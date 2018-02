«Nos montaremos en una nave espacial llena de sintetizadores» Los componentes de Varry Brava, Óscar Ferrer, Aarón Sáez y Vicente Illescas. / Martínez Bueso Óscar Ferrer. Cantante. El grupo murciano Varry Brava compone la banda sonora de la película que cerrará, el próximo 24 de marzo, el Festival de Cine Fantástico de Murcia ROSA MARTÍNEZ MURCIA Lunes, 12 febrero 2018, 09:17

Lo que hace tres años se reveló como una original puesta en escena para el cierre del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia (C-FEM), con la fusión de proyección audiovisual y música en directo, se ha convertido ya en una tradición por la que el certamen, dirigido por Javier García, sigue apostando cada año. Si entonces fue el músico murciano Raúl Frutos (Crudo Pimento) el encargado de componer la partitura que después interpretaría la Orquesta Sinfónica de la Región, y él mismo, para acompañar el visionado de la película muda 'Häxan' en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, en esta edición, el C-FEM ha invitado a subirse a su 'escenario' a la banda murciana Varry Brava. Tocarán en la Filmoteca Regional el próximo 24 de marzo -21.00 horas- para poner nueva música a 'Forbidden Planet', la cinta de Fred M. Wilcox que cerrará la séptima edición del certamen. Además de Frutos y Varry Brava, que lo hará en marzo, también han clausurado el festival los murcianos Perro y Bosco.

A diferencia de 'Häxan', 'Forbidden Planet' no es una película muda. Estrenada en 1956 e inspirada en 'La tempestad' de Shakespeare, narra la expedición de un grupo de astronautas a un planeta desconocido. «Lo divertido de todo esto -cuenta Óscar Ferrer, vocalista del grupo- es hacer la banda sonora desde cero a través de las imágenes». Todavía, reconoce, no ha podido visionar la cinta de forma completa: «Me pasaron una versión en inglés sin subtítulos y he visto trocitos». El grupo está inmerso en el lanzamiento -el viernes- del que será su cuarto disco de estudio, 'Furor', y el encargo que les hizo, hace solo unos meses, el director del C-FEM les ha supuesto un esfuerzo en sus agendas.

«Al principio dudamos un poco de si aceptar o no la propuesta, porque sabíamos que en estas fechas íbamos a tener bastante lío por la salida del disco, pero nos apetecía un montón meternos en una cosa así. Es algo totalmente nuevo para nosotros y superoriginal. Cuando Javier García nos lo dijo fue como: '¡¿Nos estás pidiendo que hagamos una banda sonora para una película?!'. Es un reto bastante gordo», asegura el músico.

Para la proyección de 'Forbbiden Planet' apenas queda un mes y medio. La idea está, y el camino por dónde avanzar también, pero la banda aún no ha abordado el grueso de la composición: «Estamos empezando a hacer algunas piezas y a ver por dónde podríamos tirar. Hace un mes que terminamos de grabar el álbum», afirma Ferrer, quien este viernes -19.00 horas- estará en el fórum Fnac de Nueva Condomina junto a sus compañeros de ruta Aarón Sáez y Vicente Illescas para presentar 'Furor' y firmar discos.

No obstante, la banda ha entregado ya un pequeño adelanto -unos dos minutos- para el anuncio que el festival ha realizado del evento. Serán mayoría las notas procedentes de sintetizadores, «la ciencia ficción nos lleva ahí», cuenta Ferrer.

«Casi diría que tengo pesadillas por las noches porque no sé cómo lo vamos a desarrollar», ríe. «En principio, la idea es que nos montemos en una nave espacial llena de sintetizadores, dos o tres guitarras y algún cacharro que otro, y tocar. Esto es totalmente nuevo para nosotros, nos da un poquito de vértigo, pero también es emocionante. Nos saca de lo que hacemos habitualmente y eso es lo divertido».

Nuevo trabajo

Es lo que buscan: divertirse. También con su trabajo en el estudio de grabación. Y con 'Furor', de hecho, lo han conseguido, asegura Ferrer. «Nos aburre hacer todos los discos iguales y, generalmente, intentamos sorprender, hacer algo distinto a lo que ya hemos hecho. 'Furor' tiene un punto muy fresco, como 'Demasié'; tiene mucha energía, como 'Arriba'; y tiene mucha sinceridad, como 'Safari' -todos ellos, álbumes anteriores de la banda murciana-. Este es un disco muy completo, muy bailón, muy buen rollero y muy desenfadado». «Lo grabamos -añade Ferrer- en un mes y medio o dos, aproximadamente, y fue una grabación superdivertida. Nos reímos un montón y fue todo muy espontáneo. Como teníamos poco tiempo, algunas de las ideas que salían en el estudio, si nos molaban, se grababan en el momento. Muchos arreglos vienen incluso de la preproducción. Y en el disco se respira todo esto. Cuando haces un trabajo, hay que dejarlo descansar un tiempo para ver qué te dice de una manera objetiva; yo lo he hecho hace poco con este, y la verdad es que, cuando lo escuchas, te da frescura y buen rollo».

'Furor', en cuya lista de reproducción figuran temas como 'Nada personal', 'Satánica', '400 bailes' y 'La ruta del amor', todos ellos adelantos del álbum, responde, dice Ferrer, «a un momento personal en el que estamos más cerca y un poco más relajados. Esto no quiere decir que en los anteriores estuviéramos más tensos, pero es cierto que en el disco anterior, sobre todo, nos vimos menos para componer, para maquetar, y en este ha habido una mayor cercanía, como si tuviéramos otra vez 16 años».

«Hemos intentado dejar toda la experiencia al lado. Decir: 'Vamos a dedicarnos a tomarnos dos cervezas, a reírnos, a escuchar cosas que nos flipan, a tocar la guitarra y a grabar cualquier mierda, sea la que sea, porque, si al final se te escapa la risa cuando estás tocando, o te has pasado con las cervezas o todo va bien. Muchas veces la experiencia te crea una especie de presión, de responsabilidad, que es positiva, pero que en exceso no lo es. Hay que buscar el equilibrio, y en este disco creo que lo hemos conseguido».

Dimensión 'varry'

En él, señala el músico murciano, han incluido, por primera vez en su trabajo, ritmos caribeños, más latinos, «y ha sido sin querer. Ha sido fruto del buen rollo, de estar escuchando música, de compartirla. Es una puerta que se abre a otra dimensión 'varry', y espero que en el futuro podamos seguir abriendo todas esas puertas y encontrarnos muchas más maneras de hacer música».

La clausura del C-FEM es un reto más para la banda, con la que Ferrer desea seguir creciendo. «Tenemos ganas de sorprendernos y de ver distintos caminos, tanto a nivel musical como de estilo», afirma.