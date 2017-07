Paco Ureña alcanza la excelencia pese a una cogida de susto

La segunda corrida de toros de la Feria de Julio de Valencia tenía entre sus atractivos la despedida del público valenciano del dinástico Francisco Rivera Ordóñez, quien este año está dando la vuelta a España tras anunciar su retirada para final de temporada. Pero el dramatismo lo puso ayer el diestro lorquino Paco Ureña.

Recibió Francisco al primero del festejo, un castaño hondo y acucharado de cuerna, en terrenos de sol, a refugio del viento. Después del segundo puyazo se hizo presente por primera vez en la tarde Paco Ureña, torero que ayer se consagró en Valencia, en un quite por tafalleras de mucha quietud, sin emendar la planta, bien rematado con la revolera y la fregolina. Finalizado el quite, tomó Paquirri los garapullos para protagonizar un vistoso tercio de banderillas. No brindó su primera faena, iniciada en la solanera. Allí embistió el de Algarra con nobleza, dejando estar a Francisco, que con pulcritud toreó en redondo, destacando una trincherilla de remate a una de las series. Pinchó antes de cobrar una estocada caída, quedando el resumen de su actuación en palmas para el arrastre del toro y leves pitos para el torero.

Ganadería Seis toros de Luis Algarra Polera, bien presentados, con movilidad, destacando el sexto. Cerca de media entrada. Francisco Rivera Ordóñez 'Paquirri' De azul rey y oro, algunos pitos, y silencio. Paco Ureña De blanco y oro, gran ovación tras aviso, y una oreja con abrumadora petición de la segunda y gran bronca al palco. López Simón De grana y oro, una oreja tras aviso, y silencio tras aviso.

Accidentada fue la salida al ruedo del cuarto, que se estrelló con el burladero de matadores al acudir como un bólido. Patas arriba cayó el bovino. Luego se recuperó y galopó al capote de Rivera. Para colmo recibió demasiado castigo en varas. Pese a ello, se movió el toro en los primeros compases de faena de muleta. Quiso agradar Paquirri, pero su labor no llegó a calar en la grada. Además, pinchó antes de la media final.

La presidencia hurtó un trofeo al lorquino, que salió de la enfermería para ver morir al toro

Por 'Habanero' respondía el zaíno que hizo segundo. Lo picó con ganas Vicente González. Echó la cara arriba en banderillas el astado, lo que no le importó a Ureña para, ceremonioso, brindar desde los medios. La faena fue creciendo desde los muletazos por alto del inicio hasta una tanda de naturales excelsa, de compás abierto, en la que el de Lorca toreó con el alma, y pudo acabar en tragedia cuando el de Algarra, al entrar Paco a matar, prendió al diestro por el muslo derecho y durante largos segundos lo tuvo colgado del pitón con derrotes que alcanzaron la frente. Salió Ureña de la paliza y cayó desmayado en el ruedo, semiinconsciente. Saltaron todas las alarmas. Enseguida fue conducido a la enfermería, de donde salió el valiente torero para volver a entrar una vez que el toro fue arrastrado. Como la faena tuvo verdad y sinceridad, llegó al tendido. Con la conmoción de la cogida, podría haber tenido premio si el puntillero no hubiera fallado, de forma lamentable, reiteradamente. Se tuvo que conformar con una fuerte ovación el lorquino.

Regresó al ruedo para lidiar el segundo de su lote, en sexto lugar, lo que agradeció la afición con una ovación que tuvo que corresponder. Lo hizo con un ramillete de verónicas cargando la suerte y una media enroscada de categoría. Midió Iturralde al toro en el caballo. Hecho un cristo, fruto de la paliza que le propinó su primero, y descalzo, se dirigió Ureña hasta el centro del anillo para comenzar por estatuarios una faena que llegó a cotas de excelencia. Bramó Valencia en el toreo al natural, despatarrado y realizado con el alma, con el toro a tono con las exigencias de un torero excelso, en trance, que bordó el toreo en los redondos a cámara lenta y los pases de pecho de pitón a rabo. Siempre dio el medio pecho en los cites y hubo tal reunión en los muletazos que toro y torero, por momentos, eran solo uno. Compenetración total que solo uno no vio. Un inútil metido a presidente, un tal Amado Martínez, que tras la estocada cobrada a ley, de la que rodó sin puntilla el de Algarra, negó una segunda oreja pedida con exigencia. Ureña debió salir a hombros. Lo hizo entre gritos de ¡torero, torero! y con el absoluto reconocimiento de una plaza de primera. El del mismo público que increpó, abroncó y le pidió la dimisión al inepto que ocupaba el palco.

Cerraba terna Alberto López Simón, torero en proceso de recuperación tras un principio de temporada complicado. Cortó una oreja del tercero de la tarde, un toro que permitió al de Barajas torear con el capote ganando terreno hasta rematar el saludo en los medios. Su faena, que brindó al respetable, fue tan larga que llegó a escuchar el aviso antes de entrar a matar. Después, convenció al personal al acortar las distancias, citando a milímetros de los pitones, con circulares y muletazos cambiando la pañosa de manos. Como la espada funcionó con un espadazo de rápido efecto, la petición afloró. Lidió Alberto el quinto de la tarde, al permanecer en la enfermería Ureña. Se desmonteraron Domingo Siro y Jesús Arruga, que protagonizaron un brillante segundo tercio. Recibió un fuerte castigo en varas el de Algarra, que acabó agarrándose al piso. Con el toro hecho un marmolillo no pudo Simón acortar distancias como en su primero. El insulso trasteo no tuvo buen final con la espada, y el diestro pinchó en dos ocasiones antes de tomar el descabello, con el que también erró.