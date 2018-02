Texas y The Human League ponen acento británico a La Mar de Músicas Sharleen Spiteri, vocalista del grupo Texas. / Promocional Visitante, de Calle 13, es la atracción del principal concierto gratuito del certamen cartagenero, el 25 de julio EDUARDO RIBELLES CARTAGENA Viernes, 2 febrero 2018, 09:31

El pop-rock, el soul y la música de baile de factura anglosajona y contrastado recorrido artístico estarán muy presentes en la vigésimo cuarta edición de La Mar de Músicas, que Cartagena dedicará a Dinamarca. El grupo escocés Texas y el trío británico The Human League se unen al 'crooner' estadounidense Gregory Porter como primeros cabezas de cartel del certamen. El concejal de Cultura, David Martínez, y el director del certamen, Francisco Martín, dieron a conocer ayer, en el Palacio Consistorial, trece de los alrededor de cincuenta artistas que estarán en Cartagena del 20 al 28 de julio.

Texas actuará en el Auditorio Parque Torres el domingo, día 22, para coronar el primer fin de semana del festival. El grupo de Sharleen Spiteri presentará su nuevo disco, 'Jump on board', y recordará viejos éxitos como 'I don't want a lover' y 'Everyday now', que les encumbraron en su primer disco de pop con ramalazos de country rock. Entre sus éxitos posteriores, sus seguidores les pedirán también 'Say what you want', en el que se escoraron hacia la música electrónica.

Texas El grupo escocés actuará el domingo 22 de julio en el Parque Torres. Le acompañarán los malienses Songhoy Blues. Cécile McLorin Presenta 'Dreams and Daggers' el lunes día 23. Gregory Porter Homenajeará a Nat King Cole el martes día 24. Visitante Presenta su proyecto 'Trending topics' con Vicente García, en el Muelle de Alfonso XIII, el miércoles 25. La M.O.D.A. Su folk-rock sonará en Cartagena el viernes 27 de julio. The Human League Cierran el cartel el día 28 en el Parque Torres. 'Somos de aquí' Moy Gomar, Jamones con Tacones, Karmacadabra, Kuve y Poolshake estarán como grupos regionales.

Por su parte, los tres miembros de la 'liga humana' demostrarán, en la clasura el sábado día 28, por qué su talento les hizo encumbrarse por encima de la oleada de grupos de música de baile con sintetizadores de los 80 del pasado siglo, con canciones que han devenido clásicos como 'Don't you want me' y 'Love action'. «Damos estos nombres como avance, para que quienes puedan estar interesados planifiquen sus vacaciones para venir al festival», comentó Francisco Martín.

Con la inclusión en el programa de estos dos grupos de renombre, el certamen aspira a llegar a los nostálgicos que recuerdan los primeros éxitos que cosecharon y a los jóvenes que les han conocido más tarde. Ambos combos musicales llevan más de 30 años en escenarios de todo el mundo y han vendido millones de discos. Compartirán certamen con los nuevos talentos de la sección paralela 'Somos de aquí'. Cinco grupos de la Región de Murcia son los elegidos para protagonizar varios conciertos gratuitos: Moy Gomar, Jamones con Tacones, los cartageneros Karmacadabra, Kuve y Poolshake.

Fiesta latina en el Muelle

Otro concierto gratuito será el de Barra de La Mar de Músicas, que contará el miércoles 25 de julio, en el Muelle de Alfonso XII, con uno de los dos componentes de Calle 13, Eduardo Cabra, que en su carrera en solitario se hace llamar Visitante y presentará su nuevo proyecto, 'Trending Topics'. Contará para ello con la presencia del cantante Vicente García, que ha cosechado premios internacionales a su labor en los últimos años.

El grupo de Mali Sonhoy Blues también garantiza diversión con su mixtura de rock de gui tarras basado en las armonías tribales de su tierra. «Comenzaban a cosechar los primeros éxitos cuando la 'yihad' islámica les obligó a huir a la capital Bamako durante una guerra civil. Allí entraron en contacto con 'Africa Express', el proyecto del líder de Blur, Damon Albarn,interesado por ayudar a talentos de esa parte del mundo. Con ese padrino sacaron su segundo disco, 'Résistance', que ha sido considerado por la crítica como uno de los mejores de 2017», según Martín.

Clásicos y modernos del soul

El apartado más intimista quedará bien cubierto con las actuaciones de Gregory Porter, que homenajeará a Nat King Cole en su actuación del día 24 de julio, y Cécile McLorin Salvant, que estará en Cartagena un día antes. Esta última acaba de recibir el Grammy al mejor álbum de música de jazz de este año por su último trabajo 'Dreams and Daggers'. En él cultiva ese regusto melancólico que hizo célebres a las grandes cantantes negras, de Billie Holiday a Ella Fitzgerald.

Los españoles La M.O.D.A., cuyas iniciales significan La Maravillosa Orquesta del Alcohol, desgranarán sus piezas de folk rock, con puntuales incursiones en el punk de taberna. Mostrarán lo mejor del repertorio que han cultivado durante sus seis años de carrera, con hincapié especial en su disco más actual, 'Salvavida', el viernes 27 de julio. El festival cumplirá también con una tradición, invitar a repetir sobre las tablas a artistas que gustaron en ediciones anteriores. Es el caso de Fatoumata Diawara, que demostró su buen hacer como artista invitada en un concierto de hace dos veranos.

Además del festival de talentos regionales 'Somos de aquí', hay otras secciones paralelas que se mantienen, como La Mar de Barrios, que cada año traslada el bullicio con conciertos y actividades a algún barrio de Cartagena. «Todavía no es momento de decir cuál será», advirtió David Martínez. También se reeditará el Premio de La Mar de Músicas, para premiar la trayectoria de algún artista veterano. Será una mujer sobre cuya identidad Francisco Martín y David Martínez fueron discretos. El Auditorio del Parque Torres se mantiene com escenario principal. En el resto, Paco Martín dijo que habrá «importantes sorpresas».

En los próximos tres meses se concretará el resto de la programación, incluidas La Mar de Arte, La Mar de Letras y La Mar de Cine, centradas en dar muestra de estas expresiones artísticas en el país invitado.