«Mi madre es un pedazo de mujer, una heroína, un ángel»

Estrella Morente, Bebe, Antonio Carmona, María Esteve, Lin Cortés. El de Celia Flores (Madrid, 1981) es un proyecto «familiar», hecho «con el corazón», desde el «respeto», la «admiración» y el «cariño más absolutos». Podrían haber más, y quizá lleguen, pero el suyo, el homenaje que ella -el jueves en el Teatro Romea de Murcia, 21.00 horas-, rinde a su madre en '20 años de Marisol a Pepa Flores' es, «con seguridad», el que abriga y abrigará «más amor», sostiene. En él participa un pequeño aunque no escaso ramillete de artistas con los que Celia Flores ha retomado la letra de canciones difíciles de desligar del imaginario colectivo: 'Háblame del mar marinero', con Estrella Morente; 'Me conformo', con Antonio Carmona; 'Corazón contento', con su hermana María Esteve; y 'Galerías perpetuas', con Lin Cortés. De fondo, el recuerdo de Marisol, Pepa Flores.

-¿Por qué?

-Desde mi primer disco, en 2006, la idea de coger este repertorio, tan rico en composiciones, en música..., porque son todo temas joya, ha estado presente en la cabeza de [el productor] Paco Ortega. Pero no era el momento. Este llegó hace poco más de un año, que fue cuando decidimos acercarnos a él y traerlo a nuestro tiempo, contarlo a nuestra manera, con nuevos arreglos, pero dejando intacta la esencia que había.

'20 años de Marisol a Pepa Flores' es el tercer disco de la cantante madrileña, la pequeña de tres hermanas con las que comparte una sonrisa alegre, y la única que tiene la música como profesión. En ella empezó hace doce años con un álbum al que puso por título su propio nombre, y en abril espera publicar el que será su nuevo trabajo. Mientras, a las tablas se sube dando sonidos nuevos a las canciones de su madre.

-¿Qué significado tienen estos temas?

-Para mí son la historia del trabajo de mi madre. Conocía muchas cosas de ella, pero haberme puesto a investigar sobre su obra ha hecho que descubriera realmente el valor de todo lo que ella ha dejado a la música de nuestro país. La he conocido mucho más.

-¿Ha sido un aprendizaje?

-Sí, pero sobre todo, de mí misma. Siempre había cantado en un registro que era una especie de flamenco fusión. Y en este disco, al tener que abordar temas que había que sacar totalmente de ese estilo, he descubierto cosas de mí que no conocía y que me gustaría seguir trabajando. De hecho, en mi próximo proyecto vamos a intentar buscar un hueco por ese camino.

-¿Cómo es subirse a las tablas con este repertorio?

-Maravilloso, una experiencia preciosa. El público que viene a vernos, lo hace súper receptivo. Viene con mucha entrega y con ganas de participar en el espectáculo, y luego, la banda que llevo, es también maravillosa. Hemos adaptado otros temas para interpretarlos en directo, y la verdad es que es todo un disfrute. Entre todos se crea una magia muy bonita.

-¿Por qué siguen sonando?

-La música de mi madre, igual que su cine, es atemporal, son grandes joyas y nunca pasan de moda. Además, todo lo que hay en su repertorio, desde pequeña a adulta, ha formado parte de la vida de tantísimas personas que a cada una le trae un recuerdo, y siempre bonito. Cada vez que lo escuchan reviven momentos y eso no se va a perder.

-¿Qué le aporta usted?

-Mi forma de cantar, más aflamencada, y la implicación personal. Estás cantando unas canciones que has vivido directa o indirectamente. He crecido, por ejemplo, con algunas como 'Tómbola' y 'Chiquitina', que pertenecen a la etapa de niña de mi madre, aunque tengo más marcada su etapa adulta, con temas como 'Háblame del mar marinero' o 'Ahora que te has ido'. Ha sido cuando me he puesto a trabajar con ellas cuando he visto el recorrido de mi madre y lo he podido asimilar.

-¿Ella la ha visto en directo?

-Sí, vino a la presentación de Málaga. Estuvo con nosotros entre cajas y se metió tanto en el momento, porque es cierto que con la banda se crea una fiesta, que de repente salió al escenario, cantó, y tal como entró, salió y se fue para casa [ríe].

-¿Qué le ha transmitido?

-La humildad absoluta, ella lleva eso en su ser; la constancia, el trabajo, la importancia de lo que hacemos. Que nadie es más que nadie y que hay que respetar al prójimo, porque todos somos especiales y únicos. Nunca ha tenido miedo a la hora de expresar sus ideas y siempre ha sido una persona clara y transparente. Yo admiro eso: su fuerza y su carácter, y toda la bondad que tiene.

-¿Quién es para usted Pepa Flores?

-Pepa Flores es mi madre y un pedazo de mujer. Para mí es una heroína y un ser digno de admiración, un ángel.

-¿Y Marisol?

-No reconozco a mi madre en Marisol. Mi madre es Pepa y Marisol es una niña que cantaba, un personaje, pero no la veo a ella.

-Este es, ha afirmado, el trabajo más importante de su trayectoria; ¿por qué?

-Por todo lo que he descubierto y desconocía, de mí misma y de mi madre. Me he metido de lleno en su carrera y he visto realmente el valor de lo que hacía, que sabía que era grande, pero hasta que no te pones no te das cuentas. Me ha despertado, además, las ganas de aprender.

-¿Cree que este es el homenaje que se merecía?

-Se merecería todos los homenajes del mundo, pero este es el que le han hecho y le harán, seguro, con más respeto y amor, y ella lo sabe.

-¿A qué aspira?

-A hacer cosas bonitas, a cantar mucho en directo y a ir con mi música a muchos lugares.