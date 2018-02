El mayor festival de música de los 90 llega a Murcia el 7 de julio El cartel del festival Love the 90’s. / Promo La Fica acogerá el evento que contará con artistas nacionales e internacionles, que serán anunciados el 28 de febrero LA VERDAD Murcia Jueves, 22 febrero 2018, 13:45

El 7 de julio el mayor festival de música de los 90, Love the 90's, llega por primera vez a Murcia con un gran concierto en el Recinto Ferial La Fica.

El festival, que en 2017 reunió a 70.000 espectadores, contará en su cita de Murcia con un cartel formado por artistas nacionales e internacionales que se dará a conocer el próximo día 28 de febrero, fecha en la que también saldrán a la venta las entradas.

La edición 2018 de la gira trae también como novedad un nuevo escenario, creado por la empresa Pixelmap Studios, responsable del escenario de 2017 además del de otros grandes eventos como la fiesta de cierre de temporada de la discoteca Space Ibiza, el festival Dreambeach o el Arona Summer Festival, entre otros. Además, se potenciarán mucho más todos los elementos del espectáculo y el ritmo del mismo.

Las entradas se podrán adquirir a partir del día 28 de febrero en www.yosaliadefiestaenlos90.com/murcia, Ticketea y El Corte Inglés.

Forever Young: Gira por 15 ciudades

La gira 2018 del festival Love the 90's llevará el festival por 15 ciudades, algunas de las cuales (Madrid, 13 de mayo y Valencia, 3 de junio) colgaron el cartel de no hay entradas 5 meses antes de su celebración. Además, en 2018 Love the 90's dará por primera vez el salto internacional con su primer concierto fuera de España que será presentado en las próximas semanas.

Love the 90’s es una idea creada y producida por Sharemusic!, promotora responsable de otros eventos como Love the Tuenti’s, festival que reunirá a las grandes figuras del dance de la primera década de los 2000 que próximamente anunciará oficialmente las nuevas fechas de su gira.