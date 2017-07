Paco Ureña, autor de la mejor faena de la Feria de Julio de Valencia Ureña entra a matar a su segundo astado, cuya faena le ha valido el premio. / Efe El diestro lorquino firmó una labor con un alto componente artístico, sobre todo después del espeluznante percance que había sufrido en su toro anterior F. OJADOS / EFE Valencia Lunes, 24 julio 2017, 11:20

El matador de toros lorquino Paco Ureña fue declarado, en la noche de este domingo, autor de la mejor faena de la Feria de Julio de Valencia según el fallo de los premios que concede la Diputación valenciana, informaron fuentes del jurado.

El torero de Lorca ha sido distinguido con este galardón gracias a la labor que protagonizó al sexto toro de la corrida del sábado, de Luis Algarra, que ha sido galardonada, a su vez, como la mejor ganadería del serial.

Dicha faena tuvo alto componente artístico, fundamentalmente por lo bien que estuvo Ureña con el toro, sobre todo después del espeluznante percance que había sufrido en su oponente anterior, que lo dejó totalmente desmadejado a causa de un traumatismo craneal leve y múltiples contusiones, que, a la postre, han derivado en la fractura de tres costillas.

Una labor de altura, argumentada en la pureza y la entrega del de Murcia. Coincidió así el Jurado con la percepción unánime de la afición valenciana, al declararlo como gran triunfador. Su importante actuación no pasó desapercibida, aunque un presidente inepto le hurtara una puerta grande ganada a ley, al premiar su faena con solo una oreja y no atender una petición abrumadora del segundo trofeo. No tendrá la foto de la salida por la puerta grande, pero si la satisfacción de obtener la valoración de la mejor faena de la Feria, por delante de la José María Manzanares, que el viernes 21 fue premiado con dos orejas.

Otros premiados por la Diputación han sido las ganaderías de Luis Algarra, triunfadora del serial, y la de Cuadri, cuyo toro 'Remiendo', número 9 y lidiado por Román en tercer lugar en la corrida de fin de feria, ha sido elegido como el más bravo de los cuatro festejos celebrados en la capital del Turia.

También Domingo Siro, de la cuadrilla de López Simón, ha sido declarado mejor subalterno, mientras que los galardones destinados a la mejor faena de novillero y mejor rejoneador han quedado desiertos.

Premios a los triunfadores de la Feria de Julio de Valencia Mejor faena de matador Paco Ureña. Mejor faena de novillero Desierto. Mejor rejoneador de la temporada Desierto. Mejor ganadería Luis Algarra. Mejor toro 'Remiendo', número 9, de la ganadería de Cuadri, lidiado por Román en tercer lugar en la corrida del domingo, 23 de julio. Mejor subalterno Domingo Siro, de la cuadrilla de López Simón.