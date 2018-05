La Mar de Músicas cierra cartel con Soleá Morente, Napoleón Solo y Kokoko! David Martínez, Ana Belén Castejó, John Nielsen y Paco Martín, en Madrid, con el cartel de La Mar de Músicas. / LMM El festival dedicará, por primera vez, un apartado a la arquitectura dentro de su programa expositivo LA VERDAD MURCIA Miércoles, 9 mayo 2018, 09:57

La música hecha por mujeres, explicó ayer en Madrid la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha tenido siempre un protagonismo destacado en La Mar de Músicas, que desde hace años ha apostado por la presencia de bandas lideradas por féminas en su programación. Este año, subrayó, compondrán el 40% de la oferta musical. Texas, Soleá Morente, Nathy Peluso, Fatoumata Diawara, Morcheeba, Totó la Momposina y Cécile McLorin Salvant, entre otras, son algunas de las artistas que estarán del 20 al 28 de julio en Cartagena, en el festival organizado por el Ayuntamiento de la ciudad portuaria, que en su 24 edición tendrá a Dinamarca como país invitado.

La cita se presentó ayer en la Embajada de Dinamarca en España, acto al que asistió, además de la alcaldesa, el director del festival, Paco Martín; el concejal de Cultura de Cartagena, David Martínez; y el embajador de Dinamarca, John Nielsen; y donde se dio a conocer la programación paralela del festival, que recoge en su catálogo de actividades la participación de un nutrido grupo de artistas, cineastas y escritoras. En Cartagena se podrán ver películas dirigidas por Susanne Bier y Lisa Ohlin, exposiciones de Sophie Dupont y Julie Stavad, y charlar con escritoras como Kirsten Thorup.

'Luz e ironía' Palacio Consistorial. 'Cuento de un Océano' En el Palacio Consistorial, el Palacio Molina, la Muralla Bizantina, el Audiorio El Batel y CIM. 'Los Viajes de Andersen Su visita a la ciudad de Cartagena'. Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 7+7 Museo Arqueológico. 'Arquitectura para las personas' Sala de Motores (UPCT). Lunes 23 'La caza' y 'La comuna', de Thomas Vinterberg. Martes 24 'Camina conmigo', de L. Ohlin; y 'Rosita', de F. Aspöck. Miércoles 25 'Ahjacking', de Tobias Lindholm; y 'Northwest', de Michael Noer. Jueves 26 'Una segunda oportunidad', de Susanne Biero; y 'Alguien a quien amar', de P. F. Christensen. Viernes 27 'Corazón silencioso', de Bille August; y 'Bajo la arena', de Martín Zandvliet Encuentros literarios con Kirsten Thorup, Thomas Rydahl, Lone Theils (en la imagen); e Isaac Rosa con Morten Dürr. Fuman Musicólogo Martes 24. 19.00 horas. Plaza San Francisco. Ciclo 'La Mar Chica'. 'No hay color', por Karmacadabra Miércoles 25. 19.00 horas. Plaza San Francisco. Ciclo 'La Mar Chica'. Don Flúor Jueves 26. 19.00 horas. Plaza San Francisco. Ciclo 'La Mar Chica'. Moy Gomar Lunes 23. 20.30 h. Plza. San Francisco. 'Somos de aquí'. Jamones con tacones Martes 24. 20.30 horas. Plaza San Francisco. Ciclo 'Somos de aquí'. Karmacadabra Miércoles 25. 20.30 horas. Plaza San Francisco. Ciclo 'Somos aquí'. (En la imagen). Kuve Jueves 26. 20.30 h. Plaza San Francisco. 'Somos de aquí'. Poolshake Viernes 27. 20.30 horas. Plaza San Francisco. Ciclo 'Somos de aquí'.

La Mar de Músicas sigue apostando por bandas poco conocidas en España y por realizar un programa ecléctico, con toques de exclusividad. De las 44 bandas programadas esta edición, 17 actuarán solo en Cartagena, y otras cuatro inician su gira española en la ciudad portuaria. Los sonidos globales seguirán siendo la etiqueta de un festival que el año pasado atrajo a 46.000 personas, y que se ha hecho con los premios de Mejor Festival de España de Pequeño Formato tanto en los Premios Fest como en los Iberian Festival Awards en sus últimas ediciones.

La Mar de Músicas realizará un gran mayor desembarco cultural de Dinamarca. Para ello se han programado nueve bandas de música, diez películas, exposiciones con obras de 17 artistas, habrá encuentros con cuatro escritores y, por vez primera en el festival, una actividad para analizar la arquitectura contemporánea del país invitado. En lo musical, por el Especial Dinamarca van a pasar bandas conocidas en el pequeño país nórdico como Whomadewho, Afenginn, Eivør, The Savage Rose, Bisse, Wangel, The Kutimangoes, Liima y Den Sorte Skole. A ellas se sumarán otros artistas como Ruben Blades, Morcheeba, Salvador Sobral, La M.O.D.A, The Human League y Gregory Porter -este último protagonizará la noche de 'La Verdad'-, quienes actuarán en el Auditorio Parque Torres, uno de los siete escenarios del festival urbano.

El Castillo Árabe será la sede para las propuestas más marchosas. En esta edición este espacio está reservado para los brasileños Liniker e os Caramelows y los congoleses Kokoko!, entre otros.

El escenario de la plaza del Ayuntamiento será una ventana abierta a los sonidos globales con los grupos Betsayda Machado y Parranda El Clavo de Venezuela, Elkin Robinson de la Isla de Providencia en Colombia, Wassoulou Groove de Mali, Nélida Karr y Alek Ikot de Guinea Ecuatorial, y Afenginn, The Kutimangoes y Eivør de Dinamarca.

Nuevo escenario este año será el Patio del Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena, sede de la Universidad Politécnica de Cartagena, que acogerá a los grupos más exquisitos de esta edición. Por allí pasarán Cory Henry & The Funk Apostles, Banda Magda, Cécile McLorin Salvant, Songhoy Blues, Fatoumata Diawara, Soleá Morente junto a Napoléon Solo, y Alba Molina cantándole a Lole y Manuel, acompañada por su madre Lole Montoya, entre otros.

La plaza San Francisco acogerá los conciertos 'Somos de aquí', dedicados a las bandas de la Región, y los de 'La Mar Chica', al público familiar. Actuarán Moy Gomar, Jamones con Tacones, Karmacadabra, Kuve, Poolshake, Fuman Musicóloco y Don Flúor, entre otros.