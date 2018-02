Los Smashing Pumpkins anuncian su gira de reunión El vídeo con el que la formación ha presentado la gira. Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin volverán a la carretera en un tour que les llevará por todo EE UU y Canadá COLPISA Madrid Jueves, 15 febrero 2018, 19:55

Dieciocho años después de que la banda cerrara un ciclo, los Smashing Pumpkins regresan a su formación original. O casi. Billy Corgan volverá a unir sus fuerzas al batería Jimmy Chamberlin y al guitarrista James Iha para recorrer 36 ciudades de Estados Unidos y Canada en una gira veraniega en la que interpretarán temas de los cinco primeros álbumes de la banda de Chicago -'Gish', 'Siamese Dreams', 'Mellon Collie and the Infinited Sadness', 'Adore' y 'Machina'-.

A la reunión no asistirá, sin embargo, D'arcy Wretzky. En sendas entrevistas a Blast Echo y Alternative Nation, la que fuera bajista original del cuarteto no ha dejado títere con cabeza y ha asegurado que aunque inicialmente fue invitada por Corgan a volver a la banda, se enteró gracias a una filtración de que los tres se habían reunido ya en el estudio y de que el grupo estaba trabajando en varias canciones. "Nunca ha habido ninguna intención de excluirte de la banda, simplemente queríamos llegar a un acuerdo en cuanto a la gira, y entonces nos encontramos con la necesidad de escribir la canción", dice Wretzky que le explicó Corgan que le animó entonces a concentrarse en la gira. Tras hacer públicos los mensajes, Wretzky se ha quedado fuera de la gira.

En los días previos al anuncio la banda ha emitido un comunicado negando la versión de la bajista: "Al reunir a Smashing Pumpkins, la dedicación de la banda siguen siendo sus fans y su música. James Iha, Jimmy Chamberlin y William Corgan no han tocado un show con D'arcy Wretzky durante 18 años, pero no ha sido por no haberlo intentado. Pese a las noticias que están saliendo, la Señora Wretzky ha sido invitada repetidamente a tocar con el grupo, participar en sesiones de demos o, al menos, encontrarnos cara a cara, y en todos y cada uno de los casos, siempre lo aplazaba. Le deseamos lo mejor y todos esperamos reconectar contigo muy pronto".

La gira Shiny And Oh So Bright coincide con el 30 aniversario de la formación de la banda y contará también con la presencia del guitarrista Jeff Schroeder, que llegó a la formación en 2007, cuando Chamberlin y Corgan recuperaron el nombre de los Smashing Pumpkins. En el comunicado, se señala que la formación pasa a contar con tres guitarristas para poder emular mejor las texturas de los discos de la banda. "Este espectáculo y puesta en escena será diferente a todos los que hemos hecho, y contará con un repertorio distinto a todos los que hemos tocado. Es una oportunidad para un nuevo comienzo y planeamos llevarlo a cabo como un big bang", añade el líder en el comunicado.

La gira, producida por Live Nation, parece que dejará en el olvido 'Zeitgeist', 'Oceania' y 'Monuments to an Elegy', los tres discos que Billy Corgan lanzó bajo el nombre de Smashing Pumpkins pero sin los miembros originales de la banda, a excepción del primero en el que contó con Chamberlin a la batería.