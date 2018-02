«Recuerdo mucha gloria y mucho cariño» La cantaora sevillana Lole Montoya. / Silvia Sánchez Lole Montoya. Cantaora. La artista recibe esta noche el premio Patriarca Flamenco de la XXV Cumbre de Murcia en el Teatro Romea, donde ofrecerá un concierto ROSA MARTÍNEZ Murcia Sábado, 10 febrero 2018, 12:16

La palabra. La palabra es lo importante, dice Lole Montoya (Sevilla, 1954). «La palabra y no la palabrería», afirma la cantaora: «La montaña azul se pone / coronillas de diamante / y el aire niño de nuevo se columpia por los sauces», recita entonces. Su voz es la voz inconfundible de un flamenco transgresor con el que hace décadas irrumpió en los escenarios junto a Manuel Molina, la otra gran mitad del dúo Lole y Manuel. «Para mí Dios es real y puedo sentirlo, es como el pan de cada día, que hay que buscarlo; no es fácil pero estamos ahí con esa fuerza, esa ilusión y esa esperanza. Me encuentro bien», dice la artista, que hace dos años dijo adiós al que fuera su compañero en los escenarios y el padre de su hija, Alba Molina. Hoy actúa, lo hará en el Teatro Romea, en la XXV Cumbre Flamenca de Murcia que coordinan Antonio Parra -dirección artística- y Antonio Montoya -producción- con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia. Lole recibirá, además, el galardón Patriarca Flamenco.

Qué 'Inolvidable Sinatra'. Concierto de Lole Montoya. XXV Cumbre Flamenca de Murcia. Dónde y cuándo Teatro Romea de Murcia, esta noche a las 21.00 horas. Entradas a 15, 22 y 25 euros.

-¿Ha recibido muchos homenajes a lo largo de su trayectoria?

-No, no muchos, pero me gustan, eso claro que sí.

-¿Qué le parece el que va a recibir en Murcia?

-Una cosa muy bonita y muy cariñosa. A Murcia no es la primera vez que voy, este verano estuve en La Unión, y antes, en tiempos más lejanos, en la ciudad, que es muy bonita, y su gente, muy cercana. En la rueda de prensa [Lole acudió a la presentación en el Ayuntamiento de la XXV Cumbre Flamenca de Murcia el pasado 29 de enero] sentí mucho cariño de quienes estaban allí.

-Los reconocimientos llegan cuando se lleva andado un largo camino, ¿cómo ha sido el suyo?

-El mío ha sido multiforme, de muchas maneras.

-¿Qué recuerda?

-Mucha gloria, mucho cariño y mucho éxito, sobre todo.

-¿Con qué ha disfrutado?

-Cuando uno está en el escenario es cuando disfruta realmente, porque el trabajo ya lo ha hecho antes, en los ensayos. El avión, el coche, llegar, para mí eso es trabajo. El escenario es disfrute.

«Se puede cantar muy bien, muy puro, pero frío; transmitir es difícil»

-¿Los años han cambiado su modo de acercarse al flamenco?

-No, yo sigo haciendo lo que hacía, que es lo que la gente me pide. El flamenco, como ahora lo hace la tecnología, y como todas las cosas, evoluciona. Hay gente que hace un flamenco más tradicional, ahora, por ejemplo, hay muchos que están volviendo a él, pero también hay quienes están haciendo cosas nuevas. Lo que a mí me tocó hacer estaba muy por delante de su tiempo, y lo digo sin ningún orgullo ni vanidad, lo hicimos porque era lo que nos gustaba, pero también me gusta el flamenco puro, y si voy a una fiesta por bulerías y tengo que decir 'ole', lo digo. Desde hace muchos años estoy abierta a todo tipo de música.

-¿Qué tiene presente en el escenario?

-Lo que llevas dentro no es fácil de explicar. Está todo lo que has ensayado y luego lo que sientes en ese momento. En el escenario, el cantante está reflejando al poeta y lo hace a su manera, porque el material de un músico no es palabrería, es poesía. Dices: «La montaña azul se pone / coronillas de diamantes / y el aire niño de nuevo se columpia por los sauces», y eso es un cuadro natural. Yo soy una mujer muy libre, y cuando me subo al escenario lo que siento es responsabilidad. Mis emociones se elevan porque las llevo dentro, me las ha dado mi madre, Dios. Es algo que no se puede explicar con palabras, pero el público lo percibe. No es solo la voz, sino la interpretación: sale del corazón.

«Para mí, Dios es real y puedo sentirlo, es como el pan de cada día, que hay que buscarlo»

-¿La música le encoge el alma?

-No, a mí me la expande.

-¿Qué le transmite el público?

-El público se queda en silencio, no quiere ni aplaudir para poder enterarse de lo que ocurre. Se calla, hay un respeto enorme. Luego, después de los aplausos, hay vida; no son unas palmas vacías. El artista hace al público y el público hace al artista. Se puede cantar muy bien, muy puro, pero frío; transmitir es difícil.

-¿Cómo va a ser su actuación en el Romea?

-Habrá una batería, un piano, un bajo, y luego estará la voz, que soy yo [Lole Montoya actuará junto a Nono Montaño, Álvaro Gandul, Josué Rodríguez y el guitarrista Pedro Espinosa]. Vamos a hacer canciones de antaño, canciones muy bonitas de [Frank] Sinatra.

-¿Por qué Sinatra?

-Porque llevo escuchando toda la vida a artistas como él, que son todos unos monstruitos. De adolescente, me iba con una tía mía a los guateques, allí ponían a James Brown, a Ella Fitzgerald, a Janis Joplin... 'Historia de amor', por ejemplo, es una canción que todo el mundo hemos escuchado. A mí me apetecía hacer un poco de esto, pero como soy yo. No pretendo nada, solo cantar como soy yo.

Fuerzas

-¿Usted cómo se encuentra, en qué momento está?

-Yo me encuentro bien, físicamente me siento bien, motivada; voy para adelante. No hace tanto de la muerte del padre de mi hija [Manuel Molina falleció en 2015], pero ahí vamos, mi hija también está bien, aunque echando de menos, como todo el mundo, a los seres queridos. Para mí Dios es real y puedo sentirlo, es como el pan de cada día, que hay que buscarlo. A mí me da fuerzas para continuar, no es fácil, pero estamos ahí con esa fuerza, esa ilusión y esa esperanza. Creo que estoy en un momento bueno, personalmente me siento bien, con todo lo que conlleva el ser humano.

-¿La música también le da fuerzas?

-Claro que sí, la música es primordial. Es como el tubo de escape, te libera, pero en ella también hay regocijo, hay gusto, amor... ¿qué quieres que te diga? La gente quiere escuchar cosas bonitas que edifiquen a la persona y no que la destruyan, porque para eso ya tenemos bastantes bichos e inseguridad. La palabra es muy importante: lo que tú digas, lo que digan los políticos, lo que hagan, porque somos seres que nos relacionamos los unos con los otros; y lo mismo pasa en la música, que si transmites un mensaje bonito y lleno de dulzura, la gente luego, en el camerino, te da abrazos, llora. Y te das cuenta de que es una semilla importante, una semilla que edifica. Esa palabra la digo mucho, me gusta, es muy bonita.