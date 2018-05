Pepa Charro: «Esta vida de titiriteros es maravillosa» La actriz Pepa Charro, 'La Terremoto de Alcorcón', posa junto a un cartel de 'The Hole Zero' en el Teatro Circo Murcia. / vicente vicéns / agm Maestra de ceremonias en el espectáculo 'The Hole Zero', La Terremoto de Alcorcón abre mañana en el TCM las funciones del 'show' en Murcia ROSA MARTÍNEZ Miércoles, 30 mayo 2018, 02:57

Cuenta Pepa Charro, cómica, actriz y vedette, más conocida como La Terremoto de Alcorcón, que le habría encantado vivir intensamente la Movida madrileña porque, está segura, se lo «habría pasado genial». En los 80, dice, era todavía una niña, pero ha tenido la «suerte» de conocer aquellos años a través de otros. Fundamentalmente, a través de las Diabéticas Aceleradas, grupo teatral del que formó parte y con el que debutó en los escenarios. «Ellas son puntales en la Movida y me alimenté de sus experiencias». La de entonces «era una generación -afirma- que venía de la censura, y que, de repente, disfrutó de una gran libertad, de la que hizo uso y abuso. Pero era lo que tocaba; creo que es una época que hay que rememorar muchas veces», apunta Charro.

Ella es la maestra de ceremonias que inaugurará en Murcia el espectáculo 'The Hole Zero', en cartel en el Teatro Circo de la ciudad desde mañana hasta el 17 de junio. El 'show', que ya ha mostrado en Murcia sus versiones 'The Hole' y 'The Hole 2', propone ahora un viaje a 1979, a la fiesta de Nochevieja de aquel año en la célebre discoteca neoyorquina Studio 54, símbolo de una época en plena ebullición de libertades, que «hoy -lamenta Charro- hemos perdido». «Hemos vuelto a una especie de censura y autocensura absurdas que están presentes en los medios, en la política y en la sociedad».

Qué 'The Hole Zero'. Dónde y cuándo En el Teatro Circo Murcia. Desde mañana al 17 de junio. Con La Terremoto de Alcorcón (de mañana al 3 de junio); Manu Badenes (del 6 al 8 de junio); María Garrido (9 y 10 de junio); y Txabi Franquesa (del 13 al 17 de junio). Horario Miércoles y jueves a las 20.30 horas; viernes y sábados, a 19.30 y 22.30 horas; y domingos, a las 19.00 y 22.00 horas. Entradas De 15 a 50 euros, las sesiones de miércoles, jueves y domingo noche; y de 17 a 55 euros, las sesiones de viernes, sábado y domingo tarde.

Charro, quien ya visitó la ciudad con la primera entrega del espectáculo en 2014, estará ahora en Murcia como guía de las funciones hasta el domingo. Recogerá su testigo Manu Badenes del 6 al 8 de junio; y después harán lo propio María Garrido, los días 9 y 10 de junio; y Txabi Franquesa, del 13 al 17 de junio. «Esto es una gran familia. Y lo bueno y lo malo que tiene esta familia tan variada es que unos se van y otros vienen. He trabajado con gente con una disciplina brutal, con un nivel altísimo, y hemos estado de gira por todas la ciudades de España, y también por otros países como Alemania y Francia. Así que esta vida de titiriteros que llevamos todos es maravillosa. Nunca pensé, por ejemplo, que iba a trabajar en un teatro de Palencia. Con este espectáculo hemos llegado a todos los rincones y eso nos ha dado la oportunidad de conocer ciudades, aprender más sobre su cultura y su gastronomía, y ver cómo evolucionan. Vine a Murcia hace cuatro años, y ahora que vuelvo os podré contar cómo la encuentro».

«Hemos vuelto a una especie de censura y autocensura absurdas»

Antes de aquella visita, Murcia, para Pepa Charro, confiesa la artista madrileña, a las órdenes de Pedro Almodóvar en 'Los amantes pasajeros', «era una gran desconocida, porque había venido a trabajar muy poquitas veces, y las que lo había hecho había sido para el Banco Santander, ¡fíjate! Trabajar en teatro me permite aprovechar las horas del día, que son las que te dan la oportunidad de conocer mejor la ciudad. Disfruto mucho de la cultura que se mueve aquí en Murcia, hay mucha música y gente que se mueve, que no puede quedarse aquí porque crece. Algo tiene especial Murcia para tener tantos y tantos artistas, tanta cantera y un club de travestis, el Piscis, que está aquí al lado del teatro, y que espero que esté abierto, porque estos sitios tan maravillosos no se deben perder nunca. Son cuna de artistas, y Murcia es una de las pocas ciudades en las que hay locales así», afirma Charro.

«El espectáculo gana mucho [con una mujer al frente]. En general, la visión femenina me parece más peculiar»

«Yo -recuerda la artista de sus inicios- nunca pensé que valdría para subirme en un escenario. Fueron las Diabéticas Aceleradas las que decidieron que podría hacerlo hace ya 18 años. Ellas fueron -confiesa- el terremoto más importante que ha pasado por mi vida, aunque, en el fondo, terremoto es una palabra muy fea porque tiene connotaciones dramáticas. En 'The Hole', «el público que viene -continúa la madrileña- es un público que desde que entra hasta que se marcha del teatro está activo, y esto es un enganche, porque, independientemente de que a los actores lo que nos gusta es interpretar, trabajar cada día desde la improvisación es un bendito regalo; poder improvisar cada noche ante personas diferentes, con reacciones completamente distintas, es una bendición. Nunca es el mismo 'show', y esto se agradece mucho, porque una repetición constante sí puede cansar».

«Fiesta»

La mejor palabra que define el espectáculo que Charro presenta a partir de mañana en Murcia, dice la actriz, es «fiesta», «porque lo que nosotros proponemos es una fiesta, que enmarcamos en la Nochevieja del 79. Cuando uno sale en una noche así lo hace dispuesto a comerse el mundo, porque es un día especial. Nosotros aprovechamos para hacer una reflexión, pero en un código de diversión y fiesta», describe. «Sobre todo, con la primera edición de 'The Hole' -agrega Charro- había gente que después del espectáculo me escribía y me decía que la función le había cambiado la vida. Al final había un monólogo conmovedor que venía a decir que la vida son dos días y que hay que vivirlos, así que ¡riámonos y disfrutemos!».

Charro se subió al carro de 'The Hole' hace seis años después de Paco León, Eduardo Casanova y Álex O'Dogherty, «tres magníficos maestros de ceremonias». «Era la primera mujer que entraba en el elenco de maestros de ceremonias de 'The Hole'. El texto estaba escrito para un hombre y muy pensado para el mundo masculino, y el reto era convencer a la gente, una vez más, de que las mujeres podemos hacerlo igual o mejor. Y creo que el espectáculo gana mucho. En general, la visión de la mujer me parece más peculiar, más real y más interesante».

Charro, protagonista de uno de los discursos más reivindicativos en defensa de la igualdad entre hombres y mujeres en la industria del cine durante la pasada gala de los Goya, cree que «todavía quedan muchos años y muchas generaciones para que la igualdad sea efectiva, pero hay que despertar a la gente y que este movimiento no sea puntual y no se convierta en una moda pasajera que todo el mundo ha apoyado solo porque un día salió Meryl Streep en los Oscar u otras actrices en alguna entrega de premios vestidas de negro».