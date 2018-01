'I want u back' repasará los éxitos de Michael Jackson en el Víctor Villegas El protagonista de 'I want u back', Sacc MJJ, caracterizado como Michael Jackson. / Rori Ribes El musical sobre el rey del pop se podrá disfrutar en el auditorio murciano el próximo fin de semana en cuatro pases LA VERDAD MURCIA Sábado, 27 enero 2018, 01:23

Leyenda del pop, icono musical y estrella polémica, a la par que adorada, Michael Jackson dejó una huella imborrable en el mundo de la música en la que se amontonan un amplio número de éxitos: 'Beat It', 'Billie Jean', 'Thriller' o 'Black or white' son solo un ejemplo de un nutrido elenco de canciones vinculadas a la trayectoria del artista, fallecido en 2009.

'I want u back' es el último tributo musical al cantante estadounidense realizado en España, un 'show' que el próximo fin de semana, del 2 al 4 de febrero, se podrá disfrutar en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. El espectáculo, producido por SOM Produce y Rock En Familia y programado en Murcia con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la Región (ICA), se presenta en la capital tras protagonizar, en junio del pasado año, el primer encuentro anual con el legado de Michael Jackson en Madrid, con cerca de 50 conciertos en el madrileño Teatro Calderón.

Qué Musical 'I want u back'. Tributo a Michael Jackson. Dónde y cuándo En el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, los días 2 de febrero, a las 21.00 horas; 3 de febrero, a las 18.00 y 21.00 horas; y 4 de febrero, a las 17.00 horas. Entradas De 15 a 35 euros. A la venta en las taquillas del Auditorio y la Filmoteca Regional, y en las webs www.ticketmaster.es y www.auditoriomurcia.org.

El espectáculo cuenta, describen desde la organización del mismo, «con una impresionante banda en directo y un espectacular cuerpo de baile en un completo recorrido de casi dos horas de duración por los éxitos que fraguaron la leyenda y que le consagraron como el indiscutido rey del pop». Además de los citados anteriormente, en su guión musical están incluidos temas como 'I want you back' y 'Smooth criminal', entre otros. Sin hilo teatral, el espectáculo es una muestra de lo que sería «un concierto de Michael Jackson», afirman.

En él, la figura del cantante es recreada por «dos de los mejores artistas actuales». Dabeat, quien saltó a la fama tras participar en varios programas de televisión como 'Tu cara no me suena', es el encargado de reproducir la voz del artista; mientras que Sacc MJJ (Adrián Álvarez), considerado, señalan desde la organización, el mejor imitador del cantante, encarna a Jackson. Álvarez fue descubierto por los productores del espectáculo en sus actuaciones en la calle, que, durante cuatro años, curtieron a este artista antes de dar el salto a 'I want u back' en Madrid y en la gira nacional del 'show', que ya ha pasado por Zaragoza, Burgos, Valladolid, Córdoba y Palma de Mallorca, entre otras ciudades.

«Le habría encantado»

El elenco del espectáculo viaja con la «especial» compañía de una estatua de Michael Jackson a tamaño real. Diseñada por el escultor Juan Villa e inspirada en la cubierta del quinto disco del cantante, es similar a la que se encuentra en Las Vegas, creada en 1994. La imagen estará instalada en el hall del auditorio, para que quienes lo deseen puedan realizarse una foto junto a ella.

En Murcia, 'I want u back' se podrá ver en cuatro pases, uno el viernes y el domingo y dos el sábado. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del auditorio y en la Filmoteca Regional desde 15 euros.

«Conocí a Michael lo suficiente como para ser su portavoz en el juicio, y puedo afirmar que le habría encantado este espectáculo y que habría estado eternamente agradecido a todos los involucrados en su producción. Es casi como si me hubiera enviado a Madrid para decir 'gracias' en su nombre», afirmó Firpo Carr, portavoz ante los tribunales de Michael Jackson, de 'I want u back', tras ver el espectáculo en Madrid.