Murcia despide 2017 a ritmo de 'perreo' Nueve de las diez canciones con más reproducciones en Spotify en la Región pertenecen al género 'reggaeton' Danny Ocean, Maluma y J. Balvin son los más escuchados en la Región. / LV RUBÉN GARCÍA BASTIDA Viernes, 29 diciembre 2017, 01:47

El 'reggaeton' arrasó en la Región de Murcia en 2017. El año que se marcha sonó más latino que nunca, con nueve canciones de este género entre las diez más escuchadas. Así lo revelan los datos de reproducciones de la plataforma de música en 'streaming' Spotify. 'Me Rehúso', de Danny Ocean lideró la lista, seguida de 'Felices los 4' de Maluma; 'Mi gente', de J. Balvin; 'Ahora dice', de Chris Jeday; 'Escápate', de Wisin; 'Mala Mujer', de C. Tangana; 'Mayores', de Becky G; 'Una lady como tú', de Manuel Turizo y 'Hey DJ', de CNCO en el noveno puesto. La canción del británico Ed Sheeran 'Shape of you', que cierra el 'ránking' en la Región, es la única que escapa a la ola latina en el 'top ten'.

Pese a la predominancia aplastante del 'reggaeton', los datos que recoge la plataforma musical en Murcia revelan una tierra de contrastes, casi bipolar en lo musical.

El sonido de Murcia y Cartagena

Además de las listas de canciones más reproducidas, Spotify ofrece desde hace dos años un mapa que actualiza semanalmente y que pretende ir más allá de las cifras totales en busca de la idiosincrasia musical de los distintos países y de algunas de las principales ciudades del mundo. Para ello utiliza un algoritmo que destaca las canciones más distintivas de cada territorio respecto a lo que se escucha en el resto del mundo. No son las más escuchadas, pero sí las que más definen las peculiaridades de los gustos de cada lugar.

Con este algoritmo, la plataforma dispone de dos listas para los dos municipios más poblados de la Región. Así, sorprende encontrar que la ciudad de Murcia se debate entre el gusto por el 'indie' con Izal, Lori Meyers o Viva Suecia y las versiones más populares de las galas de Operación Triunfo. Un gusto compartido al parecer por los cartageneros.

Las canciones del 'reality' televisivo también se cuelan en la lista de la ciudad portuaria, pero aún más interesantes que las similitudes resultan las diferencias entre ambas poblaciones. Mientras Murcia se inclina hacia el pop alternativo patrio, en Cartagena predominan las canciones de Pablo López ('El Patio'), Vanesa Martín, Leiva y el grupo de su hermano Juancho, Sidecars, así como los proyectos de los murcianos Jorge Ruiz y Diego Cantero, Maldita Nerea y Funambulista.

Ni rastro del perreo en lo que Spotify considera el sonido de estas ciudades. Sin embargo, a tenor de las reproducciones totales, no cabe duda de que esta Nochevieja el 'reggaeton' volverá dejarse oír en una gran mayoría de locales de la Región de Murcia.