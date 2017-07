La nueva moda murciana

Los diseñadores murcianos están viviendo un dulce momento. La Región ha incubado una serie de artistas que con trabajo, paciencia y tesón, están viendo florecer sus nuevos proyectos. A continuación podrán conocer a cinco de estos diseñadores, protagonistas de la nueva moda emergente murciana. Diferentes generaciones, variadas inspiraciones y distintos caminos a seguir pero con puntos en común que unen a estos murcianos, más allá de su procedencia. Los diseñadores han desarrollado un sentimiento global, de optimismo hacia la moda de la Región y las nuevas creaciones artísticas que se están gestando. No todos ven claro que su estilo pueda encajar en Murcia; sin embargo, de alguna manera, se sienten ligados a su tierra y aspiran en mayor o menor medida a llevar un poquito de Murcia en sus proyectos, y quién sabe, quizá jubilarse aquí.

Paula del Vas, trajes de novia exclusivos

Paula del Vas (Argentina, 1976) lleva más de 40 años en Murcia y se siente de la tierra. En su dilatada carrera hay un punto de inflexión: ocurre en 2010, cuando realiza su primera colaboración con el diseñador Elio Berhanyer, a quien diseña los complementos de sombrerería para la Pasarela Cibeles. A partir de ese punto, los desfiles en Madrid -en la Fashion Week hasta que desapareció la sección exclusiva de novias y, actualmente, mediante Costura España- se han convertido en una tradición anual.

«En un futuro muy lejano, volvería a Murcia sin pensármelo», afirma la diseñadora lumbrerense

La diseñadora, inmersa en las pruebas de novia de final de temporada, está pensando en la próxima colección. «La novedad será una técnica de tul». No obstante, este trabajo no tiene más cometido que servir de guía a sus potenciales clientes, porque, en realidad, la modista realiza trajes a la medida y el gusto de cada persona que sube a su atelier. Al hablar del futuro, Paula bromea: se ve discípula de su hija -la también diseñadora Paula Cánovas. La artista cree necesario salir de la ciudad para adquirir experiencias y enriquecerse. Sin embargo, Del Vas tiene claro que su éxito se lo debe a Murcia y, de momento, en Murcia se queda.

Jesús Madrid, el autodidacta

Autorretrato del modisto Jesús Madrid.

Jesús Madrid (El Llano del Real, 1982) no buscó la moda; más bien la moda le buscó a él, o así lo siente este licenciado en Trabajo Social con una afición que actualmente se ha convertido en su profesión. El modisto empezó a trabajar con Paula del Vas, a quien está muy agradecido. Jesús, que no ha recibido ayuda alguna de las instituciones de la Región para sacar adelante su proyecto, se siente en el limbo porque, con 35 años, considera que para él son inalcanzables los impulsos económicos para jóvenes diseñadores. Sin embargo, el modista se muestra tranquilo, no le corre prisa triunfar en la moda. No obstante, poco a poco, sin web, ni taller, ni personal, desde su casa, está consiguiendo sacar a flote su marca, JesusNo con la que ya ha participado en dos desfiles. Su debut fue recientemente, en la Gala de 'Los Mejores' organizada por 'La Verdad'.

El modisto muestra cierto pesimismo al imaginar un futuro como profesional de la moda en España, y no porque no sea su deseo, sino porque considera que todavía hace falta avanzar mucho en la manera que hay de entender el diseño de ropa en el país.

Paula Cánovas, la ecléctica

La diseñadora Paula Cánovas. / Will Sanders

Hija de la también diseñadora Paula del Vas, Paula Cánovas (Murcia, 1991), nunca tuvo claro que quería dedicarse a la moda, pero su madre, «una visionaria», la llevó a la universidad Central Saint Martins, en la capital inglesa, y ella se enamoró del arte que emergía en la escuela.

Paula atiende a 'La Verdad' todavía con 'jet lag', pues acaba de aterrizar en Reino Unido. Su vuelo, procedente de Japón, le ha devuelto a la realidad tras vivir una gran experiencia fruto de una beca de investigación en la que la murciana ha aprendido técnicas de tratamiento de materiales; aunque trabaja el 'prêt-à-porter', la diseñadora, que está terminando su máster en Londres, prefiere hablar de crear un universo alrededor de su trabajo, conservando su eclecticismo.

Al pensar en el futuro, Cánovas considera que «lamentablemente, en España no hay hueco para mis creaciones». Sin embargo, la artista se muestra interesada en las técnicas textiles del sur, y se imagina una carrera profesional a caballo entre Murcia y Londres.

Gabarrón, la tela como lienzo

La modista Ana Gabarrón. / Javier Ruiz Montero

Ana Gabarrón (Puerto Lumbreras, 1990) se fue a Madrid a estudiar un máster y se ha instalado en la capital. Para ella, estar en Madrid supone conocer a más artistas, realizar proyectos alternativos y sentirse más activa en el circuito. La modista cuenta con una marca propia, Funny Swing, y tienda 'online'.

Define su estilo como atemporal, sin centrarse en las tendencias, y también como «un juego con el color y el arte». La artista esta trabajando en una colección cápsula con piezas en las que la tela se convierte en lienzo.

La diseñadora tiene en mente volver al extranjero -Ana habla con 'La Verdad' desde Berlín, donde se encuentra de vacaciones- a buscar inspiración. La modista ha presentado su marca en Madrid y Barcelona y ha desfilado en varias ocasiones en la capital del Segura. Cuando mira hacia adelante, lo tiene claro: «En un futuro muy lejano volvería a Murcia sin pensármelo».

Pedro Lobo, tradición y vanguardia

El diseñador Pedro Lobo, en su taller. / Juan Carlos Caval / AGM

Pedro García (Murcia, 1983) puede presumir de creaciones totalmente murcianas. No solo son de la tierra los diseños de su ropa, también el calzado -del que se encarga Rivero, un diseñador de Cartagena-, los modelos que le acompañan en cada una de las colecciones, las telas con las que confecciona sus prendas y todo lo que adereza esta composición. Aunque últimamente no consigue dormir más de 4 horas debido a la gran carga de trabajo, el artista se muestra entusiasmado y satisfecho con su elección. Porque vivir -o sobrevivir- de la moda en Murcia es posible para Pedro Lobo -es el nombre de su marca y por el que se le conoce en la profesión-, que compagina su labor de docente con una beca en el Centro Párraga.

A punto de estrenar su cuarta historia -así denomina el diseñador sus colecciones- el próximo otoño en el Centro Párraga, de la que no puede adelantar nada, el artista no muestra reparos en hablar de sus anteriores proyectos, donde los dibujos animados, los juegos de muñecos y muñecas y el viaje de Madrid a esa «falsa estabilidad» llamada Murcia inspiraron sus colecciones basadas en la combinación de materiales tradicionales con la vanguardia. Pedro, que ha participado en diferentes eventos a nivel nacional, entre los que destaca sus presencia anual en Madrid Fashion Week, lo tiene claro: «Si me tengo que mover de Murcia, me moveré, pero aquí estoy bien. La ciudad es cómoda y te permite hacer cosas que en Madrid serían impensables, como disponer de este taller».