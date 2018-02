Willie Climent abrirá en la Sala Garaje el Rockin Time Festival Dead Bronco será la banda encargada de poner el cierre al festival. Actuarán el 10 de marzo Los Desguaces, Antonio Cassinello Trío, Dead Bronco, The Hellhates y The Troupers Swing Band LV MURCIA Martes, 13 febrero 2018, 03:48

Será el 10 de marzo en Murcia: IV edición del Rockin Time Festival, que se celebrará en su espacio habitual, la Sala Garaje Beat Club, y que abrirá Willie Climent, la voz de bandas como Cocodrilos y Zapatos de Gamuza Azul. Este llegará al festival, que cuenta con el apoyo de la productora Factor Q, acompañado de su último proyecto: 'Guirystile'. Este festival se concibió, según sus responsables, «para fomentar el rock and roll en la Región de Murcia, así como para el disfrute de los amantes de la música». «Con esta cuarta edición», añaden, «consolidamos este sueño de amor por la música». Tras el arranque de Climent, le llegará el turno a Los Desguaces, «un grupo pura sangre de rock con una trayectoria impresionante en el panorama musical murciano y español».

No faltará en el cartel «un grupo fetiche en Murcia, Antonio Cassinello Rock and Roll Trío, los antiguos Hurones, que nos transportarán al rock de los 80 en esta tierra». La jornada se completará con «un grupo que no dejará indiferente a nadie, The Hellhates, con su psicobilly y rock and roll para bailar sin parar». Y para seguir bailando todavía más, «The Troupers Swing Band y su particular visión del swing, una banda que viene pisando fuerte». El cierre correrá a cargo de «Dead Bronco, una banda que con su particular country ha recorrido ya medio mundo llenando escenarios y cosechando éxitos».

Qué Se celebra la IV Rockin Time Festival. Dónde y cuándo En Murcia -Sala Garaje Beat Club-, el 10 de marzo.

Al igual que en la edición de 2017, «este año también daremos cerveza gratis a los más madrugadores», anuncian desde la organización, que ha previsto también la presencia de nombres «del mundo de la moda pin-up, tatoo, diseño, etc. Tampoco faltará un sorteo «con diferentes regalos de las bandas y patrocinadores del evento». Rockin Time Festival «involucra a una veintena de empresas murcianas y fomenta el turismo musical, lo que conlleva un beneficio para toda la Comunidad Autónoma». Con respecto a la edición anterior, en la que participaron más de 300 personas, «este año seguimos apostando por el buen hacer de grupos murcianos y de todo el territorio español».