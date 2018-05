Pablo Isidoro: «El arte es un producto de influencias» Pablo Isidoro, junto a varias de sus obras. / Rocío Marín Navarro En la exposición, el pintor destaca la belleza de las ciudades derruidas PEDRO SOLER Sábado, 12 mayo 2018, 01:02

Salvando los diez años en que lo abandonó, por problemas particulares, Pablo Isidoro (Madrid, 1964) ha vivido siempre ligado al arte. Hijo de un conocido crítico, Manuel García Viñó, y de una notable pintora, Pepi Sánchez, también disfrutó de aprendizaje en los talleres de famosos artistas, como José Vento, José Hernández, Juan Genovés y Luis Gordillo. Es el primer pintor que, en solitario, expone en El Punto Rojo, galería recién inaugurada. Y lo hace con 'Abstracciones figurativas', una muestra dividida en dos partes. «La primera -afirma- contiene arquitecturas derruidas, que venía pintando desde hacía mucho tiempo. Era un mundo, que yo llamaba 'El arte roto', porque así titulé la última exposición que hice en Madrid, con la que deseaba expresar toda esa belleza que también contiene lo derruido, y que muchas veces sobrepasa a lo natural, porque, con frecuencia, tiene mucho más impacto la piedra ausente que el bloque terminado. Es un tema, que siempre me ha llamado la atención, y con el que también he estado obsesionado».

Recuerda aquel abandono de la pintura, porque «me enfadé con ese mundillo, que es, sobre todo en Madrid, algo muy particular. Creo que en él fluctúa esa corrupción de la que tanto se habla. Se deja pasar, porque en el mundo de la cultura se nota menos o se mira para otro lado. Pese a todo, siempre he conservado en mí ese veneno de la pintura; y, cuando decidí volver, lo hice con esas arquitecturas rotas, que han ido evolucionando hacia un método más matérico, con relieves y mucha textura».

Dónde Dónde: El Punto Rojo (C/ Trinidad, 12. Entresuelo-B. Murcia). Horario: de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas. Cuándo:Hasta el 23 de mayo.

La segunda parte de la exposición responde «a cosas que deseaba experimentar y con prisa de recuperar el tiempo perdido. Di el salto a una parte más abstracto-figurativa, como yo la llamo, porque, de alguna manera, dialoga lo abstracto con la figuración. Procuro hacer una figuración muy realista, para que ese contraste sea más evidente».

Pablo Isidoro ha viajado mucho, y recuerda que ha visto mucho mundo «desde el aire. Por esto, dentro de las arquitecturas derruidas, hay imágenes vistas a ras de tierras y otras, desde el aire; imágenes, que he ido transformando, para crear esos mundos como cerrados, en los que las ruinas abandonadas tienen mucho poder de atracción, quizá porque se trata de un mundo que ya no existe, pero que crea unas vistas estéticas muy potentes, aunque todas las ciudades en ruinas nos parezcan iguales».

Orden

¿Qué significan las filas? «Desde un punto de vista más anecdótico del cuadro, me obsesionaban las filas, las colas de gentes, como si, mires hacia donde mires, todo se redujese a eso: a la fila. Cuando votas o compras en grandes almacenes, vayas donde vayas, la sociedad se reduce a eso. Así fui desarrollando esa segunda parte de la exposición. Todo se tiene que reducir a ese orden para que, realmente, las cosas funcionen. Y todo hay que aceptarlo en la fila, sin saltarte el orden establecido; porque, si te lo saltas, se produce el caos». En definitiva, «he querido contar cosas, y dejar que la pintura hablara por sí misma, porque el cuadro tiene que ser algo que hable, y no en términos anecdóticos, sino pictóricos».

¿Le cuesta transformar en cuadros sus ideas? «Todo es un proceso, en el que el cuadro se va haciendo solo. Yo tengo un cuadernito en el que voy apuntando. Y, en esos años en que no he pintado, sí he ido apuntando mis ideas. Por esto, muchas veces, me llegan pensamientos que quiero representar. De hecho, una exposición que hice, hace algunos meses, en Madrid, la titulé 'Los caminos del agua'. Quería expresar el proceso del cuadro. Yo invertía un tiempo en el cuadro, pero aprovechaba las casualidades que iban surgiendo para que el cuadro se fuese ejecutando, porque iba modelando aquellas primeras formas que se configuraban de ataques que se producían en muchos casos a través del agua. En los primeros momentos de creación plástica, yo uso mucho el ataque de los medios, y, por esto, meto aire o meto aguas y otras cosas que, de alguna manera, van construyendo una estética de la que me voy aprovechando, para ordenar aquel pequeño caos, que se ha generado».

Reconoce que de sus grandes maestros aprendió mucho. «De alguna manera, mi obra no deja de ser una síntesis de todo ese arte que siempre me ha interesado. Me interesaba mucho ese surrealismo mágico de José Hernández. De Genovés aprendí otra forma de desarrollar el cuadro. De Gordillo asimilé facetas suyas más intelectuales. También estaba José Ventós, quien dentro de su abstracción y su aparente manera moderna era un clásico, que nos enseñaba una manera de hacer muy al antiguo estilo. De mi propia madre aprendí muchísimo. Todos son mis grandes referencias. Yo creo que el arte no deja de ser un producto de influencias, al que es preciso sumar tu propia personalidad. Es muy bueno interpretar muchas veces, sin el ánimo de copiar». Y pienso que la historia del arte se ha desarrollado así.