el mundo entero está delante de mí, y de que de alguna manera soy responsable, con lo que hago, de que funcione bien o mal; porque depende de todos.