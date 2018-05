Música a mediodía Niños y público adulto disfrutan de uno de los conciertos del apartado 'Somos Familia' en la pasada edición. / J. C. Caval / AGM Los conciertos gratuitos del festival trasladarán el sábado y el domingo el ambiente festivo al centro de la ciudad con los directos, entre otros, de The Limboos, Los Tiki Phantoms, Trajano!, Los Jíbaros y la banda de rock infantil Billy Boom Band, que actuarán en varios escenarios. Este viernes, Los Marañones abrirán la oferta musical vespertina en la sala Musik antes de que el recinto de La Fica encienda los primeros altavoces ROSA MARTÍNEZ Viernes, 4 mayo 2018, 01:01

Que WARM UP es un festival de música no cabe duda. El grueso de su programación lo es, dentro y fuera del recinto, y las actuaciones en directo ocupan la práctica totalidad de los escenarios de la cita, pero en ella también hay guiños a otras disciplinas artísticas, como el cine, el arte y la danza. El del WARM UP Estrella de Levante, para muchos aún WAM -el festival cambió de nombre hace apenas unas semanas- y para otros aún SOS, aunque este no tenga nada que ver con la cita que ocupó La Fica durante nueve ediciones, quiere ser un proyecto más amplio que, además, no solo abarque la ciudad de Murcia y las fechas de celebración del festival, sino que llegue también a otros puntos de la Región a lo largo de todo el año. Para ello, la organización presentó, junto con el anuncio del cambio de nombre, el programa 'Somos Región de Murcia', que ya ha fijado sus dos primeras actividades: dos conciertos que se celebrarán en Cartagena y Moratalla la semana que viene.

Conciertos en las plazas Los Jíbaros + The Vibrowaves + Los Malinches Sábado 12:15 h. Escenario Mondo Sonoro (Huerto Urbano de Santa Eulalia) Trajano! + Glas + Neon Lights Domingo 12:15 h. Escenario Mondo Sonoro (Huerto Urbano de Santa Eulalia) El Último Vecino + Cala Vento + Ross Sábado 12:15 h. Escenario Radio 3 (Plaza Julián Romea) Los Tiki Phantoms + The Limboos + Eric Rother & The Phantom Domingo 12:15h. Escenario Radio 3 (Plaza Julián Romea) Billy Boom Band Sábado 12:30 h. Escenario Somos Familia (Jardín de la Fama) Pepica y los Bichejos Domingo 12:30 h. Escenario Somos Familia (Jardín de la Fama)

La propuesta se suma al apartado 'Somos Murcia', que la organización del festival puso en marcha el año pasado durante su edición de debut y en el que incluyó la programación paralela y de calle que la cita ofrece fuera del recinto. En ella figuran este año más de cincuenta actividades que empezaron a desarrollarse el pasado lunes y que continúan este fin de semana en diversos puntos de la ciudad, tales como la Filmoteca Regional, el espacio Loft 113, el Jardín de la Fama, la plaza Julián Romea y el Huerto Urbano de Santa Eulalia, entre otros.

El grupo The Limboos, que actuará el domingo en la plaza Julián Romea.

Estos tres últimos son los escenarios que acogerán los conciertos gratuitos del festival con el objeto de trasladar la oferta musical al centro. Estarán activos el sábado y el domingo, y por ellos pasarán cerca de una quincena de bandas. Por la plataforma instalada frente al Romea (escenario Radio 3), lo harán, a partir de las 12.15 horas, El último vecino, Cala Vento y Ross, el sábado; y el domingo, en igual horario, Los Tiki Phantoms, The Limboos y Eric Rother & The Phantom. Todos ellos protagonizarán el cartel más rocanrolero, mientras que el pop ocupará el Huerto Urbano de Santa Eulalia (escenario Mondo Sonoro) con los directos de Los Jíbaros, The Vibrowaves y Los Malinches, el sábado; y Trajano!, Glas y Neon Lights, el domingo. Ambos días, también desde las 12.15 horas.

La propuesta más familiar, por su parte, tendrá como sede el Jardín de la Fama, donde están previstas las actuaciones de Billy Boom Band, el sábado, con un concierto de rock para niños; y de la banda murciana Pepica y los Bichejos, el domingo, a partir de las 12.30 horas en el escenario Somos Familia.

Billy Boom Band

También dentro del apartado musical paralelo, el festival ha programado otra actuación. En este caso en la murciana Sala Musik y bajo el epígrafe 'WARM UP Afternoon'. En él figura el directo de Los Marañones, que tocarán este viernes a partir de las 17.00 horas con entrada gratuita. Completarán la oferta las sesiones DJ que se celebrarán en la sala Garaje Club Beat una vez cerrado el recinto de La Fica, mañana y el domingo desde las 6.00 horas, con, entre otros, Bilbadino, Quique Madrid y Sergio Galán.

Los Marañones / Guillermo Carrión/ AGM

En la Filmoteca

Menos amplia, aunque salpicada de varias actividades, es la programación que acoge la Filmoteca Regional, en cuyo 'hall' se puede contemplar la exposición fotográfica 'Mujeres sobre el escenario', de Liberto Peiró, que pretende dar visibilidad a la creación femenina en el mundo de la música. También con ese objetivo, la sala acoge el ciclo 'Mujeres y música', que este viernes -21.30 horas- proyectará 'A life in waves', cinta de Brett Whitcom sobre la compositora y pianista estadounidense Suzanne Ciani. El sábado se podrá ver -21.45 horas- 'Amy (La chica detrás del nombre)', documental de Asif Kapadia sobre la cantante británica Amy Winehouse; y el domingo -18.30 horas-, 'Pussy Riot: una plegaria punk', de Mike Lerner, sobre la condena a las integrantes del grupo ruso por vandalismo.

El espacio Loft 113 también es punto de encuentro en la programación del festival con la exposición 'Al amor propio', comisariada por Aíta Salinas y Marian Calero, que recoge el trabajo de ocho creadoras de la Región. En concreto, de Tatiana Abellán, Raquel Agea Ramos, Miriam Albasini, Greta Bungle, Pepa González, M. José Puche, Beatrix García y Katarzyna Rogowicz.

El Centro Párraga, por su parte, presentará el sábado -21.00 horas- el espectáculo de danza contemporánea 'Screensaver', de Manuel Rodríguez, programado por Cultura e incluido en el programa del festival. La entrada será libre con invitación.