Murcia se pone romántica El cantautor cubano Pablo Milanés. / Pablo Sánchez También participarán en los conciertos previstos, en el Romea y el Auditorio, Pancho Céspedes, Los Parrandboleros y Diego Martín, entre otros. Del 1 al 4 de junio, el bolero brillará en las voces de Pablo Milanés, Armando Manzanero y Alberto Cortez LA VERDAD MURCIA Sábado, 26 mayo 2018, 01:34

Nadie canta mejor 'Esta tarde vi llover' que Armando Manzanero (Mérida, México, 1935). Su voz forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de enamorados de España y toda Latinoamérica. Por no hablar de 'Somos novios', que sigue provocando sonrisas cómplices y alimentando caricias. Pues bien, el cantautor, músico, compositor y productor musical mexicano, de 85 años de edad y un fuerte corazón, es el artista más veterano de cuantos participan, entre el 1 y el 4 de junio, en el festival 'Murcia romántica'. Armando Manzanero y Alberto Cortez también actuarán en junio en un certamen que es una extensión del Festival Internacional del Bolero Ciudad de Madrid, y en el que colaboran el Gobierno regional, el Ayuntamiento de Murcia y la Obra Social 'la Caixa'.

Alberto Cortez (La Pampa, 1940) será encargado de arrancar el festival, y lo hará muy bien acompañado, 'Entre amigos'. Sus grandes composiciones sonarán en las voces de Los Parrandboleros, Curro Piñana y el trío mexicano Los tres reyes. Y, como colofón, el músico argentino, todo un referente cuando se habla de bolero y baladas, repasará toda su obra, acompañado al piano del maestro Fernando Badia. No faltará 'Cuando un amigo se va' (1989), uno de sus mayores éxitos, entre los que también se incluyen 'El abuelo' y 'Castillos en el aire'.

Viernes 1 de junio. Alberto Cortez presenta 'Entre amigos'. Con los Parrandboleros, Los tres reyes y Diego Martín. Teatro Romea, a las 21.00 horas. Entradas 40, 35 y 25 euros. Sábado 2. Armando Manzanero. Lo acompañarán en el escenario Los Parrandboleros, Mocedades, Curro Piñana y Los tres reyes. Teatro Romea, a las 21.00 horas. Entradas 40, 35 y 25 euros. Lunes 4. Concierto de Pablo Milanés y Pancho Céspedes. Auditorio Víctor Villegas de Murcia. A las 21.00 horas. Entradas 25 y 30 euros.

Mexicano universal

Un día después, y también en el Romea, Armando Manzanero será el protagonista. Mexicano universal, querido y admirado en todo el mundo, su carrera comenzó hace más de 50 años y su música no conoce fronteras. Siendo aún niño comenzó sus estudios de música y con apenas 16 años se convirtió en pianista profesional para, más tarde, colaborar con artistas de la fama de Raphael, Pedro Vargas y Lucho Gatica. Sus más de 30 discos en solitario son su carta de presentación, pero no se queda solo en eso ya que también ha servido de productor a diferentes artistas latinos. Su concierto en Murcia es una gran oportunidad para ver en directo al último de los grandes compositores de música romántica en español, donde acompañado por su banda habitual, bajo la dirección del maestro Villicaña, repasará grandes melodías de su carrera. Y no estará solo, puesto que lo acompañarán, además de Los Parrandboleros, Mocedades, el cantaor Curro Piñana y Los tres reyes.

El colofón tendrá lugar el lunes 4 de junio, en esta ocasión en el Auditorio Víctor Villegas, y de la mano de un dúo de grandes artistas cubanos: Pablo Milanés (Bayamo, 1943) y Pancho Céspedes (Santa Clara, 1957). Los creadores de 'Yolanda' y 'La vida loca' prometen un concierto memorable en el que la emoción, la buena música y unas letras de alta calidad están garantizadas.