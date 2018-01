Mucha música con Sergio Dalma, Rozalén, Ara Malikian y Sweet California en El Batel La banda Sweet California presentará en El Batel 'Lady's Tour'. / Pablo Hernández Gamarra Tributos musicales a Glenn Miller, Queen, The Beatles y 'Grease' se verán también en el escenario del auditorio cartagenero LV CARTAGENA Miércoles, 10 enero 2018, 01:46

La música será la protagonista de la nueva programación del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena. Desde enero, y hasta finales de mayo, por el auditorio cartagenero pasarán entre otros Sergio Dalma, Rozalén, Funambulista, Ara Malikian, Sweet California y la Film Symphonic Orchestra...; un total de dieciséis espectáculos, con tributos a Glenn Miller, Queen, The Beatles y 'Grease', que se irán ampliando en próximas fechas con un ciclo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) y más eventos aún por confirmar. Toda la programación y la venta de entradas se puede consultar en www.auditorioelbatel.es

Comienza la programación este próximo sábado con uno de los fenómenos musicales de los últimos años en la industria musical española, la banda de chicas Sweet California. Con las entradas a punto de agotarse, vienen a Cartagena dentro de su gira 'Lady's Tour'. Sweet California, que ha pasado de ser una promesa a convertirse en un grupo consolidado entre el público adolescente y juvenil, cuenta con miles de fans por España y América Latina que abarrotan sus firmas de discos y agotan las entradas de sus conciertos, como se podrá comprobar en su concierto en Cartagena.

Un día después, domingo 14, será el turno de la Film Symphonic Orchestra y de la mejor música de cine en directo. Las bandas sonoras de 'La La Land', 'El hombre de acero', 'Titanic', 'Up', 'La misión', 'Pearl Harbour', 'Bailando con lobos', 'Tiburón', 'Tombstone', 'Éxodo' y 'Casablanca', entre muchos otros, sonarán en El Batel. Un novedoso diseño de iluminación acompañará a la FSO y a su director, Constantino Martínez-Orts, convirtiendo el concierto en un espectáculo emocionante. A la venta las últimas doscientas entradas.

Para los más pequeños

El viernes 26 de enero los personajes del canal Clan vuelven de visita a El Batel y lo hacen con su nuevo espectáculo: 'Clan en vivo'. Los Lunnis, Pocoyó, Callou, Los osos amorosos, Kate and Mim Mim, Octonautas... serán los protagonistas de un espectáculo musical para toda la familia con humor y música.

Por otro lado, integrado por un gran elenco de estrellas de la danza internacional procedentes de los ballets más famosos de Rusia, viene el Russian Classical Ballet a Cartagena el sábado 27 de enero para poner en escena 'El Cascanueces'. La prestigiosa compañía cuenta en la dirección artística con Evgeniya Bespalova. Unas semanas más tarde, el 9 de marzo, será el turno de ver en el auditorio cartagenero 'Romeo y Julieta'. La complejidad rítmica de la partitura de Prokofiev hacía pensar que sería imposible coreografiarla, pero no solo se consiguió sino que, con el tiempo, se ha convertido en el ballet más representado del compositor y en la versión musicalmente más famosa de la tragedia shakespeariana. Con sus míticos 'Danza de los caballeros' o el 'pas de deux' de la escena del balcón, esta producción del Moscow State Ballet, con las estrellas del Teatro Bolshoi de Moscú Maria Allash y Andrei Merkuriev, aúna y transmite toda la emoción del amor imposible, la violencia y la muerte del texto original.

Además, Funambulista , el alter ego de Diego Cantero, cantautor murciano que saborea las mieles del éxito, llega a El Batel con su nuevo disco: 'Dual'. Lo presentará el 3 de febrero, al igual que harán otros grandes de la escena musical de nuestro país como Rozalén con 'Cuando el río suena', el 22 de marzo; o Sergio Dalma, el 20 de mayo, con 'Vía Dalma III'.

En cuanto a los tributos musicales programados, el 16 de febrero, con Beatles Tribute, el público se trasladará desde su butaca hasta la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de Abbey Road. Mediante un concierto, los Imagine Beatles inundarán El Batel con los acordes más famosos de los de Liverpool. Llegado el 4 de marzo, será momento de rendir tributo a Queen con 'Symphonic Rhapsody of Queen', nueva puesta en escena, nuevas canciones y nuevas sorpresas de este clásico tributo a la banda de Freddie Mercury. Unos días más tarde, 10 de marzo, será el turno de rendir homenaje a uno de los grandes del jazz, Glenn Miller, en un tributo que hará mover al público de Cartagena a ritmo de swing y donde sonarán grandes canciones como 'In the Mood' o 'Moonlight Serenade'. El 14 de abril, se recordará a John Travolta y a Olivia Newton-John con el espectáculo 'Recordando a Grease'.

Poca presentación necesita Ara Malikian. El violinista libanés estará en El Batel el 24 de febrero con su nueva gira, 'La increíble historia del violín'. El violín es una extensión más de su cuerpo. Solo así se entiende que pueda brincar, dar vueltas y desmelenarse sin dejar de tocar. Es la antítesis del violinista ortodoxo, como se podrá comprobar en Cartagena.

Ópera andaluza

Más oferta. El creador sevillano Pascual González, compositor, cantautor y miembro fundador de los Cantores de Híspalis, estará junto al mítico grupo el 18 de febrero en Cartagena con la obra musical 'Cristo. Pasión y Esperanza'. Esta ópera andaluza recoge la pasión de Cristo desde su nacimiento hasta su resurrección. Basada en las costumbres y tradiciones procesionales del pueblo español, sobre el escenario les acompañarán cinco músicos, banda de cornetas y tambores.

Y Ópera 2001 vuelve con 'El Trovador' el 8 de marzo. Ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi, será interpretada en versión original en italiano, subtitulada en español. Junto con 'La traviata' y 'Rigoletto', 'El trovador' sigue siendo una de las óperas de Verdi más representadas y famosas a nivel mundial. La trama se desarrolla en el ambiente sombrío de la España del siglo XV y narra la romántica historia de amor de Leonora y su trovador Manrico. Una ópera llena de amor y odio, heroísmo y venganza.

Por otro lado, y aunque El Batel presentará en unos días su ciclo de conciertos de la OSRM, la programación recoge el que dará el 16 de marzo esta formación, junto a los Coros estatales ucranianos, en el que se interpretarán el 'Requiem' y la 'Sinfonía nº 40' de Mozart. Las entradas ya están disponibles en las taquillas de El Batel y en el Nuevo Teatro Circo. También se pueden adquirir en www.auditorioelbatel.es.