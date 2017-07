«Nunca me he cansado de la carretera ni de vivir en hoteles» El guitarrista madrileño Javier Vargas, líder de Vargas Blues Band. / David Arnoldi El guitarrista Javier Vargas presenta hoy en Águilas 'Cambalache y bronca', un álbum con el que rinde homenaje al blues argentino JUAN RUIZ PALACIOS Viernes, 28 julio 2017, 10:50

Lleva toda su vida rasgando las cuerdas de sus stratocasters en los escenarios de todo el planeta. Y no se cansa, porque Javier Vargas (Madrid, 1958), creador y líder de la Vargas Blues Band, se siente feliz cada vez que sale a la carretera. «Ahora estamos preparando una gira por toda Europa para 2018», confiesa el compositor de temas emblemáticos como 'Blues latino' y 'Del sur'. Este guitarrista, que ha compartido escenario con leyendas como BB King y Prince, acaba de publicar 'Cambalache y bronca', un álbum en el que rinde homenaje al rock y el blues argentino. Esta noche, a las 23.00 horas, se subirá al escenario de la plaza Antonio Cortijos, en Águilas, para presentar su nuevo trabajo y hacer un recorrido por su extensa trayectoria profesional.

-¿Como surgió la idea de grabar 'Cambalache y bronca'?

-Son temas que yo empecé a tocar en mis inicios y que forman la banda sonora de mi vida. Vivía en Argentina y allí hubo un movimiento llamado 'rock nacional' que me marcó. Surgieron bandas de rock y de blues en castellano. Hace un tiempo ya hice un homenaje al rock argentino. Ahora he retomado aquellas grabaciones y he incluido nuevas guitarras y algunos cambios.

-En los últimos años no ha parado de pisar escenarios por todo el mundo. ¿De dónde saca tiempo para grabar?

-El pretexto para ponerse en carretera es hacer un álbum. Nunca me he cansado de la carretera ni de vivir en hoteles. Cuando llego a un sitio, lo primero que hago es irme a la habitación del hotel y pongo incienso y música. Después, me dirijo al sitio para probar sonido. Toco, me quedo tomando una copa con los fans y me vuelvo al hotel reventado. Ese es mi estado natural. En los hoteles suelo grabar ideas que se me ocurren. Y desarrollo esa creatividad en el estudio, cuando llego a casa.

-Continúe, por favor...

-También hay canciones del pasado que no se han llegado a publicar y que están ahí. Muchas veces vuelvo a trabajar sobre ellas. Cuando uno lleva una carrera tan grande, acumula mucho material en el estudio. Ahora he firmado un contrato con Warner Music para sacar un nuevo proyecto y volver a mis raíces.

-¿Cómo fue el proceso de pasar del blues latino al blues-rock?

-En realidad, yo siempre he tocado blues-rock con una brecha latina muy clara por mis influencias. Me crié en Latinoamérica y escuchaba toda la música de allí. Cuando empecé a tocar la guitarra, mis referentes eran Hendrix, Cream y Allman Brothers. Todas esas influencias son las que conforman mi manera de sentir la música. Con el tiempo, uno va tomando otras direcciones y crea su propio sonido, basado en todas esas vivencias.

-Ha compartido escenario con Santana, Junior Wells, BB King, Prince, Jack Bruce... ¿Con quién se subiría a un escenario ahora?

-Puestos a soñar, con los Rolling Stones (risas). Los últimos discos son increíbles. Me encanta esa base de blues que tanto les define. Ahora estoy haciendo una producción con el sobrino de Mick Jagger; estoy cerca de ellos.

-Autoproducirse, ¿es un lujo?

-Lo importante es que el producto final quede como yo quiero. En las discográficas nunca me dijeron la música que tenía que hacer, pero sí me aconsejaron cuál era la mejor fórmula para vender más discos. Me gusta experimentar, me aburre tocar siempre lo mismo. Hay que reinventarse y buscar nuevos caminos.

-¿En qué momento se encuentra el blues?

-No estamos en el punto más álgido, pero hay muchos bluesmen y una gran afición por el blues en todo el mundo. Las radios no apoyan este género tanto como me gustaría. Pero, al final, volveremos a la raíces y lo auténtico prevalecerá.

-¿Cuántas guitarras tiene?

-Unas veintitrés. Voy bastante servido (risas).

-¿Es perfeccionista?

-Me he dado cuenta de que el perfeccionismo mata el sentimiento y la espontaneidad.

-¿Por qué?

-La gente piensa que el perfeccionismo va unido al 'feeling', al sentimiento, pero no es así. Como músico, lo mejor es grabar algo y dejarlo reposar. La música tiene que salir del corazón.

-¿Qué no soporta?

-Las injusticias, las envidias y la gente que habla sin saber.

-¿Qué veremos en Águilas esta noche?

-Vamos a hacer un repaso por toda la trayectoria de la Vargas Blues Band, con una parte latina y otra más 'blusera'. También habrá una 'jam session' con Nito Blues. Va a ser un concierto muy especial. Estuve en Águilas en la época en que tocaba con Miguel Ríos y tengo muy buen recuerdo.